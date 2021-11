Leichte Gewinne haben am Donnerstag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien verzeichnet. Die Beschlüsse und Aussagen der US-Notenbank wurden positiv aufgenommen. In China stützten zudem Medienberichte, wonach der grenzüberschreitende Reiseverkehr zwischen der chinesischen Provinz Guangdong und Hongkong im nächsten Monat mit einer Tagesquote wieder aufgenommen werden könnte. Die Börse Sydney erhielt Rückenwind von den abermals gesuchten Bankenwerten. Der Energiesektor verbuchte hingegen kräftige Abschläge. Für Beach Energy ging es nach dem Rücktritt des CEO um 5,2 Prozent abwärts. Im Gefolge fielen Worley um 3,2 Prozent und Santos um 3,1 Prozent. Gesucht waren in der Region vor allem die Technologiewerte mit den guten US-Vorgaben. So stiegen in Seoul Samsung Electronics um 0,3 Prozent und der Kurs des Apple-Zulieferers LG Innotek um 2,4 Prozent. In Hongkong legten Tencent und Alibaba im späten Handel um 1,7 bzw. 2,1 Prozent zu. Für Lenovo ging es trotz überzeugender Zahlen für das zweite Geschäftsquartal um 2,4 Prozent abwärts. Der weltgrößte PC-Hersteller hat erneut vom Homeoffice-Trend profitiert. Doch seien die branchenweiten Komponenten-Engpässe eine Herausforderung, so Lenovo. Toyota Motor gewannen 0,7 Prozent. Der Auto-Hersteller hat trotz der weiterhin herrschenden Chip-Knappheit überzeugende Zahlen vorgelegt, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr wurde zudem angehoben. Die Aktien des südkoreanischen Internetunternehmens Kakao legten nach soliden Ergebnissen für das dritte Quartal um 4,4 Prozent zu. Dagegen machten die Anleger bei Kakaopay (-12%) nach dem fulminanten Börsendebüt am Vortag Kasse.

Der europäische Kreditmarkt reagiert gelassen auf die wie erwartet ausgefallenen geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank. Sie reduziert ihre monatlichen Anleihenkäufe um 15 Milliarden Dollar. "Das heißt aber auch, dass die Überschussliquidität zunächst lediglich langsamer zunimmt", so ein Marktteilnehmer. Die Spreads engen sich tendenziell eher etwas ein und profitieren damit auch von der günstig laufenden Berichtssaison der Unternehmen.

Nach dem bisher ausbleibenden Grundsatzurteil des polnischen Gerichtshofs zu bestimmten Indexklauseln in Franken-Kreditverträgen ist die Commerzbank offen für eine außergerichtliche Lösung. "Wir brauchen einen attraktiven Vergleich, den jeder akzeptieren kann, und mit dem die Geschichte beendet ist", sagte Finanzvorständin Bettina Orlopp in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen des dritten Quartals. Das Management der polnischen Tochter Mbank arbeite daran.

Die Aktionäre dürfen sich CFO Melanie Kreis zufolge für 2021 über eine deutlich höhere Dividende freuen als 2020. Basierend auf der Ausschüttungsquote von 40 bis 60 Prozent des Nettogewinns werde die Dividende aufgrund des höheren angepeilten Gewinns für das Gesamtjahr "signifikant höher" ausfallen als im Vorjahr, sagte Kreis in der Telefonkonferenz mit Analysten. Die Diskussionen dazu seien jedoch noch nicht abgeschlossen. Für 2020 schüttete die Deutsche Post eine Dividende von 1,35 Euro je Aktie aus.

wird voraussichtlich im März eine Prognose für 2022 inklusive Deutsche Wohnen geben, teilte CEO Rolf Buch mit. Ebenfalls sei es zu früh für einen Dividendenvorschlag für 2021, der Konzern halte aber grundsätzlich an der Dividendenpolitik fest. Normalerweise veröffentlicht der Bochumer DAX-Konzern im November mit den Zahlen zu den ersten neun Monaten einen Dividendenvorschlag für das fast abgelaufene Jahr sowie eine Prognose für das kommende Jahr. Zur im Mai angekündigten Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Übernahme der Deutsche Wohnen sagte Buch, diese käme "eher früher als später", er könne allerdings nichts Genaueres zum Zeitplan sagen.

hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis deutlich gesteigert. Rückenwind gaben dem Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie hohe Auslieferungen und auch Kostensenkungen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte Aixtron.

hat im dritten Quartal den Umsatz und das Ergebnis überraschend deutlich gesteigert. Den Jahresausblick bekräftigte das Unternehmen. Der Konzernumsatz stieg in den drei Monaten um ein Fünftel auf 276,34 Millionen Euro. Organisch lag das Wachstum bei 7 Prozent. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz kletterte auf 62 (Vorjahr: 58) Prozent.

hat trotz Lieferkettenproblemen im dritten Quartal Umsatz und operativen Gewinn kräftig gesteigert. Auch der Auftragseingang kletterte stärker als von Analysten im Konsens erwartet. "Wir steuern auf einen neuen Auftragsrekord zu", sagte CEO Ralf W. Dieter. "Auch für das vierte Quartal stimmen die Perspektiven, die Pipeline mit zur Vergabe stehenden Projekten unserer Kunden ist gut gefüllt."

