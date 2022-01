Israel hat eine Einigung über den Kauf von drei U-Booten des deutschen Herstellers Thyssenkrupp Marine Systems verkündet. Das Rüstungsgeschäft habe ein Volumen von umgerechnet 3 Milliarden Euro. Das erste U-Boot der neuen Dakar-Klasse soll demnach binnen neun Jahren an die israelische Marine geliefert werden.

VOLKSWAGEN

Volkswagen Financial Services hat mit der französischen Bank BNP ein Gemeinschaftsunternehmen für das europäische Flottengeschäft vereinbart. Der Schwerpunkt liege dabei auf dem Multibrand-Geschäft, also auf Fahrzeugmarken außerhalb des Volkswagen-Konzerns. Das Joint Venture sei mit der BNP-Tochter Icare SA geschlossen worden. Icare ist auf Wartungsprodukte für Flottenkunden spezialisiert.

ALSTRIA OFFICE

Brookfield Asset Management baut seine Beteiligung an der Alstria Office Reit-AG um etwa 28 Prozent aus. Nach dem Ende der ersten Annahmefrist für sein öffentliches Übernahmeangebot kommt der kanadische Investor nun einschließlich der zuvor gehaltenen 43-prozentigen Beteiligung auf rund 71 Prozent der Anteile. Damit kommt die Offerte zustande. Auch die übrigen Angebotsbedingungen wurden erfüllt. Verbliebene Alstria-Aktionäre können im Rahmen einer zweiten Frist bis einschließlich 3. Februar entscheiden, ob sie das Übernahmeangebot zum Stückpreis von 19,50 Euro noch annehmen.

BIJOU BRIGITTE

hat im Geschäftsjahr 2021 trotz der anhaltenden Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie mehr umgesetzt. Wie der Modeschmuck-Anbieter mitteilte, legten die Erlöse nach vorläufigen Berechnungen um 5,4 Prozent auf 216 Millionen Euro zu. Das Filialnetz wurde im gleichen Zeitraum um 64 Standorte auf 926 Filialen reduziert.

DATAGROUP

ist nach eigenen Angaben gut ins neue Geschäftsjahr gestartet - die ersten Wochen seit Beginn im Oktober seien "bereits erfreulich" verlaufen, zahlreiche Verträge mit Kunden verlängert worden, teilte das IT-Service-Unternehmen mit. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 per Ende September eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie bekommen, dies soll der Hauptversammlung am 10. März vorgeschlagen werden.

EXASOL

Der Analysedatenbank-Anbieter hat bei seiner wichtigsten Finanzkennzahl, den jährlich wiederkehrenden Umsätzen (ARR), seine Jahresziele erreicht. Wie die Exasol AG mitteilte, stieg der ARR nach vorläufigen Berechnungen im vergangenen Jahr um 29 Prozent auf 30,5 Millionen Euro. Damit lag der ARR innerhalb der von Exasol zuletzt in Aussicht gestellten Spanne von 30 bis 31 Millionen Euro.

SUSE

Der Linux-Spezialist ist im vierten Quartal erneut in allen Geschäftsbereichen gewachsen und hat die Markterwartungen übertroffen. Auch das gesamte Geschäftsjahr schloss der TecDAX- und SDAX-Neueinsteiger über den Erwartungen ab und stellte für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht. Im vierten Quartal per Ende Oktober stieg der bereinigte Umsatz um 15 Prozent auf 154 Millionen US-Dollar. Der annualisierte Auftragswert (ACV), legte um 28 Prozent auf 125 Millionen Dollar zu.

468 SPAC II

Einen unspektakulären Start an der Börse erlebt am Donnerstag die Luxemburger 468 SPAC II. Ausgegeben zu 10 Euro je Stück, wurde der erste Kurs mit 9,99 Euro festgestellt. Zuletzt handelte das Papier bei 9,90 Euro. Ein Spac-Listing ist eine Alternative zum klassischen Börsengang. Bei einer Spac - Special Purpose Acquisition Company - handelt es sich um eine Mantelgesellschaft ohne eigenes operatives Geschäft.

AB FOODS

hat den Umsatz im ersten Geschäftsquartal trotz rückläufiger Erlöse bei seiner Billigtextilkette Primark gesteigert. AB Foods sieht sich nach wie vor in der Lage, die Jahresziele zu erreichen. Der Umsatz kletterte in den 16 Wochen zum 8. Januar zu konstanten Wechselkursen im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 5,57 Milliarden Pfund. Die Umsätze von Primark hätten sich im Vergleich zum Vorquartal zwar verbessert, auf vergleichbarer Basis waren sie jedoch um 11 Prozent rückläufig, und lagen um 5 Prozent unter dem Niveau von vor zwei Jahren vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

ALSTOM

hat dank guter Geschäfte vor allem in Europa im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Auftragseingang gesteigert. Die Erlöse stiegen in den drei Monaten per Ende Dezember auf 3,92 Milliarden von 3,71 Milliarden Euro. Die Ordereingänge kletterten auf 4,58 Milliarden von 4,37 Milliarden Euro.

DELIVEROO

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Bruttotransaktionswert (GTV) deutlich gesteigert und das obere Ende der angepeilten Spanne erreicht. Wie der Essenslieferdienst in einem Trading Update mitteilte, stieg der Bruttotransaktionswert - eine wichtige Kenngröße für Liefer-Plattformen - 2021 währungsbereinigt um 70 Prozent auf 6,63 Milliarden britische Pfund. Die Deliveroo plc hatte eine Steigerung zwischen 60 und 70 Prozent anvisiert. Die Zahl der Bestellungen legte um 73 Prozent auf 300,6 Millionen zu.

ROCHE / CREDIT SUISSE

Roche-Chef Severin Schwan hat sein Doppelmandat gegen Kritik verteidigt. Schwan, der auch Vizepräsident der Credit Suisse und Mitglied im Governance- und Nominationsausschuss des Verwaltungsrats ist, sagte dem Tages-Anzeiger, die beiden Mandate bei Roche und Credit Suisse seien grundsätzlich miteinander vereinbar.

SONY

rechnet nach eigenem Bekunden nicht damit, dass Microsoft die Videospiele von Activision Blizzard nach der Übernahme des Unternehmens für die Sony Playstation sperren wird. "Wir erwarten, dass Microsoft sich an die vertraglichen Vereinbarungen hält und weiterhin dafür sorgt, dass Activision-Spiele auf vielen Plattformen verfügbar sind", sagte ein Sony-Sprecher am Donnerstag.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2022 07:09 ET (12:09 GMT)