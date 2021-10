Der weltgrößte Gasekonzern hat auch im dritten Quartal seinen Erfolgskurs fortgesetzt. Dank einer hohen Nachfrage aus der Gesundheits- und Elektronikindustrie sowie zyklischeren Branchen wie etwa dem Chemie- oder Metallsektor fielen die Gewinn- und Umsatzsteigerungen bei Linde überraschend stark aus. Zudem erhöht Linde die Gewinnprognose für 2021 - das dritte Mal in diesem Jahr.

VOLKSWAGEN

hat im dritten Quartal wegen einer deutlich geringeren Produktion infolge der Halbleiterkrise einen Gewinneinbruch verzeichnet. In der Kernmarke VW und den Volumenmarken Seat und Skoda schrieb der Konzern sogar rote Zahlen.

ZALANDO

hat seine Zircle-App in Bezug auf Rücknahme und Kostenübernahme beim Versand verbessert. Wie der Berliner Online-Marktplatz für Mode und Kosmetik mitteilte, kann mit "Rezircle" gekennzeichnete Damenmode, die über die Zalando-Plattform von anderen Nutzern und Nutzerinnen erworben wurde, in Deutschland nun an Zircle zurückgeschickt werden.

BAADER BANK

hat in den ersten neun Monaten dank eines deutlichen Wachstums beim Handelsergebnis ihr Vorsteuerergebnis erhöht. Für das Gesamtjahr sieht sich die Bank im Plan.

BEFESA

Der Umweltdienstleister hat im dritten Quartal ein kräftiges Wachstum verzeichnet. Dank der positiven Geschäftsentwicklung und der Einbeziehung des übernommenen US-Geschäfts erhöht Befesa die Prognose.

BEIERSDORF

traut sich nach zweistelligen Umsatzsteigerungen in den ersten neun Monaten nicht nur eine konkretere Prognose für das Gesamtjahr zu, sondern auch einen qualitativen Ausblick für 2022.

DRÄGERWERK

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern hat im dritten Quartal zwar auch unter dem Strich weniger verdient, allerdings entwickelte sich der Auftragseingang besser als in den beiden vorherigen Quartalen.

EVONIK

stärkt mit der Übernahme des Schweizer Pflanzenextraktherstellers Botanica seine Position im Markt für kosmetische Wirkstoffe. Mit mehr als 1.000 verschiedenen Pflanzenextrakten sei Botanica ein führender europäischer Anbieter für die Kosmetikindustrie, erklärte Evonik.

KUKA

Der Roboterhersteller hat im dritten Quartal Umsatz und operativen Gewinn kräftig gesteigert. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen mit Sitz in Augsburg.

LBBW

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist nach den Worten ihres Vorstandsvorsitzenden Rainer Neske "nicht dramatisch" von der sich abzeichnenden restriktiveren Handhabung interner Modelle bei der Berechnung von Eigenkapitalanforderungen im Rahmen der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 betroffen.

LPKF

Bei LPKF Laser & Electronics kommt es jetzt auf das vierte Quartal an. Nachdem der Umsatz im dritten Quartal wegen verschobener Projekte mit 23,9 Millionen Euro nur das unteren Ende der zuletzt gesenkten Zielspanne erreichte, liegen die Einnahmen mit 60,2 Millionen Euro für die ersten neun Monate nun um 20 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurück.

NABALTEC

Das Chemieunternehmen wird abermals zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Wie die Nabaltec AG mitteilte, erhöhte sie die im Juli angehobene Umsatzprognose erneut.

SNP

hat trotz eines Umsatzwachstums in den ersten neun Monaten unter dem Strich weiter einen Periodenverlust geschrieben. Operativ konnte die Gesellschaft auch dank Einsparungen aber ein Ergebniswachstum erreichen. Den Ausblick für 2021 hat der Softwareanbieter und IT-Berater konkretisiert und wird etwas pessimistischer.

SUSE

erwirbt den kalifornischen IT-Sicherheitsspezialisten Neuvector Inc für 130 Millionen US-Dollar. Von der Summe sollen 101 Millionen Dollar in bar fließen, der Rest in 695.853 neuen Aktien des Linux-Spezialisten, wie Suse mitteilte. Die Transaktion soll sofort zum Umsatzwachstum des Konzerns beitragen.

TATON

Der Lastwagenhersteller hat seine Renditeerwartungen für dieses Jahr gesenkt. Die bereinigte operative Marge sieht der zum Volkswagen-Konzern gehörende Nutzfahrzeughersteller nun bei 5,0 bis 6,0 Prozent, wie aus der Mitteilung zum Neunmonatsergebnis hervorgeht.

VOSSLOH

Der Bahnzulieferer hat seine Jahresprognose nach einem guten dritten Quartal bestätigt. Das Unternehmen wies jedoch nur Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres aus. Demnach stieg der Umsatz von Januar bis September um 13,1 Prozent auf 698,4 Millionen Euro.

ANHEUSER-BUSH INBEV

hat nach Umsatz- und operativen Gewinnsteigerungen im zurückliegenden Quartal die Prognose für das Gesamtjahr angehoben.

