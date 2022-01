Mit der erhöhten Volatilität an den Aktienmärkten geht es auch mit den Risikoprämien am Freitag am europäischen Kreditmarkt leicht nach oben. Im Handel sieht man allerdings nur begrenztes Ausweitungspotenzial bei den Spreads. Die gestiegenen Zinserhöhungserwartungen in den USA dürften bereits weitgehend an den Kreditmärkten eingepreist sein. Zunehmend an Bedeutung gewinnt die Berichtssaison. Diese hat gerade in den USA begonnen, aber auch in Europa legen immer mehr Unternehmen vorläufige Zahlen vor. Selbst im Falle eines sich verlangsamenden Gewinn- und Cashflow-Wachstums wäre in der Breite die Bedienung der Verbindlichkeiten gewährleistet, so die LBBW. "Erst im Falle einer Trendwende der Ertragskennzahlen geriete das Bild deutlich ins Wanken. Dies ist aktuell aber nicht unser Basisszenario."

Hornbach-Baumarkt-Aktien können bis zum 22. Februar angedient werden

Die Hornbach Holding gibt den Startschuss für das geplante Delisting ihrer Baumarkttochter. Wie das Unternehmen mitteilte, können die Aktionäre des Teilkonzerns Hornbach Baumarkt AG ihre Aktien ab Freitag zum angekündigten Preis von 47,50 Euro das Stück andienen. Die Annahmefrist endet am 22. Februar um Mitternacht.

IT-Dienstleister Nagarro will Umsatz 2022 weiter erhöhen

Die Nagarro SE will im laufenden Jahr ihren Umsatz deutlich erhöhen und peilt Einnahmen von 700 Millionen Euro an. Bei der Profitabilität wird der Anbieter von IT-Beratung und Softwareentwicklungsservices allerdings wohl auf der Stelle treten. Für die Bruttomarge sowie die bereinigte EBITDA-Marge plant Nagarro dagegen mit 28 Prozent bzw 14 Prozent, also dieselben Werte die sich Nagarro für 2021 vorgenommen hat.

Nordex bekommt zwei Aufträge aus Südamerika über 245 Megawatt

Nordex soll dem norwegischen Energiekonzern Statkraft in Brasilien einen Windpark mit 80 Megawatt geplanter Gesamtleistung bestücken und einem weiteren, nicht genannten Entwickler in Chile einen Windpark mit 165 Megawatt Gesamtleistung. Beide Aufträge wurden im Dezember 2021 verbucht, teilte das Unternehmen in Hamburg mit.

Nordex stattet 50-MW-Windpark in Polen aus

Nordex hat von der staatlichen litauischen Ignitis Group den Auftrag zur Ausstattung eines Windparks mit einer Gesamtleistung von 50 Megawatt im Südwesten Polens bekommen. Der Windkraftkonzern wird dazu 14 Turbinen in der zweiten Jahreshälfte 2023 liefern, wie er in Hamburg mitteilte.

Moody's senkt Ausblick für Baa3-Rating von TAG Immobilien

der angekündigten Übernahme von Polens größtem Wohnimmobilienentwickler Robyg steht das Investmentgrade-Rating von TAG Immobilien auf der Kippe. Moody's Investors Service senkte den Ausblick des Baa3-Ratings für das Hamburger Unternehmen von positiv auf negativ.

EdF rechnet wegen Strompreisdeckelung mit deutlichen Auswirkungen

Die französische Electricite de France (EdF) rechnet wegen der Regierungsmaßnahmen zur Deckelung des Strompreisanstiegs mit finanziellen Auswirkungen von bis zu 8,4 Milliarden Euro und zieht die Prognose zum Verschuldungsgrad für 2022 zurück.

Generalis zweitgrößter Aktionär Caltagirone verläßt Verwaltungsrat

Generali hat inmitten eines Richtungsstreits an der Spitze des italienischen Versicherers seinen zweitgrößten Aktionär aus dem Verwaltungsrat verloren. Wie die Assicurazioni Generali SpA mitteilte, ist der Industrie- und Medienmagnat Francesco Gaetano Caltagirone aus dem Gremium zurückgetreten.

Wegen hoher Frachtraten verdient Moeller-Maersk mehr als erwartet

Wegen der extrem stark gestiegenen Containerfrachtraten im Zuge der weltweiten Probleme mit Lieferketten übertrifft die dänische Großreederei A.P. Moeller-Maersk ihre eigenen Geschäftsprognosen für 2021.

Facebook wegen Datenmissbrauchs auf Milliardensumme verklagt - Medien

Meta Platforms ist nach einem Medienbericht in Großbritannien auf mindestens 2,3 Milliarden Pfund Schadensersatz verklagt worden. Dem Facebook-Mutterkonzern werde vorgeworfen, die Daten von mehr als 44 Millionen Nutzern mißbräuchlich genutzt zu haben, berichtet der Fernsehsender Sky News.

JP Morgan verdient weniger - Erwartungen übertroffen

Die US-Großbank JP Morgan Chase hat im vierten Quartal bei gleichbleibenden Einnahmen weniger verdient im als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Gleichwohl übertraf die Bank die Gewinnerwartungen der Analysten deutlich. CEO Jamie Dimon zeigte sich zuversichtlich.

Tesla akzeptiert Dogecoin für einige Merchandising-Artikel

Tesla akzeptiert laut Konzernchef Elon Musk die Bezahlung einiger Waren in seinem Merchandising-Shop mit Dogecoin. Der Tesla-Chef erklärte am frühen Freitag in einem Tweet: "Tesla merch buyable with Dogecoin".

Wells Fargo verdient im vierten Quartal mehr als erwartet

Die US-Bank Wells Fargo hat im vierten Quartal dank höherer Einnahmen deutlich mehr verdient. Das Kreditinstitut von der Westküste übertraf die Markterwartungen deutlich. Wells Fargo erzielte im Schlussquartal 2021 einen Gewinn von 5,75 Milliarden US-Dollar nach 3,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,38 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 1,11 Dollar prognostiziert.

