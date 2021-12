Die Aktien des chinesischen Immobilienkonzerns sind am Donnerstag deutlich unter Druck gekommen. Ein Bericht, wonach das Unternehmen Kuponzahlungen für Offshore-Anleihen verpasst hat, ließ die Anteilsscheine um über 8 Prozent einbrechen. Wie Reuters berichtete, hatte das zahlungsunfähige Unternehmen am Dienstag neue Kuponzahlungen in Höhe von 255 Millionen US-Dollar für seine Anleihen vom Juni 2023 und 2025 zu leisten.

