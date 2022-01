Beiersdorf investiert über seine Venture-Capital-Sparte in das Düsseldorfer Start-up Dermanostic. "Die Zusammenarbeit mit Dermanostic ist ein relevanter Aspekt unserer Digitalisierungsstrategie", sagte Cornelius Becker, Leiter des Bereichs Derma bei Beiersdorf. Dermanostic bietet dermatologische Diagnosen per App an.

Evotec baut Neurologie-Kooperation mit Bristol Myers aus

Das Biotechunternehmen Evotec weitet seine Neurologie-Kooperation mit Bristol Myers Squibb aus. Evotec bekomme dafür von Bristol Myers Squibb Zahlungen von insgesamt 15 Millionen US-Dollar, teilte Evotec mit. Im Rahmen der Erweiterung baue Bristol Myers Squibb ihren Zugang zu einem neuartigen Ansatz des gezielten Proteinabbaus aus.

LEG Immobilien beschafft sich 1,5 Milliarden Euro am Anleihemarkt

LEG Immobilien löst mit einer Anleiheemission über nominell 1,5 Milliarden Euro die erst Ende Dezember arrangierte Brückenfinanzierung für die Übernahme von rund 15.400 Wohnungen der Adler-Gruppe vollständig ab.

Patrizia investiert 314 Mio Euro in dänische Studentenapartments

Das Immobilienunternehmen Patrizia investiert im Auftrag ihrer institutionellen Kunden in ein großes Portfolio aus Studentenapartments in Dänemark mit einem Volumen von 314 Millionen Euro. Verkäufer ist der paneuropäische Private-Equity-Immobilieninvestor Deutsche Finance International, wie Patrizia mitteilte.

Rheinmetall startet mit US-Spezialisten grünes Joint Venture

Der Technologiekonzern Rheinmetall gründet im Zuge seiner Elektrifizierungsstrategie mit dem US-Unternehmen Polycharge America ein Joint Venture zur Produktion, Entwicklung und Vermarktung von DC-Link-Kondensatoren.

Alstom erhält Milliardenauftrag aus Norwegen

Die Alstom SA hat einen Rahmenvertrag mit der norwegischen Norske Tog AS im Wert von mindestens 1,8 Milliarden Euro über die Lieferung von bis zu 200 Regionalzügen unterzeichnet. Der französische Zughersteller gab an, dass die erste feste Bestellung von 30 Zügen einen Wert von 380 Millionen Euro hat.

BPER einigt sich mit Mehrheitsaktionär von Banca Carige

Der Aktienkurs der italienischen Banca Carige ist am Dienstag im frühen Handel auf den Preis gefallen, den der potenzielle Käufer, BPER Banca, den Minderheitsaktionären bieten will. BPER hatte am späten Montag erklärt, es sei ihr vom Mehrheitsaktionär eine Exklusivitätsfrist für eine Übernahme von Banca Carige eingeräumt worden, nachdem sie ein verbessertes Angebot für den kleineren Wettbewerber vorgelegt hatte.

Startup Bolt in Finanzierungsrunde mit 7,4 Mrd Euro bewertet

Das estnische Startup-Unternehmen Bolt hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 628 Millionen Euro eingesammelt und kommt damit auf eine Gesamtbewertung von 7,4 Milliarden Euro. Die Erlöse aus der von Sequoia Capital und Fidelity Management angeführten Finanzierungsrunde sollen unter anderem für die Erweiterung und Verbesserung der Produktpalette verwendet werden, erklärte Bolt.

Holcim übernimmt französische PRB Group

Der Schweizer Zementkonzern Holcim baut sein Geschäft in Europa mit einer Übernahme aus. Die Holcim Ltd übernimmt laut eigener Mitteilung mit der PRB Group das größte unabhängige Unternehmen für Spezialbaulösungen in Frankreich.

Nokia übertrifft eigene Prognose 2021 dank Risiko-Fonds

Nokia hat im vierten Quartal von seinen Investments profitiert und deshalb die eigenen Jahresprognosen übertroffen. Der Nettoumsatz habe 22,2 Milliarden Euro und damit die Prognose von 21,7 bis 22,7 Milliarden Euro erreicht, teilte der Telekomausrüster mit. Die operative Marge liege bei 12,4 bis 12,6 Prozent und damit über der bisherigen Prognose von 10 bis 12 Prozent.

