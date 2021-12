arbeitet mit Linde an der Entwicklung einer 200 Megawatt-Elektrolyseanlage in Lingen. Man habe mit Linde eine Vereinbarung über die Genehmigungsplanung für das Vorhaben unterzeichnet, teilte RWE mit.

NANOGATE

Der insolvente Hightech-Oberflächenspezialist verkauft seine österreichische Tochtergesellschaft Nanogate Electronic Systems GmbH an einen Investor. Bei Nanogate Electronic Systems handelt es sich um die letzte noch verbliebene operativ tätige Konzerngesellschaft. Der Kaufpreis, über den Stillschweigen vereinbart wurde, fließt der Insolvenzmasse des Unternehmens zu und dient der Befriedigung der Gläubiger. Der Käufer wurde ebenfalls nicht genannt.

BEIGENE

und Novartis wollen im Bereich Onkologie stärker zusammenarbeiten. Wie der Schweizer Pharma-Hhersteller mitteilte, hat er mit dem chinesischen Pharmakonzern Beigene Ltd. eine Options-, Kooperations- und Lizenzvereinbarung über die Entwicklung eines immuntherapeutischen Krebstherapeutikums im Wert von bis zu 1 Milliarde US-Dollar unterzeichnet.

BNP PARIBAS

verkauft ihre US-Tochter Bank of the West an die kanadische Bank of Montreal. Eine entsprechende Vereinbarung für einen Gesamtpreis von 16,3 Milliarden US-Dollar in bar sei erreicht worden, teilte die französische Bank mit. BNP Paribas zufolge werde die Transaktion einen Einmal-Kapitalertrag von etwa 2,9 Milliarden Euro generieren und die Common-Equity Tier 1-Ratio (CET1) um etwa 170 Basispunkte verbessern. Der Verkauf umfasst das gesamte Privat- und Firmenkundengeschäft von BNP Paribas in den USA.

ROCHE

erwirbt ein experimentelles Medikament zur Behandlung einer Augenerkrankung, die zur Erblindung führt. Damit will der Schweizer Pharmakonzern den Einstieg in zellbasierte Therapien ausbauen. Wie Roches Genentech-Geschäftsbereich mitteilte, hat er die Rechte an dem Augenmedikament OpRegen von Lineage Cell Therapeutics Inc

MONTE DEI PASCHI

will im kommenden Jahr 2,5 Milliarden Euro über eine Kapitalerhöhung aufnehmen. Dies ist Teil eines neuen mittelfristigen Plans, nachdem die Bemühungen der italienischen Regierung, den Kreditgeber an den Konkurrenten Unicredit SpA zu verkaufen, gescheitert sind. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen für Investitionen in IT, in Restrukturierung sowie zur Deckung der Stresstest-Indikationen für 2020 und des aktuellen Eigenkapitalbedarfs verwendet werden, teilte MPS mit.

TELECOM ITALIA

Der ehemalige CEO von Telecom Italia, Luigi Gubitosi, ist mit sofortiger Wirkung aus dem Board ausgeschieden. Wie die Telecom Italia SpA am Freitagabend mitteilte, hat Gubitosi sich mit dem italienischen Telekommunikationsunternehmen auf die Modalitäten für sein Ausscheiden geeinigt.

OMV

eine chemische Recycling Demonstrationsanlage auf Basis ihrer Reoil-Technologie bauen. Damit gehe man den nächsten Schritt in Richtung einer für das Jahr 2026 geplanten großtechnischen Anlage, teilte OMC mit.

NOVO NORDISK

kann aufgrund eines Lieferengpasses bei einem Zulieferer die Wegovy-Nachfrage im US-Markt im ersten Halbjahr 2022 nicht decken, rechnet aber derzeit nicht mit Engpäsen im zweiten Halbjahr. Wie der dänische Pharmakonzern am späten Freitagabend mitteilte, hat ein Hersteller, der im Auftrag von Novo Nordisk Spritzen für das injizierbare Arzneimittel Wegovy für den US-Markt abfüllt, Lieferung und Produktion wegen Problemen bei der Beachtung der Herstellungsleitlinien für Arzneimittel vorübergehend eingestellt.

FORD

Der Autobauer beginnt mit dem Bau von Prototypen seines elektrischen Pickup-Trucks F-150 Lightning. Interessierte Kunden können keine Anzahlung für das Modell mehr leisten, was bedeutet, dass jedes Exemplar, das Ford in den nächsten drei Jahren bauen will, bereits vorbestellt ist.