DASSAULT SYSTEMS

hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn verbessert und die Ziele fürs Gesamtjahr erhöht. Wie der Softwarehersteller mitteilte, kletterte der bereinigte Betriebsgewinn auf 392,1 von 290,9 Millionen Euro, wobei die operative Marge von 28,2 auf 33,8 Prozent wuchs.

KONE

Der finnische Aufzug- und Fahrtreppenhersteller hat im dritten Quartal bei einem kleinen Umsatzanstieg einen ebenso kleinen Gewinnrückgang verbucht.

LLOYDS BANKING GROUP

hat ihren Vorsteuergewinn im dritten Quartal fast verdoppelt und damit die Markterwartungen übertroffen. Die Bank erzielte einen Vorsteuergewinn von 2,03 Milliarden Pfund Sterling (2,4 Milliarden Euro) für das Quartal, gegenüber 1,04 Milliarden Pfund.

NOKIA

hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet und geht nun davon aus, dass die Margen für das Gesamtjahr am oberen Rand der Prognosespanne liegen werden.

PHILIPS

Der niederländische Medizintechnikkonzern will seine Zulieferer in die Pflicht nehmen: Mindestens die Hälfte soll sich dazu verpflichten, bis 2025 wissenschaftlich begründete Ziele für die CO2-Reduzierung zu erreichen.

REPSOL

hat im dritten Quartal einen Gewinn erwirtschaftet und mit dem Ergebnis wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Das spanische Öl- und Gasunternehmen meldete einen vierteljährlichen Nettogewinn von 704 Millionen Euro.

SANOFI

Der französische Pharmakonzern hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie angehoben.

SHELL

hat im dritten Quartal einen Gewinneinbruch um 25 Prozent erlitten, da der Hurrikan Ida das Geschäft beeinträchtigte.

SHELL

Der britisch-niederländische Ölkonzern will seine sogenannten "Scope 1"- und "Scope 2"-Emissionen bis 2030 halbieren. Dieses Ziel beziehe sich auf die Emissionen unter der operativen Kontrolle des Konzerns und sei ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, teilte die Royal Dutch Shell plc mit.

STELLANTIS

hat die Halbleiterknappheit im dritten Quartal durch Produktionsausfälle zu spüren bekommen. Der Opel-Mutterkonzern hält allerdings an seinem Margenziel für 2021 fest, wie er jetzt bei Vorlage der Quartalszahlen mitteilte.

STMICROELECTRONICS

Der europäische Chipkonzern hat nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg im dritten Quartal eine Prognose für das Schlussquartal des Jahres gegeben, die einen Umsatzanstieg und eine Margensteigerung vorsieht.

SWISSCOM

Swisscom hat Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal gesteigert, rechnet im Gesamtjahr allerdings mit etwas weniger Umsatz als bisher geplant.

TELECOM ITALIA

hat im dritten Quartal weniger umgesetzt und verdient. Die Jahresprognose senken die Italiener wegen der sich verschlechternden Marktbedingungen.

TOTALENERGIES

hat massiv vom sprunghaften Anstieg der Energiepreise im Zuge der konjunkturellen Erholung profitiert. Der Nettogewinn erreichte im dritten Quartal 4,65 Milliarden Dollar nach gerade einmal 202 Millionen Dollar im Corona-Jahr, wie der französische Ölmulti mitteilte.

UNICREDIT

hat nach einem Gewinnsprung im dritten Quartal seine Ziele für das Gesamtjahr angehoben. Gerechnet wird nun für 2021 mit Erträgen in Höhe von rund 17,5 (bisher: 17,1) Milliarden Euro und einem bereinigten Nettogewinn von 3,7 Milliarden Euro.

VATTENFALL

Der staatliche schwedische Energieversorger hat im dritten Quartal vom Verkauf der Berliner Stromnetz GmbH an das Bundesland Berlin für rund 2,1 Milliarden Euro profitiert. Dieser Sondereffekt sorgte für einen kräftigen Gewinnanstieg. Das operative Ergebnis blieb unterdessen weitgehend stabil.

WPP

Der Werbekonzern hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als vor der Pandemie und seine Jahresprognose angehoben.

CATTERPILLAR

Der Baumaschinenhersteller hat im dritten Quartal von einer anziehenden Nachfrage profitiert. Der Umsatz legte um ein Viertel zu, den Gewinn konnte der US-Konzern mehr als verdoppeln und damit stärker als erwartet.

FLUENCE ENERGY

Der US-Anbieter von Großbatteriespeichern, will bei seinem Börsengang an der Nasdaq bis zu fast 1 Milliarde Dollar einsammeln

CIMIC

Drei Gesellschaften aus dem Imperium des australischen Cimic-Konzerns werden am Bau und Betrieb des Autobahnprojektes North East Link beteiligt sein.

LG ELECTRONICS

Der Nettogewinn von LG Electronics ist im dritten Quartal trotz eines Rekordumsatzes um 20 Prozent eingebrochen. Die Rückrufaktion des Autobauers General Motors wegen fehlerhafter LG-Batterien hat das Ergebnis der Südkoreaner stark belastet.

SONY

Der Nettogewinn ist im zweiten Geschäftsquartal um 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gefallen, da sich das Spielegeschäft verlangsamt hat und aufgrund einer hohen Vergleichsbasis.

