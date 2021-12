Die Offerte von CPI Property für die österreichische Immofinanz ist für den Großaktionär S Immo nicht akzeptabel. Die ebenfalls österreichische S Immo kündigte an, den Aktionären der Immofinanz ein Angebot für rund 10 Prozent des Grundkapitals zum Preis von 23,00 Euro zu unterbreiten. S Immo bietet damit mehr als die CPI Property Group, die am Freitag eine Offerte über 21,20 Euro je Aktie von Immofinanz vorgelegt hat.

CREDIT AGRICOLE

Die Versicherungssparte der Credit Agricole erwirbt einen Anteil von 49 Prozent an der Plattform für erneuerbare Energien des italienischen Energieversorgers Edison. Die Transaktion bewertet die Plattform mit mehr als 2 Milliarden Euro.

ALIBABA

stellt ihr E-Commerce-Team neu auf und bestellt angesichts des zunehmenden Wettbewerbs in China, eines langsameren Wachstums und des sinkenden Aktienkurses einen neuen Finanzchef. Die verschiedenen E-Commerce-Sparten werden ab dem kommenden Jahr zu einer einzigen zusammengefasst.

IMMOBILIEN-SEKTOR CHINA

Nach dem Konzern Evergrande hat ein weiterer chinesischer Immobilienentwickler Probleme bei der Bedienung eines Großkredits eingeräumt. In einer an die Hongkonger Börse adressierten Erklärung teilte das Unternehmen Sunshine 100 China Holdings mit, es habe eine Frist zur Rückzahlung von 170 Millionen Dollar plus Zinsen am Vortag verstreichen lassen müssen.

