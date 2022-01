Der Volkswagen-Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mit Hilfe einer deutlich höheren Elektroquote beim Autoabsatz die schärferen Anforderungen beim CO2-Flottenwert in der Europäischen Union erfüllt. 472.300 Elektroautos und Plug-In-Hybride verschiedenen Konzernmarken wurden 2021 in den EU-Mitgliedsländern sowie Norwegen und Island verkauft - 64 Prozent mehr als im Vorjahr.

Eni-Tochter Var Energi plant Börsengang in Oslo

Das norwegische Öl- und Gasunternehmen Var Energi AS will in Oslo an die Böörse. Der Plan folgt auf die Ankündigung der Aktionäre Eni SpA und HitecVision AS im Oktober, eine strategische Überprüfung der künftigen Eigentümerstruktur von Var Energi einzuleiten, um das künftige Wachstum besser verfolgen und die Wertschöpfung maximieren zu können.

Für chinesischen Immobilienriesen Evergrande zeichnet sich staatliche Hilfe ab

Der hochverschuldete Immobilienriese Evergrande aus China kann offenbar auf staatliche Unterstützung bauen. Laut einer am Sonntag an die Börse in Hongkong übermittelten Mitteilung von Evergrande sitzt im Kontrollgremium des strauchelnden Konzerns künftig auch ein Vertreter eines staatlichen Vermögensverwalters. Anleger werten das als ersten Schritt für einen staatlichen Rettungsplan.

Kering verkauft zwei Schweizer Uhrenmarken

Der französische Luxusgüterkonzern Kering verkauft seine Tochter Sowind Group SA, zu der die Schweizer Uhrenhersteller Girard-Perregaux und Ulysse Nardin gehören. Käufer ist das Management von Sowind. Die Transaktion, bei der Kering seinen gesamten Anteil an der Sowind Group veräußert, soll bis zum Ende des ersten Halbjahres 2022 abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen mit.

JP Morgan bündelt EU-Geschäft in Frankfurt

Die US-Bank JP Morgan Chase & Co hat ihre EU-Geschäfte in Deutschland zu einer Einheit verschmolzen, um ihre Struktur für Kunden in der Europäischen Union zu vereinfachen. Die US-Bank teilte mit, dass sie ihr luxemburgisches und irisches Geschäft mit dem deutschen zusammengelegt hat. Die neue Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, J.P. Morgan SE, ist eine der fünf größten Bankgesellschaften in Deutschland, so die Bank.

Philips will Dividende trotz Gewinneinbruch konstant halten

Die Royal Philips NV will trotz des Rückgangs von Umsatz und Nettogewinn im vierten Quartal 2021 die Dividende für das vergangene Jahr mit 0,85 Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert lassen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2022 07:21 ET (12:21 GMT)