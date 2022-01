Dic Asset hat im abgelaufenen Jahr Immobilien für insgesamt 1,6 Milliarden Euro erworben und für 0,3 Milliarden Euro veräußert. Erreicht wurde dieses Volumen, nachdem zum Jahresende drei weitere Ankäufe mit Gesamtinvestitionskosten von rund 268 Millionen Euro beurkundet wurden, wie das Immobilienunternehmen mitteilte.

INDUS HOLDING

Die Indus Holding besorgt sich mit Hilfe eines Schuldscheindarlehens 56 Millionen Euro bei Investoren aus dem Sparkassensektor. Dessen Verzinsung hängt von der ISS-ESG-Nachhaltigkeitsbewertung der Beteiligungsgesellschaft ab, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens aus Bergisch Gladbach heißt.

LIEFERANDO

Der Essenslieferdienst verbessert die Arbeitsbedingungen und erhöht den Lohn: Fahrerinnen und Fahrer würden ein Dienst-Fahrrad und ein Dienst-Smartphone inklusive Daten-Flatrate angeboten, teilte Lieferando am Montag mit. Der Basislohn sei seit 1. Januar auf elf Euro pro Stunde gestiegen. Vorher betrug er zehn Euro.

THYSSENKRUPP

meldet einen Großauftrag für seine Tochtergesellschaft Uhde Chlorine Engineers. Das Unternehmen, das in diesem Jahr an die Börse gebracht werden soll, hat vom Energiekonzern Shell einen Auftrag zum Bau einer 200-Megawatt-Anlage für die Produktion von grünem Wasserstoff aus Standardmodulen bekommen, wie es in Dortmund mitteilte. Ein Auftragsvolumen wurde nicht genannt.

VITESCO

verzeichnet für das abgelaufene vierte Quartal wegen einer Wertaufholung im Bereich Hochvolt-Applikationen einen hohen positiven Sondereffekt. Der Effekt auf das berichtete operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das vierte Quartal 2021 und damit das Geschäftsjahr 2021 liegt bei rund 120 Millionen Euro, wie die Vitesco Technologies Group AG mitteilte. Die Summe ergebe sich aus der Differenz zwischen dem Nutzungswert und dem Buchwert der Hochvolt-Applikationen.

VITESCO

Vitesco Technologies hat einen Milliardenauftrag von einem großen amerikanischen Automobilhersteller erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, werden Millionen von 800-Volt-Invertern mit Siliziumkarbid-Technologie geliefert. Die Inverter sind eine wichtige Voraussetzung für das schnelle Aufladen und die Verbesserung der Effizienz und Reichweite von E-Fahrzeugen. Der Auftragswert liege bei mehr als 1 Milliarde Euro.

BP

startet ein Aktienrückkaufprogramm. Bis zum 7. Februar will der Ölmulti nach eigenen Angaben für bis zu 500 Millionen US-Dollar eigene Anteilsscheine an der Börse erwerben. Das ausstehende Aktienkapital solle mit dem Programm reduziert werden, um Verwässungseffekte aus Mitarbeiteraktienprogrammen auszugleichen.

IMMOFINANZ

Aktionäre von Immofinanz sollten das Erwerbsangebot von Großaktionär S Immo nicht annehmen. Vorstand und Aufsichtsrat erklärten in Stellungnahmen, der Angebotspreis von 23 Euro je Aktie spiegele Unternehmenswert und zukünftiges Wachstumspotenzial des Unternehmens nicht wider.

NOVARTIS / MOLECULAR

Die Schweizer Unternehmen Novartis und Molecular Partners haben positive Daten zu ihrem antiviralen Covid-19-Medikament Ensovibep veröffentlicht und werden weltweit eine beschleunigte Zulassung beantragen.

PFIZER

Der US-Pharmakonzern ist eine potenziell milliardenschwere Genforschungskooperation eingegangen. Pfizer arbeitet in den kommenden vier Jahren mit Beam Theraupeutics in drei Forschungsprogrammen für seltene Krankheiten der Leber, der Muskeln und des Zentralen Nervensystems zusammen, wie die Unternehmen mitteilten. Pfizer zahlt als Teil der Vereinbarung zunächst 300 Millionen US-Dollar an Beam. Der Biotech-Firma winken zudem Meilensteinzahlungen von bis zu 1,05 Milliarden Dollar.

