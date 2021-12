bekommt im Mai 2023 einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte, hat sich der derzeitige CEO Frank Appel entschlossen, nicht für eine volle weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Daher hat der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns Appels Vertrag bis zur Hauptversammlung am 4. Mai 2023 verlängert.

VW

geht drei weitere Partnerschaften zur Stärkung der Position im Bereich der Batterietechnologie ein. Die neuen Partner sind nach Angaben der Wolfsburger der Materialtechnologie-Konzern Umicore, der Batteriespezialist 24M Technologies und das Cleantech-Unternehmen Vulcan Energy Resources Ltd.

VW

will bis 2025 mit rund 40 Millionen Euro den Ausbau europäischer Wind- und Solarparks vorantreiben und hat in diesem Zusammenhang eine Vereinbarung mit dem Windparkspezialisten WPD Onshore Aldermyrberget AB im nordschwedischen Skellefteå getroffen. Der WPD-Windpark wird insgesamt eine Leistung von bis zu 290 Gigawattstunden haben.

VW

Der Volkswagen-Konzern rechnet dank einer schrittweisen Erholung der Halbleiterversorgung mit einer Stabilisierung der Fahrzeugproduktion im Jahresverlauf 2022. "Im Gesamtjahr erwarten wir gegenüber 2021 eine leichte Verbesserung in der Halbleiterversorgung", sagte Einkaufsvorstand Murat Aksel laut Mitteilung. Das erste Halbjahr dürfte aber noch "sehr volatil und anspruchsvoll" bleiben.

VONOVIA

Bei der Bezugsrechtskapitalerhöhung hat sich zum Fristende am 7. Dezember eine Bezugsquote von 98,59 Prozent der neuen Aktien ergeben. Wie der Bochumer DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte, sollen die verbleibenden 2.831.943 neuen Aktien, für die während der Bezugsperiode keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, in Kürze institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.

CHEPLAPHARM

Das auf patentfreie Arzneimittel spezialisierte Pharmaunternehmen peilt einem Zeitungsbericht zufolge Anfang 2022 einen Milliarden-Börsengang. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Finanzkreise berichtet, könnte die Gesellschaft auf eine Bewertung von mehr als zehn Milliarden Euro kommen.

LEONI

Der Automobilzulieferer verstärkt seinen Vorstand. Mit Wirkung zum 1. Februar 2022 hat der Aufsichtsrat Ursula Biernert als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektorin sowie Ingo Spengler als Chief Operations Officer (COO) in das Führungsgremium berufen.

TUI

Der von der Corona-Pandemie gebeutelte Reisekonzern hat seinen Umsatz im vierten Geschäftsquartal deutlich gesteigert und beim operativen Gewinn fast den Break-Even erreicht. Der Cashflow vor Finanzierungstätigkeit war das zweite Quartal in Folge wieder positiv.

EU / DYSON

Der britische Staubsaugerhersteller bekommt keinen Schadenersatz wegen der früheren Testmethode für den Energieverbrauch von Staubsaugern in der EU. Die Kommission habe weder die Grenzen ihres Ermessens offenkundig und erheblich überschritten noch diskriminierend gehandelt oder den Grundsatz der guten Verwaltung verletzt, entschied das Gericht der EU (EuG) am Mittwoch.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2021 07:06 ET (12:06 GMT)