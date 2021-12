Zwei Anteilseigner der Warburg-Bank sind mit einer Verfassungsbeschwerde gegen Urteile wegen Cum-Ex-Geschäften gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärte diese für unzulässig. Die beiden Männer beklagten, dass das Landgericht Bonn und der Bundesgerichtshof in ihren Urteilen gegen zwei britische Börsenhändler die Unschuldsvermutung missachtet hätten.

Dassault, Airbus erhalten Auftrag über 17 Mrd Euro aus Emiraten

Dassault und Airbus haben Aufträge für die Lieferung von Militärfluggeräten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten. Wie der französische Flugzeughersteller Dassault Aviation SA mitteilte, wird er den Vereinigten Arabischen Emiraten 80 Rafale F4-Kampfjets liefern.

Citigroup beantragt chinesische Wertpapierlizenz - Kreise

Die US-Großbank Citigroup will ein stärkeres Standbein in China haben und hat offenbar eine Wertpapierlizenz in dem Land beantragt. Die Bank hat ihren Antrag vor kurzem bei der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereicht, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte.

Musk verkauft weitere Tesla-Aktien für über 1 Milliarde Dollar

Elon Musk hat sich von weiteren Tesla-Anteilen getrennt. Mehr als 934.000 Aktien im Wert von etwas mehr als 1 Milliarde US-Dollar hat der Gründer des Elektroautoherstellers laut einer Pflichtmitteilung verkauft. Damit hat der Manager seit Anfang November bisher Aktien für mehr als 10 Milliarden Dollar veräußert.

Chinesischer Immobilienentwickler Kaisa steht vor der Pleite

Die Lage auf dem chinesischen Immobilienmarkt bleibt kritisch: Am Freitag teilte der Immobilienentwickler Kaisa mit, der Versuch, eine kommende Woche fällige Zahlung zu verschieben, sei gescheitert. Es gebe "keine Garantie", dass Kaisa bis dahin seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen könne. Der Kurs des Unternehmens fiel an der Börse Hongkong bis Handelsschluss um 9 Prozent.

December 03, 2021 07:23 ET (12:23 GMT)