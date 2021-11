übernimmt für rund 6,2 Milliarden US-Dollar die Vonage Holdings Corp., einen US-Anbieter von globaler Cloud-Kommunikation für Unternehmen. Wie das schwedische Telekommunikationsunternehmen mitteilte, wurde eine entsprechende Vereinbarung für 21 Dollar je Aktie unterzeichnet, die das Unternehmen aus New Jersey in der Transaktion mit rund 6,2 Milliarden Dollar bewertet.

IAG

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde untersucht IAGs geplanten Erwerb der spanischen Fluggesellschaft Air Europa. Wie die Competition and Markets Authority (CMA) mitteilte, prüft sie, ob der Plan, Air Europa nun für einen Eigenkapitalwert von 500 Millionen Euro zu kaufen, gegen die Wettbewerbsregeln verstößt.

PROSUS

hat seinen Handelsgewinn in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres (per Ende September) um 8 Prozent auf 2,9 Milliarden US-Dollar gesteigert. Die Internet-Beteiligungsgesellschaft profitierte nach eigenen Angaben vom raschen Wachstum in den Bereichen Bildungstechnologie und Lebensmittellieferdienste.

VESTAS

ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Mit externen Partnern werde daran gearbeitet, die Integrität des eigenen IT-Systems wiederherzustellen, erklärte der dänische Windkraftanlagenhersteler. Der Hackerangriff sei am vergangenen Freitag entdeckt worden.

