Die Hamburger Naga Group plant für kommende Jahr die Notierungsaufnahme an der US-Technologiebörse Nasdaq. Der Börsengang könnte in Abhängigkeit des Marktumfeldes und anderer Bedingungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen werden, teilte der Anbieter eines sozialen Netzwerks für Handel und Kryptowährungen mit.

Zooplus-Anleger können Aktien bei Delisting bis 12. Januar andienen

Aktionäre des Online-Tierbedarfshändlers Zooplus können ihre Anteile beim Delisting ab heute bis 12. Januar 2022 andienen. Der Preis für jede Aktie liegt weiterhin bei 480 Euro, wie die beiden Finanzinvestoren Hellman & Friedman und EQT mitteilten.

Werkschließungen in Indien drücken Diamantenverkäufe bei De Beers

Der weltgrößte Diamantenproduzenten De Beers hat in seinem neunten Verkaufszyklus des laufenden Jahres bei seinen Rohdiamantenverkäufen einen Rückgang von 13 Prozent verzeichnet.

Enel investiert verstärkt in erneuerbare Energien

Der italienische Energiekonzern Enel will in den kommenden Jahren verstärkt in erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren und die Klimaneutralität früher als bisher angestrebt erreichen. Anlässlich seines Kapitalmarkttages erklärte die Enel SpA, die Direktinvestitionen bis 2030 auf 170 Milliarden Euro aufzustocken. Das sind 6 Prozent mehr als bisher geplant.

Elon Musk verkauft weitere Tesla-Aktien für 1 Milliarde Dollar

Tesla-Chef Elon Musk hat sich von weiteren Aktien des Unternehmens getrennt. Wie aus einer Eingabe bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, hat Musk 934.000 Anteile für insgesamt rund 1,05 Milliarden US-Dollar verkauft. Damit hat der Manager seit dem 8. November etwa 9,2 Millionen Aktien im Wert von 9,85 Milliarden Dollar veräußert.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2021 06:39 ET (11:39 GMT)