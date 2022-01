Indizes in diesem Artikel MDAX 32.364,9

Auf Erholungskurs gehen am Dienstag auch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Nachdem der Kursrutsch in Risikoassets am Vortag für eine Ausweitung der Prämien auf neue Jahreshochs gesorgt hatte, engen sie sich am Berichtstag wieder ein. Das selektive Vorgehen des Marktes zeige sich besonders bei Einzelunternehmen. Daher dürfte sich nach Bekanntwerden der Entscheidungen der US-Notenbank auch der Fokus auf die Berichtssaison richten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Bosch und Volkswagen kooperieren bei Auto-Software

Volkswagen setzt bei der Entwicklung automatisierter Fahrfunktionen auf eine umfassende Partnerschaft mit Bosch. Die Softwaretochter Cariad des Volkswagen Konzerns, die von CEO Herbert Diess geleitet wird, hat eine entsprechende Entwicklungskooperation mit dem Stuttgarter Autozulieferer vereinbart. Ziel ist laut Mitteilung eine einheitliche Softwareplattform für Fahrzeuge der Markengruppen des DAX-Konzerns.

Compleo gründet eigenständige Software-Organisation

Die Compleo Charging Solutions AG gründet eine eigene Organisation für Softwareentwicklung und -betrieb im Bereich der Elektromobilität. Gebraucht würden Software-Plattformen, um Ladenetzbetreiber zu unterstützen, Ladestationen profitabel und effizient zu betreiben. Um die Bedürfnisse von Endkunden und Betreibern in Zukunft erfüllen zu können, würden Ressourcen und Know-how nun in einer Organisation zentral gebündelt.

Evotec geht Augenheilkunde-Forschungspartnerschaft mit Boehringer ein

Das Biotech-Unternehmen Evotec arbeitet im Bereich der Augenheilkunde künftig mit Boehringer Ingelheim zusammen. Das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen ist eine Forschungspartnerschaft mit dem Pharmakonzern eingegangen. Die Zusammenarbeit konzentriere sich auf die Modellierung von Augenkrankheiten durch den Einsatz von induzierten pluripotenten Stammzellen ("iPS-Zellen") sowie die Entdeckung von Zielstrukturen und Wirkstoffen.

Salzgitter und Orsted wollen mit Partnerschaft grüner werden

Der Stahlhersteller Salzgitter AG hat eine Grundsatzvereinbarung mit dem Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windenergie Orsted getroffen. Gemeinsam streben die Deutschen und die Dänen an, geschlossene Wertschöpfungsketten in ihren Geschäftsbeziehungen zu etablieren. Diese sollen neben der Lieferung von Offshore-Windstrom, der Nutzung von nachhaltig produziertem Wasserstoff auch die Produktion von CO2-armen Stahl und dessen Einsatz in den Komponenten für die Offshore-Windparks von Orsted beinhalten.

Vonovia nominiert Fenk und Hünlein für Aufsichtsrat

Der Vonovia-Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung im Rahmen der Übernahme von Deutsche Wohnen zwei neue Mitglieder vor, die zuvor im Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen waren. Laut Mitteilung sollen Jürgen Fenk und Matthias Hünlein in den Aufsichtsrat der Vonovia SE einziehen.

Ericsson übertrifft mit 5G-Schwung Erwartungen für 4. Quartal

Ericsson hat im vierten Quartal deutlich mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Mit starken Verkäufen von 5G-Mobilfunktechnik in Nordamerika, Europa und Lateinamerika konnte der schwedische Telekommunikationsausrüster einen kräftigen Umsatzrückgang in China ausgleichen.

Holcim verkauft Zementgeschäft in Nordirland

Die Holcim Group Services Ltd hat ihr Zementgeschäft in Nordirland mit einer Produktionskapazität von 450.000 Tonnen verkauft. Der Unternehmenswert belaufe sich dabei auf 70 Millionen Franken, umgerechnet 68 Millionen Euro, teilte der Zementhersteller mit. Käuferin ist die Cookstown Cement Ltd.

Modern Times Group verkauft ESL Gaming für rund 1 Mrd US-Dollar

Der schwedische Spielehersteller Modern Times Group (MTG) trennt sich von seiner E-Sport-Tochter ESL Gaming. ESL Gaming geht an die Savvy Gaming Group in einem Deal, in dem die Tochter mit 1,05 Milliarden Dollar bewertet wird.

Rio Tinto erzielt Einigung bei Kupfermine in der Mongolei

Der Rohstoffkonzern Rio Tinto plc hat die Vereinbarungen mit der mongolischen Regierung neu ausgehandelt, um die verzögerte und kostspielige Erweiterung der Kupfermine Oyu Tolgoi voranzutreiben. Die Mongolei, Rio Tinto und Turquoise Hill Resources Ltd, das in Toronto börsennotierte und von Rio Tinto kontrollierte Unternehmen, dem der größte Teil des Oyu Tolgoi-Betriebs gehört, streiten seit Jahren über die Aufteilung der Kosten für die unterirdische Erweiterung, die sich um mehrere Jahre verzögert und das Budget um mehr als 1 Milliarde Dollar überschritten hat.

Royal Mail senkt Prognose 2022 wegen Stellenabbau

Die Royal Mail plc baut 700 Managerstellen ab und muss deshalb ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022 senken. Der britische Brief- und Paketdienst gab an, dass er seit Jahresbeginn mehr als 340 Millionen Pfund Sterling (406 Millionen Euro) für Überstunden, zusätzliche Zeitarbeitskräfte und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall während der Coronavirus-Pandemie ausgegeben hat, was die Erreichung seiner Produktivitätsziele erschwert hat. Royal Mail wird für die Umstrukturierung des Unternehmens 70 Millionen Pfund aufwenden.

Unilever baut Organisation um und streicht 1.500 Stellen

Der Konsumgüterkonzern Unilever baut um: Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Organisationsstruktur künftig aus fünf selbstverantwortlichen Produkteinheiten bestehen. Die Zahl der Managementpositionen schrumpft dadurch, rund 1.500 Stellen werden gestrichen.

