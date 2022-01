IPO/Börsenmantel 468 geht in Frankfurt aufs Parkett

Die 468 SPAC II SE will mit einer Privatplatzierung bis zu 250 Millionen Euro erlösen und strebt in Frankfurt eine Notierung an. Das Unternehmen ohne operatives Geschäft will bis zu 25 Millionen Einheiten zu je 10 Euro verkaufen, wobei jede Einheit aus einer Aktie und einem Drittel einer Garantie besteht, wie die Luxemburger mitteilten.

Chef der Aareal-Sparte Aareon tritt zurück

Der Vorstandsvorsitzende der Aareon AG, Manfred Alflen, hat zum 31. März 2022 seinen Rücktritt aus dem operativen Geschäft angekündigt. Zum Nachfolger hat der Aufsichtsrat der Aareon AG zum 1. April 2022 Hartmut Thomsen bestellt, der von SAP zur Aareon wechseln wird, wie die Muttergesellschaft Aareal Bank AG mitteilte.

Aurelius-Tochter Ideal Shopping verkauft Sparte

Eine Tochter der Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA trennt sich von einer Sparte. Ideal Shopping Direct Limited habe den Verkauf ihres Geschäftsbereichs "Create and Craft", eines Teleshopping-Kanals für Bastelprodukte, vereinbart, teilte Aurelius mit. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Nordex erhält Auftrag über 72 MW von Enefit Green in Finnland

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat einen Auftrag von der Enefit Green AS zur Lieferung und Errichtung von 13 Windenergieanlagen erhalten. Der 72-Megawatt-Windpark Tolpanvaara entsteht in Nordösterbotten etwa 700 km nördlich von der finnischen Hauptstadt Helsinki. Mit der Errichtungen der Turbinen soll im Sommer nächsten Jahres begonnen werden.

Rheinmetall erhält Auftrag für zunächst 55 Einsatzfahrzeuge

Rheinmetall hat einen Auftrag aus dem Schlüsselmarkt Innere Sicherheit erhalten. Das Beschaffungsamt hat dem Düsseldorfer Technologiekonzern den Zuschlag über die Lieferung des neuen geländegängigen, geschützten Mehrzweckfahrzeugs des Typs Survivor R als neuem "Sonderwagen 5" erteilt. Der Vertrag hat ein Volumen im Umfang eines zweistelligen Millionen-Euro-Betrages.

Südzucker erzielt wieder Nettogewinn in 3Q/9M

Südzucker hat im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten nach den endgültigen Zahlen auch unter dem Strich wieder Gewinne geschrieben. Unter anderem trugen hierzu ein höherer operativer Gewinn sowie geringere Verlustbeiträge aus Restrukturierungen und at-Equity-Beteiligungen bei.

Thyssenkrupp-Wasserelektrolyse soll unter dem Namen Nucera wachsen

Thyssenkrupp rechnet im Geschäft mit Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff mit massivem Wachstum. Binnen vier Jahren erwartet der Ruhrkonzern mit Umsätzen zwischen 600 und 700 Millionen Euro in seinem bisher noch kleinen Geschäft mit der alkalischen Wasser-Elektrolyse, wie er zum Kapitalmarkttag von Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers (UCE) mitteilte.

Voltabox erwartet Anteilsaufstockung durch Ankerinvestor Trionity

Die Voltabox AG erwartet, dass Großaktior Trionity Invest durch die Wahrnehmung einer bislang noch nicht ausgeübten Call-Option die Kontrollschwelle von 30 Prozent an dem Unternehmen überschreiten wird.

OMV kündigt milliardenschwere Abschreibungen für 4. Quartal an

Der österreichische Ölkonzern OMV muss für das vierte Quartal 2021 milliardenschwere Wertberichtigungen und Abschreibungen vornehmen. Wie die OMV AG im Zuge ihres Trading Update mitteilte, belaufen sich diese cash-unwirksamen Maßnahmen auf schätzungsweise rund 1,7 Milliarden Euro und beziehen sich auf Anlagevermögen von Adnoc Refining, das Segment Exploration und Produktion und das Düngemmittelgeschäft der Kunststoff-Tochter Borealis.

OMV steigert Raffineriemarge im 4. Quartal kräftig

Der österreichische Ölkonzern OMV hat im vierten Quartal 2021 mehr Öl und Gas produziert als im Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche tägliche Produktion lag bei 491.000 Barrel Ölaquivalent (boed), nachdem sie im Vorjahreszeitraum 472.000 Barrel betragen hatte, wie das Unternehmen mitteilte. Im Vorquartal betrug die Förderung 470.000 Barrel.

Tesco profitiert von starkem Weihnachtsgeschäft

Der britische Einzelhändler Tesco hat dank starker Umsätze im Weihnachtsgeschäft die Jahresprognose leicht angehoben. Das nach Marktanteil größte britische Lebensmittelhändler teilte mit, dass der flächenbereinigte Einzelhandelsumsatz in den 19 Wochen bis zum 8. Januar im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent gestiegen ist, im dritten Geschäftsquartal um 2,4 Prozent und in der Weihnachtszeit um 3,2 Prozent.

Strafmaß für Bluttest-Unternehmerin Holmes Ende September

Das Strafmaß für die wegen Betrugs verurteilte Gründerin der US-Bluttest-Firma Theranos, Elizabeth Holmes, wird erst Ende September festgelegt.

Hitachi halbiert Anteil an Hitachi Construction - Presse

Die Hitachi Ltd will offenbar etwa die Hälfte ihrer Anteile an Hitachi Construction Machinery Co an die Itochu Corp und das Private-Equity-Unternehmen Japan Industrial Partners verkaufen. Das berichtet der öffentlich-rechtliche Rundfunk NHK am Donnerstag unter Berufung auf ungenannte Quellen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2022 07:10 ET (12:10 GMT)