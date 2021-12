hat ein ESG (Environment Social Governance)-linked Schuldscheindarlehen in Höhe von 350 Millionen Euro platziert. Der Schuldschein hat nach Angaben des Münchener SDAX-Unternehmens einen durchschnittlichen Zinskupon von 1,15 Prozent bei einer Laufzeit von 6,3 Jahren im Mittel. Die Tranchen liegen zwischen fünf und zehn Jahren.

hat im Schlussquartal und gesamten Geschäftsjahr 2020/2021 die Verluste unter dem Strich deutlich reduziert und dabei von signifikanten Steigerungen beim operativen Gewinn und Online-Umsatz im vierten Quartal profitiert. Beim Store-Optimierungsprogramm sieht sich Deutschlands größte Parfümeriekette im Plan und macht erste positive Auswirkungen aus. Die Investitionen in E-Commerce, Filialen und Sortiment sollen weitergehen, zum Beispiel sieht der Konzern im Markt für Apothekenkosmetik "erhebliches Wachstumspotenzial".

Der Wind- und Solarparkbetreiber hat einen Partnerschaftsvertrag mit der norwegischen Solgrid AS über ein 100 MWp+ großes Portfolio an subventionsfreien Solarprojekten im Süden Schwedens geschlossen. Der erste Solarpark in Varberg an der Westküste Schwedens ist mit einer Erzeugungskapazität von rund 5 MWp bereits ans Netz angeschlossen. Weitere fünf Projekte mit einer Erzeugungskapazität von mehr als 100 MWp würden sich bereits auf dem Weg zur Baureife befinden.

Der Spezialmaschinenbauer ist vom Entwickler und Hersteller von Batteriezellentechnologie, Britishvolt, mit der Realisierung der ersten Ausbaustufe der Zellmontage einer Produktionslinie zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen im nordenglischen Northumberland beauftragt worden. Die Manz AG bezifferte das Gesamtauftragsvolumen für diese erste Ausbaustufe mit einer Produktionskapazität von 4 GWh auf über 70 Millionen Euro.

Der asiatische Versicherer FWD Group Holdings hat seinen milliardenschweren Börsengang in New York abgeblasen. Inmitten der wachsenden Spannungen zwischen China und den USA erwägt der Konzern nun andere Optionen, wie zum Beispiel eine Notierung in Hongkong.

Qatar Airways hat rechtliche Schritte gegen den Flugzeughersteller Airbus SE eingeleitet, da bei einigen seiner A350-Großraumflugzeuge die Oberfläche des Rumpfes beschädigt ist.

kauft in den USA zu. Rund 1 Milliarden US-Dollar legt Sanofi nach eigenen Angaben für die auf Krebsimmuntherapien spezialisierte Amunix Pharmaceuticals Inc auf den Tisch. Dazu kommen bis zu 225 Millionen Dollar in Abhängigkeit vom Erreichen bestimmter Meilensteine. Mit der Übernahme des US-Biotech-Unternehmens will Sanofi die eigene Immun-Onkologie-Pipeline stärken.

