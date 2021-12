Volkswagen bündelt die Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette der Batterie und gründet in Vorbereitung auf einen möglichen Börsengang dafür eine Europäische Aktiengesellschaft. Bis zum Hochlauf der Serienproduktion sollen rund 2 Milliarden Euro für Bau und Betrieb einer Gigafabrik in Salzgitter investiert werden.

Brookfield startet Übernahmeangebot für Alstria Office REIT-AG

Brookfield hat den Startschuss für das Übernahmeangebot der Alstria Office REIT-AG gegeben. Die Annahmefrist beginne am Montag, den 13. Dezember, und laufe bis 17. Januar Mitternacht, teilte Brookfield mit.

Bauer-CFO Beutler geht Ende 2021 in den Ruhestand

Bei der Bauer AG verabschiedet sich Finanzvorstand Hartmut Beutler zum Jahresende in den Ruhestand. Wie der Bau- und Maschinenbaukonzern mitteilte, besteht der Vorstand künftig wieder aus drei Mitgliedern - CEO Michael Stomberg, Finanzvorstand Peter Hingott sowie Florian Bauer, für Digitalisierung und Innovation verantwortlich.

Deutsche Glasfaser sichert sich Kredite über 5,75 Milliarden Euro

Deutsche Glasfaser hat sich für die Finanzierung des Netzausbaus Kredite über insgesamt 5,75 Milliarden Euro gesichert. Das Kapital wird maßgeblich zum Ausbau von 4 Millionen Haushalten in Deutschland bis Ende 2025 beitragen. Die Transaktion stelle die mit Abstand größte Glasfaserfinanzierung in Deutschland dar.

Fraport befördert im November deutlich mehr Passagiere - Dezember schwächer

Fraport hat im November das Passagieraufkommen deutlich gesteigert und dabei von anhaltender Nachfrage nach Reisen innerhalb Europas und nach Nordamerika profitiert. Für Dezember deutet sich aufgrund der wieder steigenden Corona-Inzidenzwerte und damit einhergehenden Reisebeschränkungen eine schwächere Passagierentwicklung an.

Berlusconi-Unternehmen halten mehr als 15% an Prosiebensat1

Bei Prosiebensat1 haben mehrere von Silvio Berlusconi gesteuerte Unternehmen zusammen die Schwelle von 15 Prozent der Stimmrechte überschritten. Die Aufstockung der Stimmrechte durch Fininvest SpA, MFE-Mediaforeurope NV und Mediaset Espana Comunicacion SA sei Teil der langfristigen strategischen Ziele für Prosiebensat1.

Credit Suisse ernennt Manager für neue Struktur

Die Credit Suisse hat die Besetzung der Stellen im Rahmen der im November verkündeten neuen Strategie und Organisationsstruktur bekanntgegeben. Wie die Schweizer Bank mitteilte, kehrt Francesco De Ferrari als CEO des Wealth Management zur Credit Suisse zurück. Er soll zudem interimistisch die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) leiten.

Intel expandiert für 6,3 Milliarden Euro in Malaysia

Der US-Chiphersteller Intel baut seine Produktionskapazitäten in Malaysia aus. Wie die Behörden des Landes mitteilten, will der Konzern 30 Milliarden Ringgit - umgerechnet 6,3 Milliarden Euro - investieren.

Britische Wettbewerbsbehörde prüft Nuance-Übernahme durch Microsoft

Die britische Wettbewerbsbehörde prüft die Übernahme des US-Softwareunternehmens Nuance Communications Inc. durch Microsoft. Die britische Competition and Markets Authority (CMA) prüft, ob die Transaktion zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs auf einem der britischen Märkte führen könnte.

Pfizer kauft Arena Pharmaceuticals - Unternhmenswert 6,7 Mrd USD

Der US-Pharmakonzern Pfizer verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf. Er übernimmt die Arena Pharmaceuticals Inc. Arena wird in dem Deal mit rund 6,7 Milliarden US-Dollar bewertet, wie Pfizer mitteilte.

Chinas Sensetime verschiebt Börsengang wegen US-Sanktionsbeschluss

Sensetime, ein chinesisches KI-Unternehmen, verschiebt seinen Börsengang in Hongkong. Die Sensetime Group Inc. begründete dies in einer Stellungnahme der Börse Hongkong gegenüber damit, dass die US-Regierung Sensetime auf eine Schwarze Liste von Unternehmen gesetzt hat, die Entwicklung des chinesischen Militärs unterstützen sollen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2021 07:30 ET (12:30 GMT)