Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat sich gegen den Eindruck gewehrt, sein Institut sei immer noch zu abhängig von der Investmentbank. "Das sehe ich nicht so", sagte der CEO bei der Bilanzpressekonferenz zu den Zahlen 2021. "Während wir im Kapitalmarktgeschäft weiter wachsen wollen, sehen wir gerade für unsere Privatkundenbank, unsere Unternehmensbank und unsere Vermögensverwaltung exzellente Wachstumschancen."

Deutsche-Bank-Chef: Bleiben weiter diszipliniert für Ziele 2022

Der Chef der Deutschen Bank hat die Ziele für 2022 trotz des verlangsamten Tempos bei den Kostensenkungen bekräftigt. "Wir bleiben aber absolut diszipliniert und werden unsere Ausgaben weiter senken, um unsere Finanzziele einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von acht Prozent und einer Aufwand-Ertrag-Relation von 70 Prozent in diesem Jahr zu erreichen", schrieb Christian Sewing in einem Brief an die Mitarbeiter, der auf der Homepage des Unternehmens veröffentlicht wurde.

Mercedes-Benz beteiligt sich an Feststoffbatterieentwickler Prologium

Der Autohersteller Mercedes-Benz geht eine Entwicklungspartnerschaft mit der taiwanesischen Prologium ein und beteiligt sich mit hohem zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an dem Feststoff-Batteriezellhersteller. In einer Mitteilung von Daimler heißt es, gemeinsam entwickelte Feststoffbatterien der nächsten Generation sollten schon in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in ausgewählten Mercedes-Elektromodellen zum Einsatz kommen können.

Hochtief baut in Wales Stromtunnel für 240 Mio Euro

Hochtief wird im walisischen Nationalpark Snowdonia einen Stromversorgungstunnel errichten. Der Auftrag habe einen Wert von 207 Millionen Pfund (240 Millionen Euro), teilte der Baukonzern mit.

Leoni ernennt Harald Nippel zum Chief Financial Officer

Die Leoni AG bekommt zum 1. April einen neuen CFO. Wie der Autozulieferer mitteilte, hat der Aufsichtsrat Harald Nippel als Chief Financial Officer bestellt. Nippel, 58, werde bereits zum 1. Februar bei Leoni eintreten, um einen optimalen Übergang zu ermöglichen.

Versicherer erwarten 2022 Beitragswachstum von 2 bis 3 Prozent

Die deutsche Versicherungswirtschaft ist für das laufende Geschäftsjahr 2022 nach Angaben ihres Branchenverbandes "vorsichtig optimistisch" und erwartet ein Beitragswachstum von 2 bis 3 Prozent.

Anglo American erwartet dank Quellaveco höhere Kupferproduktion

Der Bergbaukonzern Anglo American geht für dieses Jahr von einer deutlichen Steigerung seiner Kupferproduktion aus. Für Rückenwind sollte die Quellaveco-Mine im Süden Perus in der Region Moquegua sorgen, die zur Jahresmitte die Förderung aufnimmt und schrittweise hochfährt.

Diageo steigert Gewinn bei unerwartet deutlichem Wachstum

Beflügelt von unerwartet deutlich gestiegenen Verkaufszahlen hat Diageo seinen Nettogewinn in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/22 verbessert - trotz ungünstiger Wechselkurse. Der Hersteller von Johnnie Walker Whisky, Guinness Bier und Smirnoff Wodka erzielte per Ende Dezember einen Überschuss von 1,97 Milliarden Pfund (2,36 Milliarden Euro), verglichen mit 1,58 Milliarden Pfund im Vorjahreszeitraum.

Easyjet reduziert Verlust - Omikron drückt Kurzfrist-Buchungen

Bei Easyjet sind die roten Zahlen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 geringer ausgefallen als noch im Vorjahr.

Renault, Nissan, Mitsubishi investieren 23 Mrd EUR in Elektrifizierung

Die Autohersteller Renault, Nissan und Mitsubishi werden in den nächsten fünf Jahren 23 Milliarden Euro für die Elektrifizierung in die Hand nehmen.

Stellantis baut Beteiligung an China-JV mit GAC auf 75 Prozent aus

Der Automobilhersteller Stellantis will einen Mehrheitsanteil an dem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen GAC-Stellantis übernehmen. Die Beteiligung soll von 50 auf 75 Prozent steigen, teilte das Unternehmen mit, das im Januar 2021 als Holding aus der Fusion der Automobilkonzerne Fiat Chrysler Automobiles und Groupe PSA hervorgegangen ist.

Unicredit und Gewerkschaften vereinbaren freiwilligen Stellenabbau

Die italienische Bank Unicredit hat sich mit italienischen Gewerkschaften einerseits auf den Abbau von 1.200 Stellen sowie andererseits auf 725 Neueinstellungen geeinigt.

Chemiekonzern Dow übertrifft im 4. Quartal die Gewinnerwartungen

Der US-Chemiekonzern Dow hat im vierten Quartal mehr verdient und umgesetzt als am Markt erwartet. Der Konzern geht davon aus, dass der Druck auf die Lieferkette im Laufe des Jahres nachlässt. Der Nettogewinn stieg auf 1,74 Milliarden US-Dollar oder 2,32 Dollar je Aktie, von 1,24 Milliarden oder 1,65 Dollar je Anteil im Vorjahresquartal.