Mehrere Großschäden wie das das Sturmtief "Bernd" in Deutschland und der Hurrikan "Ida" in den USA sowie weitere Corona-Belastungen haben der Hannover Rück im dritten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Den Ergebnisausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Rückversicherungskonzern dennoch und kündigte einen kräftigen Gewinnanstieg für das kommende Jahr an.

Dank einer spürbaren Geschäftsbelebung hat der Modekonzern im dritten Quartal 2021 auch unter dem Strich deutlich zugelegt. Wie der Konzern bei Vorlage seiner endgültigen Quartalszahlen mitteilte, kletterte das Konzernergebnis auf 54 Millionen Euro von gerade mal 3 Millionen vor Jahresfrist. Auf die Anteilseigner entfielen davon 53 Millionen Euro nach 4 Millionen vor einem Jahr. Insbesondere in Europa und Amerika zog die Dynamik stark an.

Der von Lieferproblemen gebeutelte Wohnwagenhersteller wagt wieder einen Ausblick für das Gesamtjahr. Der Umsatz dürfte 2021 laut Unternehmensmitteilung um 7 Prozent auf rund 850 Millionen Euro steigen. Die bereinigte EBITDA-Marge erwartet die Knaus Tabbert Group bei rund 7 Prozent nach 8,5 Prozent im Vorjahr. Der Ausblick stehe unter dem Vorbehalt, dass keine neuen, unerwarteten Schwierigkeiten entlang der Lieferketten, bei der Produktion sowie bei Fertigstellung und Auslieferung auftreten.

ist im dritten Quartal 2021 erneut stark gewachsen und hat deutlich mehr verdient. Der Konzern konnte die höheren Rohstoffpreise zwar weitergegeben, doch steigende Energiepreise, hohe Frachtkosten, angespannte Lieferketten sowie Stromrationierungen in China, die die dortige Produktion belasten, fordern ihren Tribut. So plant Lanxess für das Jahr 2021 mittlerweile nur noch mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite von 1 bis 1,05 Milliarden Euro.

Manz hat von BMW den Zuschlag für den Aufbau einer hochintegrierten Batterieproduktionslinie erhalten. Der Auftrag für den BMW Standort Parsdorf bei München umfasst Anlagen zur Beschichtung des Elektrodenmaterials sowie zur Assemblierung der Lithium-Ion-Batteriezellen. Die Realisierung des Teilprojekts zur Elektrodenbeschichtung erfolgt innerhalb des etablierten Partnernetzwerks der Manz AG. Die Anlagen zur Zellassemblierung werden an den Manz-Standorten in Deutschland und der Slowakei entwickelt und konstruiert. Gemeinsam mit seinen Partnern deckt Manz die komplette Wertschöpfungskette bei der Lithium-Ionen Batterieherstellung ab.

hat im dritten Quartal von starken Werbeerlösen profitiert. Der Unterhaltungskonzern steigerte Umsatz und operativen Gewinn unerwartet deutlich. Die Prognose für das Gesamtjahr hob die Gesellschaft abermals an.

Die Übernahme durch die beiden Finanzinvestoren Hellman & Friedman sowie EQT gelingt. Bis zum Ende der ersten Annahmefrist wurden mehr als 50 Prozent der Aktien des Online-Händlers für Tierbedarf angedient, wie die Käufer mitteilten. Damit wurde die Mindestannahmeschwelle erreicht. Das genaue Ergebnis wird voraussichtlich am nächsten Montag veröffentlicht.

ist in den ersten neun Monaten kräftig gewachsen. Das Unternehmen profitierte vor allem von den Unternehmensbereichen RTL Group, Penguin Random House sowie Arvato. Mit Blick auf den operativen Gewinn im Gesamtjahr wird Bertelsmann etwas zuversichtlicher.

Der kanadische Vermögensverwalter Brookfield Asset Management greift nach der Hamburger Büroimmobilien-Gesellschaft. Ein privater Immobilienfonds von Brookfield will den Anteilseignern im Rahmen eines öffentlichen Angebots über eine Zweckgesellschaft 19,50 Euro je Alstria-Office-Aktie zahlen, wie das deutsche Unternehmen mitteilte. Mit der Zweckgesellschaft sei bereits eine Investorenvereinbarung geschlossen worden.

hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 leicht rückläufige Zahlen bei Ergebnis vor Steuern und Umsatz erzielt. Der britische Telekomkonzern hält dennoch an der Prognose fest und erhöhte sein Sparziel.

hat im dritten Quartal bei steigenden Einnahmen weniger verdient, die Markterwartungen aber übertroffen. Die Großbank profitierte von der Auflösung von Rückstellungen für Kreditrisiken. Die Einnahmen kletterten laut Mitteilung um 5 Prozent auf 5,44 Milliarden Schweizer Franken.

