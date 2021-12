haben ein Pilotprojekt für wasserstoffbetriebene Gaskraftwerke in Angriff genommen. Dazu wollen die RWE Generation SE und Kawasaki Heavy Industries am RWE-Standort Lingen eine wasserstofffähige Gasturbine errichten, um mit ihr im RWE-Gaskraftwerk Emsland die Rückverstromung von Wasserstoff zu erproben. Das Vorhaben ist laut RWE eines der ersten weltweit, bei dem eine Gasturbine Wasserstoff in industriellem Maßstab in Strom umwandelt. Die Anlage mit einer Leistung von 34 Megawatt könnte Mitte 2024 in Betrieb gehen.

BERTRANDT

Der Ingenieurdienstleister hat im Geschäftsjahr 2020/21 unterm Strich deutlich mehr verdient als im stark von der Corona-Krise geprägten Vorjahr. Nach Ertragsteuern kletterte der Gewinn auf 6,9 Millionen Euro von 3,7 Millionen im Geschäftsjahr 2019/20. Besonders im Schlussquartal habe die Auslastung in Deutschland und vielen Auslandsmärkten wieder spürbar gesteigert werden können.

DIC ASSET

Das Immobilienunternehmen hat sein Jahresziel eines segmentübergreifenden Ankaufsvolumens von 1,2 bis 1,8 Milliarden Euro erreicht. Wie die Dic Asset AG mitteilte, wurden seit Jahresbeginn Objekte für insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro angekauft. Zuletzt seien Beurkundungen für insgesamt vier Objekte in Köln und Dortmund abgeschlossen worden. Bis zum Jahresende seien weitere Projekte in Vorbereitung.

ZUR ROSE

Die Online-Apotheke hat sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld besorgt. Wie die Zur Rose Group AG mitteilte, wurden insgesamt 650.000 neue Aktien im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung an institutionelle Investoren zu einem Platzierungspreis von je 290 Schweizer Franken ausgegeben. Den Bruttoerlöse von rund 188,5 Millionen Franken will Europas größte E-Commerce-Apotheke für Investitionen in Technologie, den Kapazitätsausbau, europäische Wachstumsinitiativen und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

ALSTOM / HITACHI

Der Zughersteller Alstom und die japanische Hitachi Ltd haben einen Vertrag über den Bau und die Wartung von Hochgeschwindigkeitszügen in Großbritannien im Wert von 1,97 Milliarden Pfund erhalten. Der Auftrag, der von dem Joint Venture Hitachi-Alstom High Speed unterzeichnet wurde, betrifft die erste Phase von "High Speed 2", einem Projekt zum Bau einer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke in Großbritannien, wie die Alstom SA mitteilte.

AMAZON

Der Onlinehändler soll in Italien eine Milliarden-Geldbuße für wettbewerbsschädigendes Verhalten zahlen. Wie die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM mitteilte, legte sie dem E-Commerce-Giganten eine Strafe von mehr als 1,13 Milliarden Euro auf, weil er seine marktbeherrschende ausgenutzt und Konkurrenten in der E-Commerce-Logistik geschädigt haben soll.

UNICREDIT

will ihren Wachstumsplan mit Neueinstellungen untermauern. Wie Unicredit bei der Vorstellung ihres Strategieplans bekannt gab, plant sie in den Jahren 2022 bis 2024 im Bankengeschäft 1.500 Neueinstellungen. Davon sollen 900 auf den Heimatmarkt Italien entfallen und 200 auf Deutschland, wo Unicredit mit der früheren HypoVereinsbank vertreten ist. Darüber hinaus will Unicredit von 2022 bis 2024 ihre Digitalisierung mit der Einstellung von 2.100 neuen Mitarbeitern für diesen Bereich vorantreiben.

UNICREDIT

will bis zum Jahr 2024 mindestens 16 Millionen Euro an ihre Aktionäre zurückgeben. Für dieses Jahr soll sich die Bardividende auf rund 30 Prozent des Nettogewinns belaufen. Dazu kommen Aktienrückkäufe. Für 2022 sollen es rund 35 Prozent des Nettogewinns sein, und danach mindestens 35 Prozent - jeweils flankiert von Aktienrückkäufen.

VIVENDI / LAGARDERE

Vivendi übernimmt wie angekündigt in den kommenden Tagen den Anteil des aktivistischen Investors Amber Capital an der Lagardere SA. Die Vivendi SE legt, wie bereits im September vereinbart, für die 17,5-prozentige Beteiligung von Amber Capital an der französischen Verlags- und Mediengruppe 24,10 Euro je Aktie auf den Tisch. Die Transaktion soll bis zum 15. Dezember über die Bühne gehen. Im Anschluss daran wird Vivendi 45,1 Prozent an Lagardere halten.

