Nach tagelanger Seitwärtsbewegung ziehen die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Dienstag an. Auslöser hierfür sind Erwartungen schneller steigender Zinsen nach der Nominierung von Jerome Powell für eine zweite Amtszeit als Fed-Präsident. Dies wird am Markt als falkenhaftes Signal gewertet, weil sich Powell damit gegen die als noch taubenhafter geltende Lael Brainard durchsetzte. Aus Marktsicht ist die US-Geldpolitik damit weiter auf Straffungskurs. Zudem mehren sich die Signale aus Notenbankerkreisen, dass die Straffung beschleunigt werden könnte. Inzwischen werden an den Märkten für das nächste Jahr bis zu drei Zinserhöhungen in den USA erwartet. An den Anleihemärkten ging es mit den Renditen am Montag nach der Powell-Nominierung kräftig nach oben.

hat mit der Bietergesellschaft Atlantic BidCo unter Beteiligung von Advent International und Centerbridge Partners eine Investorenvereinbarung geschlossen und wird nun eine Übernahmeofferte von 29 Euro je Aktie erhalten. Das Übernahmeangebot sieht eine Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent vor.

Fast 25 Jahre nach dem ersten Börsengang der Deutschen Telekom geht ein für betroffene Aktionäre schmerzhaftes Kapitel zu Ende. Es werde nun ein Vergleich geschlossen, teilte die DSW (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) mit und rät den Aktionären, diesen Vergleich anzunehmen. Auch die klagende Tilp Rechtsanwaltsgesellschaft schrieb über den erstrittenen Vergleich. Bei der Telekom war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

platziert neue Aktien unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre. Dies soll im Rahmen des bestehenden Aktienoptionsprogramms für unter anderem gegenwärtige und frühere Mitarbeiter, Organmitglieder und Supporters von Delivery Hero und ihrer Tochtergesellschaften geschehen.

hat einen Auftrag für ein Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro erhalten. Das gesamte Projektvolumen beläuft sich auf rund 1 Milliarde Euro, wie das Unternehmen mitteilte.

übernimmt im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie die Aktivitäten des Drohnenherstellers EMT. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte Rheinmetall mit. Über den Kaufpreis haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

hat ihren Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 24 Prozent auf 444,7 Millionen Euro gesteigert. Das EBITDA wurde von 41,8 Millionen im Vorjahr auf 67,3 Millionen Euro erhöht, wie das Unternehmen mitzteilte.

Der chinesische Haushaltsgerätekonzern Midea will die Minderheitsaktionäre bei Kuka zwangsweise abfinden lassen. Die Midea Group hält über ihre Tochtergesellschaften 95 Prozent der Aktien an dem Roboterhersteller und will die Hauptversammlung von Kuka einen Squeeze-Out beschließen lassen, wie Kuka mitteilte.

hat einen Auftrag in Frankreich an Land gezogen. Der Windkraftanlagenbauer soll an RWE Renewables elf Windturbinen über 44 Megawatt (MW) liefern. Der Auftrag beinhaltet auch die Wartung der Turbinen über fünf Jahre.

hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten 2021 im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Es habe eine gute Nachfrage und Fortschritte bei der Preisgestaltung in den wichtigsten Märkten gegeben, teilte der irische Baustofflieferant mit. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 22,8 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von 7 Prozent entsprach.

Der Chemiekonzern hat neue mittelfristige Ziele formuliert, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung des Umsatzes in China liegt. Anlässlich ihres Kapitalmarkttages kündigte Clariant an, dass der Konzern bis 2025 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent erwartet. Bis zum gleichen Jahr soll die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) 19 bis 21 Prozent erreichen.

Italiens Wettbewerbsbehörde hat Bußgelder in Höhe von rund 200 Millionen Euro gegen Apple und Amazon wegen Absprachen beim Verkauf von Apple- und Beats-Produkten verhängt. Apple soll 134,5 Millionen Euro zahlen, Amazon 68,7 Millionen Euro, wie die Behörde mitteilte.

Der Smartphone-Hersteller hat im dritten Quartal einen starken Gewinnrückgang verzeichnet, weil seine Investitionen in andere Unternehmen keine Früchte trugen. Xiaomi teilte mit, dass die börsennotierten Unternehmen, in die man investiert sei, insgesamt Verluste in Höhe von 3,5 Milliarden Yen (umgerechnet 270 Millionen Euro) verbucht hätten.

