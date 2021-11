hat in den ersten neun Monaten dank einer guten operativen Ertragsentwicklung in allen Kundensegmenten und einem positiven Beitrag aus der Risikovorsorge ihren Vorsteuergewinn mehr als verdoppelt. Zudem profitierte die Landesbank von Zinsvergünstigungen aus der Teilnahme an den Tendern der Europäischen Zentralbank. Die Prognose für 2021 hob das Institut erneut an.

BECHTLE

hat im dritten Quartal dank einer guten Entwicklung im Projektgeschäft den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Profitieren konnte der IT-Dienstleister laut Mitteilung auch von Sondereffekten. An der Jahresprognose hält das Unternehmen aus Neckarsulm fest.

FIELMANN

sieht sich nach Umsatz- und Gewinnsteigerungen im dritten Quartal 2021 und einer "sichtbaren Erholung" in den ersten neun Monaten auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr. Für 2022 plant das Unternehmen zweistellige Wachstumsraten bei Außen- und Konzernumsatz sowie die Erschließung von mindestens einem neuen Markt.

LANXESS

überführt seinen Geschäftsbereich High Performance Materials (HPM) in eine eigenständige rechtliche Gesellschaftsstruktur. HPM ist einer der Anbieter für Hochleistungs-Kunststoffe, die vor allem in der Automobil- sowie der Elektro- und Elektronikindustrie zum Einsatz kommen. Speziell die Elektromobilität sieht Lanxess als zukunftsträchtiges Anwendungsfeld für die Kunststoffe, die dort vor allem für Karosserien, Batteriegehäuse und die Ladeinfrastruktur verwendet werden.

MLP

hat die Gesamterlöse im dritten Quartal um 26 Prozent auf 206,9 Millionen Euro gesteigert. EBIT und Konzernergebnis verdoppelten sich fast auf 15,9 Millionen bzw 10 Millionen Euro. Wie bereits kommuniziert rechnet MLP im Gesamtjahr 2021 damit, das obere Ende der zuvor prognostizierten EBIT-Spanne von 55 bis 61 Millionen Euro nun deutlich zu übertreffen.

VARTA

Der Batteriehersteller hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Geschäft einiger Kunden zu spüren bekommen. Wie die Varta AG mitteilte, lag der Umsatz in den Monaten Januar bis September mit 622,3 Millionen Euro um 1,3 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Dagegen legte das bereinigte EBITDA um 3,2 Prozent auf 182,5 Millionen Euro zu. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend auf 29,3 von 28,0 Prozent.

AEGON

hat im dritten Quartal trotz einer Einmalbelastung unter dem Strich den Verlust verringern können. Der operative Gewinn war aufgrund einer hohen Schadenbelastung im US-Geschäft rückläufig. Wie der Versicherer mitteilte, sank der Nettoverlust im Quartal auf 60 Millionen Euro von 418 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

ARCELORMITTAL

Der Stahlkonzern hat im dritten Quartal dank gestiegener Umsätze wieder einen Gewinn erzielt. Der Umsatz des Stahl- und Bergbauunternehmens stieg von 13,27 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 20,23 Milliarden Dollar. Die Einnahmen übertrafen auch den Wert des zweiten Quartals von 19,34 Milliarden Dollar, da höhere durchschnittliche Stahlverkaufspreise und höhere Einnahmen aus dem Bergbau erzielt wurden.

BURBERRY

will wieder eine Dividende zahlen. Das Unternehmen meldete einen Anstieg des Vorsteuergewinns für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2022, während der Umsatz wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichte.

ÖSTEREICHISCHE POST

hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinne gesteigert und dabei von Wachstum im Segment Paket & Logistik profitiert, während die Segmente Brief & Werbepost sowie Filiale & Bank rückläufige Umsätze verzeichneten. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Wiener Logistikkonzern.

SIKA

kauft den Anbieter von Bauchemikalien MBCC Group zu einem Unternehmenswert von 5,5 Milliarden Schweizer Franken. Verkäufer ist eine Tochtergesellschaft von Lone Star Funds. MBCC ist aus dem Bauchemiegeschäft der BASF AG hervorgegangenen, das diese im vergangenen Jahr verkauft hatte.

SLM SOLUTIONS

hat in den ersten neun Monaten 2021 Aufträge im Gesamtwert von 42,8 Millionen Euro erhalten, verglichen mit 25,6 Millionen vor Jahresfrist. Der Umsatz stieg um 11,2 Prozent auf 51,1 Millionen Euro. Das EBITDA verbesserte sich auf minus 7,6 Millionen von minus 12,2 Millionen Euro.

