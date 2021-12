Indizes in diesem Artikel MDAX 34.510,3

Der Maschinenbauer Manz hat von einem der führenden deutschen Batteriehersteller einen Auftrag für eine Linie zur Montage von Batteriemodulen aus gewickelten Rundzellen erhalten. Das Auftragsvolumen liegt im oberen einstelligen Millionen-Euro Bereich und wird im nächsten Jahr umsatz- und ertragswirksam, wie das Unternehmen mitteilte.

MVV setzt mehr um als erwartet und strebt 2040 Klimaneutralität an

Das Energieunternehmen MVV hat in seinem Geschäftsjahr 2020/21 seine im August angehobene Prognose beim Umsatz übertroffen, blieb beim operativen Gewinn aber leicht darunter. Das Mannheimer Unternehmen kündigte an, die "Schlagzahl beim Klimaschutz" zu erhöhen.

Deutscher Online-Sporthändler Signa vor US-Börsendebüt

Nach der am Montag von den Aktionären des US-Spac Yucaipa Acquisition Corp gebilligten Fusion mit der deutschen Sporthandels-Plattform Signa Sports United (SSU) steht voraussichtlich an diesem Dienstag das Debüt an der US-Börse Nyse. SSU ist Teil der Signa-Gruppe des österreichischen Immobilienunternehmers Rene Benko, der auch hinter Galeria Karstadt Kaufhof steht.

Software AG will mit Hilfe von Silver Lake stärker wachsen

Die Software AG will mit Hilfe des Technologieinvestors Silver Lake sein angestrebtes Wachstum beschleunigen und seinen Marktanteil ausweiten - auch über Zukäufe. Das Darmstädter Unternehmen hatte am Montagabend mitgeteilt, dass Silver Lake über die Zeichnung einer Wandelanleihe 344 Millionen Euro in die Software AG investiert. Bei einer vollständigen Wandlung entspräche das einer Beteiligung von 10 Prozent. Die strategische Partnerschaft kommt am Markt nicht gut an, die im MDAX und TecDAX notierte Aktie verliert am Dienstag mehr als 10 Prozent.

Vossloh erhält Großauftrag für Schienenbefestigungssysteme in China

Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat einen Großauftrag für Schienenbefestigungssysteme in China erhalten. Diese werden für den Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in Südchina benötigt und sollen weitgehend im Jahr 2022 ausgeliefert werden, wie die Vossloh AG mitteilte. Der Auftrag hat ein Volumen von mehr als 30 Millionen Euro.

Altice UK stockt bei BT auf - weiter keine Offerte geplant

Das Telekomunternehmen Altice UK hat seine Beteiligung an dem britischen Konkurrenten BT Group von zuletzt 12,1 Prozent auf rund 18 Prozent aufgestockt. Altice UK hatte den Anteil von 12,1 Prozent im Juni bekanntgeben.

HSBC stellt Finanzierung von Kohlekraftwerken ein

Die britische Bank HSBC lässt ihre Finanzierung von Kohlekraftwerken und Bergwerken auslaufen und wird keine neuen Finanzierungen für Unternehmen bereitstellen, deren Pläne nicht mit ihren eigenen Nachhaltigkeitszielen vereinbar sind.

Swiss Re: 2021 wird das viertteuerste Schadenjahr der Geschichte

Das Jahr 2021 ist nach einer Studie der Swiss Re wohl eines der teuersten Naturkatastrophenjahre. Extremwetterereignisse wie Winterfrost, Überschwemmungen, starke Gewitter, Hitzewellen und ein schwerer Hurrikan führten zu geschätzten versicherten Schäden aus Naturkatastrophen von 105 (Vorjahr: 90) Milliarden Dollar - dem vierthöchsten Wert seit 1970, wie die Swiss Re unter Berufung auf die Ergebnisse der vorläufigen Sigma-Schätzungen mitteilte.

3M lagert Geschäft mit Lebensmittelsicherheit aus - Kreise

Der US-Mischkonzern 3M steht offenbar vor der Auslagerung seines Geschäfts mit Lebensmittelsicherheit. 3M wolle den Bereich mit dem auf Lebensmitteltests und Tiergesundheit spezialisierten US-Unternehmen Neogen fusionieren, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Das zusammengeschlossene Unternehmen werde in dem Deal mit 9,3 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden bewertet.

Britische Wettbewerbsbehörde kritisiert Apple und Google scharf

Die britische Wettbewerbsbehörde wirft den beiden US-Konzernen Apple und Google wettbewerbswidriges Verhalten vor. Das Duopol aus Apple und Google schränke den Wettbewerb und die Auswahl ein, teilte die Competition and Markets Authority (CMA) mit. Es läge quasi ein "schraubstockartiges Verhalten" der beiden Unternehmen vor.

Nike kauft Hersteller virtueller Sportschuhe

Der US-Sportartikelkonzern Nike kauft RTFKT (sprich: Artefakt), Hersteller virtueller Produkte mit der Spezialität Sportschuhe. Einer der RTFKT-Gründer, Benoît Pagotto, erklärte am Montagabend, seine Firma habe es sehr eilig, zu wachsen. Die Kaufsumme wurde nicht mitgeteilt.

IPO/Versicherer FWD will vor IPO mehr als 1,4 Mrd USD einsammeln

Der Versicherungskonzern FWD Group Holdings des Hongkonger Milliardärs Richard Li will bei Investoren mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar einsammeln. Mit dem Erlös will das Unternehmen vor seinem geplanten milliardenschweren Börsengang Schulden zurückzahlen.

