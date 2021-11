Deutz will in zehn Jahren mehr als die Hälfte seines Umsatzes jenseits des angestammten Geschäfts mit Dieselmotoren machen. Der Motorenhersteller setzt dabei auf elektrische Antriebe oder Wasserstoffmotoren. Um das Zukunftsgeschäft besser in der Bilanz zu zeigen, führt Deutz ein Geschäftssegment Classic und ein Geschäftssegment Green ein.

Aurelius will für bis zu 30 Millionen Euro Aktien zurückkaufen

Bei der Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA wird ein Aktienrückkaufprogramm im Maximalvolumen von 30 Millionen Euro aufgelegt. Vom morgigen Donnerstag an sollen binnen eines Jahres bis zu 1 Million eigene Anteilsscheine über die Börse zurückgekauft werden.

Allane verzeichnet wachsenden Vertragsbestand im dritten Quartal

Die Allane SE (vormals Sixt Leasing SE) hat im dritten Quartal 2021 nach einem Rückgang im ersten Halbjahr wieder einen Anstieg des Konzernvertragsbestands verbucht. Die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten liegt nach Aussage des Vorstandsvorsitzenden Donglim Shin im Rahmen der Erwartungen. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Carlyle kauft Schweizer Industriesoftware-Spezialisten Autoform

Die US-Private-Equity-Gesellschaft Carlyle übernimmt den Schweizer Industriesoftware-Spezialisten Autoform Engineering GmbH vom kleineren europäischen Buyout-Rivalen Astorg. Finanzielle Details wurden nicht genannt, laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen hat die Transaktion einen Wert von 1,75 Milliarden Euro.

Intesa Sanpaolo will bis 2025 weitere 2.000 Arbeitsplätze abbauen

Die Intesa Sanpaolo SpA hat sich mit den Gewerkschaften auf die Modalitäten geeinigt, die bis 2025 den Abbau von weiteren 2.000 Arbeitsplätzen durch freiwilliges Ausscheiden sowie die Neueinstellung von bis zu 1.100 Mitarbeitern vorsehen.

Doordash startet in Deutschland

Die US-Lieferplattform Doordash hat den Startschuss in Deutschland gegeben. Kurz nach dem angekündigten Erwerb der finnischen Wolt Enterprises expandiert die nach eigenen Angaben größte Lieferplattform in den USA nun erstmals nach Europa, nachdem zuvor Australien, Kanada und Japan auf der Landkarte standen.

Glencore verkauft Goldmine in Queensland für 650 Mio Euro

Der Bergbaukonzern und Rohstoffhändler Glencore trennt sich von seiner Goldmine "Ernest Henry" im australischen Bundesstaat Queensland. Evolution Mining übernimmt den Glencore-Anteil in Höhe von 70 Prozent für 1 Milliarde australische Dollar oder umgerechnet rund 650 Millionen Euro.

Investment-Verlust drückt Baidu in die roten Zahlen

Ein signifikanter Verlust aus langfristigen Investments hat den chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu im dritten Quartal rote Zahlen beschert. Der Umsatz stieg dagegen trotz verhaltener Werbeeinnahmen kräftig. Der Konzern verbuchte einen Nettoverlust von 16,56 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 2,3 Milliarden Euro.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2021 06:57 ET (11:57 GMT)