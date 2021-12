Daimler wird den tarifgebundenen Beschäftigten für dieses Jahr einen Rekordbonus zahlen. Die Mitarbeiter der Daimler AG und Mercedes-Benz AG sollen bis zu 6.000 Euro für 2021 erhalten, wie der DAX-Konzern mitteilte. Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat hätten sich auf die Erfolgsbeteiligung geeinigt. Mit der hohen Zahlung solle die "hervorragende Arbeit und Flexibilität" honoriert werden.

Mercedes-Benz Trucks bekommt von Einride Auftrag für 120 E-Lkw

Mercedes-Benz Trucks hat vom schwedischen Transporttechnologieunternehmen Einride einen Auftrag über 120 batterie-elektrische Lkw des Typs eActros erhalten. Wie die Daimler Truck AG mitteilte, will Einride die Flotte aus den Modellen eActros 300 und eActros 400 bei Kunden in wichtigen europäischen Märkten einsetzen.

RWE bereitet Verkauf der Gasspeicher in Tschechien vor - Zeitung

Der Energiekonzern RWE bereitet einem Zeitungsbericht zufolge einen Verkauf seines Gasspeichergeschäfts in Tschechien vor. Wie das Handelsblatt berichtet, wurde Barclays mit der Organisation einer Auktion beauftragt. Diese solle im ersten Halbjahr starten.

Cropenergies hebt nach starkem 3Q Jahresprognose erneut an

Cropenergies hat nach einem starken dritten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Grund ist unter anderem das "weiterhin erfreuliche Preisniveau an den Ethanolmärkten".

K+S bekennt sich zu EU-Grundsätzen für nachhaltige Rohstoffe

Der Kali- und Salzförderer K+S tritt für die EU-Grundsätze für die nachhaltige Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen ein. "Wir sehen uns als Vorreiter für umweltschonenden und nachhaltigen Bergbau.

Manz erhält von Ravensburger Auftrag für Inkjet-Anlage

Der Maschinenbauer Manz liefert dem Spielehersteller Ravensburger eine Inkjet-Anlage zur Bedruckung von Produkten und Verpackungen. Das Auftragsvolumen liege im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, wie Manz am Mittwochvormittag mitteilte.

Nemetschek verstärkt sich im Bereich 3D-Modellierung

Der Architektur-Software-Spezialist Nemetschek verstärkt sich im Bereich digitales Sculpting und 3D-Modellierung. Die Tochtergesellschaft Maxon kaufe die Gesellschaft Pixologic in Form eines Asset-Deals, teilte Nemetschek mit, ohne weitere finanzielle Einzelheiten zu nennen.

SEB Deutschland wird wegen Verdacht auf Cum/Ex-Steuerbetrug durchsucht

Die Deutschland-Zentrale der schwedischen Großbank SEB in Frankfurt wird seit Dienstag wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften durchsucht.

Siemens Gamesa liefert Vattenfall Turbinen für Windprojekt Vesterhav

Der Windkraftanlagenbauer Siemens Gamesa wird erneut in Dänemark liefern und hat von Vattenfall grünes Licht für das 344-MW-Offshore-Windprojekte Vesterhav erhalten.

Kernaktionäre von SMT Scharf prüfen Ausstieg - Suche nach Investor

Der SMT Scharf AG steht eine Änderung ihrer Aktionärsstruktur ins Haus. Die Kernaktionäre des Spezial-Maschinenbauunternehmens stellen ihre Beteiligung auf den Prüfstand: Sie sind der Auffassung, dass andere Ankeraktionäre SMT Scharf bei ihrem weiteren Wachstumskurs, gerade auch in Bezug auf die internationalen Märkte, besser unterstützen könnten, teilte das Unternehmen mit.

Ehemaliger Wirecard-Chef Braun bleibt in Untersuchungshaft

Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun muss in Haft bleiben. Wie das Oberlandesgericht München mitteilte, hat der 2. Strafsenat in dem Verfahren gegen Braun mit Beschluss vom 14. Dezember die Fortdauer der Untersuchungshaft angeordnet.

BPER Banca macht unverbindliches Angebot für Banca Carige

Die italienische Bank BPER Banca SpA will den angeschlagenen kleineren Wettbewerber Banca Carige SpA übernehmen. Ein unverbindliches Angebot sei vorgelegt worden, teilte die BPER mit Sitz in Modena am Dienstagabend mit.

Generali setzt sich neue Mittelfristziele und will Dividende erhöhen

Der italienische Versicherer Generali hat sich neue Mittelfristziele gesetzt und stellt bis 2024 höhere Dividenden in Aussicht. Das jährliche Gewinnwachstum soll zwischen 6 und 8 Prozent liegen, kündigte die Assicurazioni Generali SpA anlässlich des Investorentages an.

H&M steigert ber 4Q-Umsatz auf Vor-Pandemie-Niveau

&M hat im vierten Geschäftsquartal die Erholung fortgesetzt. Wie die schwedische Modehandelskette mitteilte, haben die währungsbereinigten Umsätze wieder die Niveaus des Schlussquartals 2019 vor der Corona-Krise erreicht.

IAG steht kurz vor Aufhebung Air-Europa-Kaufvertrag

IAG steht kurz davor, den geplanten Kauf der spanischen Fluggesellschaft Air Europa unter der derzeitigen Vereinbarung abzublasen. Wie die International Consolidated Airlines Group SA mitteilte, sind entsprechende Gespräche mit Globalia Corporacion Empresarial über die Beendigung der Verkaufsvereinbarung in einem fortgeschrittenen Stadium.

Zara-Mutter Inditex steigert Umsatzwachstum im 3. Quartal

Der Zara-Mutterkonzern Inditex hat sein Umsatzwachstum im dritten und vierten Quartal weiter gesteigert, da die Geschäfte wieder geöffnet wurden. Auch die Online-Umsätze steigen weiterhin stark an.

Eli Lilly erhöht Prognose erneut

Der Pharmakonzern Eli Lilly wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Das US-Unternehmen erhöhte seine Prognose für 2021 abermals und rechnet im kommenden Jahr mit einem weiteren Anstieg des Gewinns.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2021 07:26 ET (12:26 GMT)