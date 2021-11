Indizes in diesem Artikel MDAX 36.071,4

Die Deutsche Telekom will sich einem Bericht zufolge von ihrer IT-Tochter T-Systems trennen. Wie das Manager Magazin unter Berufung auf Finanz- und Konzernkreise berichtet, bereitet sie den Verkauf des Geschäftsbereichs vor. Erste konkrete Gespräche mit Interessenten seien für kommenden Februar geplant, mit einem Vertragsabschluss werde im September gerechnet.

Thyssenkrupp-Chefin macht Hoffnung auf erneute Dividendenzahlung

Nach drei Jahren ohne Dividendenzahlung hat Thyssenkrupp-Vorstandschefin Martina Merz den Aktionären Hoffnung gemacht, dass es für das laufende Geschäftsjahr wieder eine Gewinnbeteiligung geben kann: "Wir werden uns anstrengen", dass dies möglich wird, sagte die Managerin bei der Bilanzpressekonferenz auf Nachfrage.

IPO/Thyssenkrupp plant Elektrolyseur-Börsengang im Frühjahr

Thyssenkrupp will das unter dem Namen Uhde Chlorine Engineers firmierende Geschäft mit Anlagen für die Wasserstoff-Herstellung schon in wenigen Monaten an die Börse bringen. "Der Plan sieht einen Börsengang von UCE im Frühjahr 2022 vor", sagte Thyssenkrupp-Konzernchefin Martina Merz auf der Bilanzpressekonferenz.

CTS Eventim erzielt Umsatzsprung und Millionengewinn

CTS Eventim hat auch im dritten Quartal dank eines Umsatzsprungs wieder deutlich schwarze Zahlen geschrieben. Das im MDAX notierte Unternehmen profitierte laut Mitteilung von einer nochmals besseren Dynamik bei den Ticketverkäufen.

Bafin droht angeschlagener Eyemaxx Real Estate Zwangsgeld an

Der angeschlagenen Immobilienfirma Eyemaxx Real Estate droht eine Geldstrafe wegen der Verletzung von Berichtsplichten. Wie die Finanzaufsicht Bafin mitteilte, hat sie am 4. November die Erfüllung der Finanzberichterstattungspflichten angeordnet und Zwangsgelder in Höhe von 110.000 Euro angedroht.

Holcim setzt sich neue Finanz- und Nachhaltigkeitsziele

Der Baustoffproduzent Holcim hat sich im Zuge seiner Strategie 2025 neue Finanz- und Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Mit der Strategie "Accelerating Green Growth" will der schweizerische Konzern nach eigenen Angaben zum weltweiten Marktführer für innovative und nachhaltige Baulösungen werden. Holcim will in allen Geschäftsbereichen profitables Wachstum erzielen, das durch Nachhaltigkeit und Innovation angetrieben wird.

KWS Saat wächst und bestätigt Ausblick

Die KWS Saat SE ist dank einer höheren Nachfrage nach Saatgut mit einem kräftigen Umsatzwachstum ins neue Geschäftsjahr gestartet. Den saisonal bedingten Verlust grenzte KWS im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein. Den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2021/22 bestätigte das SDAX-Unternehmen.

JD.com mit Nettoverlust im 3. Quartal trotz Umsatzanstieg

JD.com ist im dritten Quartal nach einem deutlichen Rückgang des operativen Gewinns unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Den Umsatz sowie die Zahl der aktiven Kunden konnte der chinesische Onlinehändler signifikant steigern.

National Grid ist optimistischer für Gewinn im Gesamtjahr

Die National Grid Plc ist nach Gewinnsteigerungen im ersten Halbjahr optimistischer für das Gesamtjahr. Wie das britische Energieversorgungsunternehmen mitteilte, rechnet es nun mit einem Anstieg beim bereinigten Gewinn je Aktie für das am 31. März endende Geschäftsjahr deutlich über dem oberen Ende der Spanne von 5 bis 7 Prozent.

Royal Mail verdient mehr und kauft Aktien zurück

Die britische Post hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres deutlich mehr verdient. Mit den Zahlen kündigte die Royal Mail plc zudem an, eigene Aktien für bis zu 200 Millionen Pfund zurückzukaufen.

Versicherer Uniqa bestätigt Ausblick nach guten neun Monaten

Der österreichische Versicherer Uniqa hat in den ersten neun Monaten von einem kräftigen Prämienwachstum und einem hohen Kapitalanlageergebnis profitiert. Das höhere Schadensaufkommen im dritten Quartal steckte der Konzern weg und bestätigte den Ausblick für das laufende Jahr.

Vallourec pessimistischer für Gj - Deutschland-Geschäft zum Verkauf

Die Aktien der Vallourec SA gaben am Donnerstag deutlich nach, nachdem der französische Stahlrohrhersteller angesichts fallender Eisenerzpreise nun pessimistischer für den Gewinn im Gesamtjahr ist. Vallourec teilte weiter mit, das deutsche Geschäft stehe zum Verkauf, nachdem es nicht gelungen sei, es zu sanieren. Vallourec geht nun davon aus, dass der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen für das Gesamtjahr am unteren Ende der prognostizierten Spanne von 475 Millionen Euro bis 525 Millionen Euro liegen wird.

Versicherer Zurich sieht sich auf Kurs für Ziele 2022

Der Versicherungskonzern Zurich sieht sich nach über der Hälfte seines aktuellen Planungszeitraums auf Kurs. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für 2022 erreichen werden", sagte CEO Mario Greco anlässlich des heutigen Kapitalmarkttages des Unternehmens. Zurich wird am Nachmittag Investoren und Analysten über den Stand der Strategie 2020 bis 2022 informieren.

