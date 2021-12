Aktionäre der Immofinanz AG können ihre Aktien im Rahmen eines Teilangebots von heute an dem Großaktionär S Immo andienen. Die ebenfalls österreichische S Immo bietet den Immofinanz-Aktionären für rund 10 Prozent des Grundkapitals 23,00 Euro je Aktie. Die entsprechenden Angebotsunterlagen wurden durch die österreichische Übernahmekommission überprüft und freigegeben, wie die S Immo AG mitteilte. Das freiwilliges Teilangebot war bereits zu Monatsbeginn angekündigt worden und läuft bis zum 26. Januar.

FLUTTER ENTERTAINMENT

Der Glücksspielkonzern kauft der Private-Equity-Gesellschaft CVC Capital Partners den italienischen Online-Spieleanbieter Sisal ab. Für die Übernahme legt die Flutter Entertainment plc nach eigenen Angaben 1,62 Milliarden Pfund auf den Tisch. Bereits im ersten Jahr nach der Transaktion, die im zweiten Quartal nächsten Jahres abgeschlossen werden soll, soll sich der Zukauf positiv auf das bereinigte Ergebnis auswirken, hofft der Glücksspielanbieter. Sisal wird laut Flutter in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich ein EBITDA von 211 Millionen Pfund erwirtschaften.

TENCENT

trennt sich von einem Großteil seiner Beteiligung an JD.com. Der chinesische Onlinehändler sei so stark gewachsen, dass er Tencents finanzielle Unterstützung nicht mehr benötige, teilte der chinesische Social-Media-Gigant mit. Tencent war bis dato JD.coms größter Aktionär. Die Tencent Holdings Ltd teilte mit, sie werde etwa 457 Millionen Aktien von JD.com im Wert von rund 16,4 Milliarden Dollar in Form einer Sonderdividende an die eigenen Aktionäre ausschütten. Durch die Ausschüttung hält Tencent nur noch einen Anteil von 2,3 Prozent an JD.com, zuvor waren es 17 Prozent.

