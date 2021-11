hat sich ambitioniertere Ziele für die Kohlendioxidemissionen gesetzt und will nun bis 2040 CO2-neutral werden. Wie die französische Supermarktkette erklärte, sollen die durch die eigenen Aktivitäten verursachten Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2019 halbiert und bis 2040 um 70 Prozent gesenkt werden.

COCA-COLA

lässt sich die Komplettübernahme der Sportgetränkemarke Bodyarmor offenbar Milliarden kosten. Das US-Unternehmen zahle für die ausstehenden Anteile 5,6 Milliarden US-Dollar in einem Deal, der den Gatorade-Konkurrenten mit rund 8 Milliarden Dollar bewerte, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

GENERALI

hält per Freitag nach eigenen Angaben 84,5 Prozent der Anteile am Wettbewerber Societa Cattolica di Assicurazione. Damit ist die im Mai angekündigte Übernahmeofferte von 6,75 Euro pro Cattolica-Aktie definitiv erfolgreich. Am Donnerstag war bereits aus informierten Kreisen verlautet, dass Generali 54 Prozent der Cattolica-Anteile kontrolliere und die Mindestannahmeschwelle erreicht habe.

RYANAIR

hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2021/22 (per Ende September) deutlich weniger Verlust gemacht als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im gesamten Geschäftsjahr (per Ende März) rechnet der irische Luftfahrtkonzern dennoch mit roten Zahlen.

will seine Börsennotierung an der London Stock Exchange (LSE) möglicherweise aufgeben. Der Konzern verweist auf den seit 2021 deutlich gesunkenen Anteil der LSE am gesamten Handelsvolumen seiner Aktie.

SOFTBANK

Der Vision-Fonds des japanischen Konzerns hat sich von einem milliardenschweren Paket von Doordash-Aktien getrennt. Wie aus einer regulatorischen Mitteilung hervorgeht, hat der Fonds Aktien an dem US-Lieferdienst für 2,03 Milliarden US-Dollar veräußert.

