hat im dritten Quartal eine deutliche Belebung des Geschäfts verzeichnet. Der Umsatz verdreifachte sich fast auf 37,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte.

LUFTHANSA

S&P Global Ratings hat ihren Ausblick für die Bonität der Deutschen Lufthansa auf stabil von negativ angehoben. Nach der schwachen ersten Hälfte des Jahres 2021 habe die Nachfrage nach innereuropäischen Flugreisen, insbesondere zu Urlaubs- und Freizeitzielen, im Sommer angezogen.

MUTARES

kauft die schwedische Allianceplus AB von der Allianceplus Holding A/S. Das Unternehmen soll das Segment Goods & Services als neue Plattform-Investition mit zahlreichen Möglichkeiten in den nordischen Ländern und auf dem europäischen Festland stärken.

QBEYOND

hat ihren Umsatz im dritten Quartal um 14 Prozent auf 40,0 Millionen Euro gesteigert. Damit wuchs der IT-Dienstleister schneller als in den beiden Quartalen zuvor, als die Wachstumsraten bei 12 bzw 10 Prozent lagen. Qbeyond profitierte insbesondere von Zuwächsen im Cloud-&-IoT-Geschäft.

REWE

startet eine E-Mobilitäts-Offensive. Wie der Handelskonzern mitgeteilt hat, soll im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit den Energiekonzernen Shell und EnBW eines der größten Schnellladesäulen-Netze in Deutschland aufgebaut werden.

SINGULUS

hat eine Zusammenarbeit mit der chinesischen Konka Group vereinbart. Es sei ein Kooperationsvertrag zur Entwicklung und Lieferung von Vakuum-Beschichtungsanlagen zur Herstellung von Micro LED unterschrieben worden, teilte die Singulus Technologies AG mit.

ZOOPLUS

Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman sowie EQT haben mit ihrer Übernahmeofferte für Zooplus rund 82 Prozent des gesamten Aktienkapitals eingesammelt. Für Zooplus-Aktionäre, die bisher ihre Aktien behalten haben, gibt es vom 9. bis 22. November die Möglichkeit, ihre Anteile noch gegen je 480 Euro anzudienen.

ALCON

kauft das private Unternehmen Ivantis, das ein minimal-invasive Glaukomchirurgiegerät namens Hydrus Microstent herstellt. Der Kaufpreis belaufe sich auf zunächst 475 Millionen US-Dollar, teilte Alcon mit.

BOUYGUES

Der französische Bau- und Medienkonzern erweitert sich mit einem Zukauf. Der Konzern übernimmt Equans von der Engie SA für 7,1 Milliarden Euro und will den Anbieter von technischen Dienstleistungen mit seiner Energie- und Dienstleistungssparte zusammenlegen.

CREDIT SUISSE/BNP PARIBAS

hat den Transfer ihrer Prime-Brokerage-Kunden an die französische BNP Paribas SA vereinbart. Die Schweizer Großbank hat in der vergangenen Woche nach den Debakeln um den kollabierten Hegdefonds Archegos und die Bank Greensill Capital angekündigt, die meisten ihrer Prime-Brokerage-Aktivitäten aufzugeben, um die Risiken zu reduzieren.

RICHEMONT

Der aktivistische Investor Third Point hat offenbar eine bedeutende Beteiligung an der Compagnie Financiere Richemont SA aufgebaut. Nun dränge er auf Maßnahmen, die den Aktienkurs des Schweizer Luxusgüterkonzerns in die Höhe treiben, berichtet die Mode-Website Miss Tweed unter Berufung auf ungenannte Quellen.

PAYTM

Es dürfte der größte Börsengang Indiens werden: Am Montag begann der Verkauf von Aktien des Online-Bezahldienstes Paytm an der Börse von Mumbai. Das Unternehmen könnte 2,46 Milliarden Dollar (2,13 Milliarden Euro) einnehmen und mit rund 20 Milliarden Dollar bewertet werden.

SOFTBANK

will für bis zu 1 Billion Yen oder umgerechnet 7,6 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen. Damit soll der eigene Anteilsschein, der deutlich unterbewertet sei, gestärkt werden, teilte der Technologiekonzern mit.

SOFTBANK

hat ihren ersten Quartalsverlust seit anderthalb Jahren geschrieben, nachdem Chinas strengere Vorschriften für Technologieunternehmen zu einem starken Aktienausverkauf geführt und das Investitionsportfolio von Softbank belastet haben.

