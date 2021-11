Die Knaus Tabbert AG will die Unternehmensgruppe WVD Südcaravan kaufen, die aus den operativen Gesellschaften CFC-Camping Freizeit Center GmbH und WVD-Südcaravan GmbH bestehet. Es sei eine Vereinbarung geschlossen, die vorsieht, dass die Knaus Tabbert AG die beiden Händlerbetriebe als eigenständige Gesellschaften zu 100 Prozent übernimmt, wie das Unternehmen mitteilte.

Waggonvermieter VTG wird für Verkauf vorbereitet - Zeitung

Der Schienenlogistik-Konzern VTG steht einem Zeitungsbericht zufolge erneut vor einem Eignerwechsel. Der Infrastruktur-Fonds der US-Bank Morgan Stanley, der 57 Prozent der Anteile hält, habe die Banken Goldman Sachs und Credit Agricole beauftragt, strategische Optionen zu prüfen, einschließlich eines möglichen Verkaufs, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. VTG könnte dabei mit 6 Milliarden bis 7 Milliarden Euro, einschließlich Schulden, bewertet werden.

Novo Nordisk von niedrigeren Insulin-Preisen in China belastet

Das Pharmaunternehmen Novo Nordisk erwartet spürbare Belastungen aus niedrigeren Preisen für Insulin in China. Der negative Effekt auf das weltweite Umsatzwachstum dürfte deswegen kommendes Jahr bei 3 Prozent liegen, kündigte die Novo Nordisk AS an. Dämpfend würden auch geringere Verkaufsmengen von in China verkauftem Insulin wirken.

Britische Kartellbehörde mit Bedenken bei Fusion von Konecranes, Cargotec

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde hat Bedenken bei dem Zusammenschluss zwischen dem Kranhersteller Konecranes und dem Anbieter von Frachtumschlaglösungen Cargotec. Die Fusion würde zu einer erheblichen Verringerung des Wettbewerbs bei der Lieferung von Produkten für den Containerumschlag und der Produktpalette führen, so die Behörde.

China fordert Didi zum Rückzug von New Yorker Börse auf - Agentur

Chinas Aufsichtsbehörde hat offenbar den Fahrtenvermittler Didi Global aufgefordert, sich von der New Yorker Börse zurückzuziehen. Der Grund seien von Bedenken, dass das mobile Transportunternehmen sensible Informationen preisgeben könnte, berichtet Bloomberg.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2021 07:26 ET (12:26 GMT)