Indizes in diesem Artikel SDAX 15.017,0

1,6% Charts

News

Analysen

Die Atoss Software AG hat 2021 dank des Ausbaus des Cloud Geschäfts ihre eigenen Ziele übertroffen und abermals Bestmarken bei Umsatz und Gewinn verbucht. Vor dem Hintergrund der guten Auftragslage und der anhaltenden starken Nachfrage nach Cloudlösungen wird der Münchner Softwarespezialist sowohl bei der Umsatzerwartung für das laufende Jahr sowie mittelfristig optimistischer. Die Aktionäre sollen in den Genuss einer höheren Dividende von 1,82 (Vorjahr: 1,67) Euro je Aktie kommen.

Aumann will 2022 wieder profitabel werden und hat Zukäufe im Blick

Der Autozulieferer Aumann hat im vergangenen Jahr seine Ziele erreicht. Dank der guten Auftragslage rechnet die Gesellschaft für 2022 jetzt mit einem deutlichen Umsatzwachstum und will schrittweise zur Profitabilität zurückkehren. Zudem sieht der Konzern mit Blick auf sein Liquiditätspolster von über 100 Millionen Euro Chancen für Zukäufe und spricht bereits mit einigen Übernahmekandidaten.

Brüssel nimmt Verlustausgleich der Bahn für DB Cargo ins Visier

Der Deutschen Bahn steht Ärger mit Brüssel ins Haus. Nach einer Beschwerde prüft die Europäische Kommission, ob die seit 2012 geübte Praxis des Verlustausgleichs für ihre defizitäre Frachttochter DB Cargo mit dem EU-Beihilferecht in Einklang steht oder eine verbotene staatliche Beihilfe darstellt.

Dic Asset will Mehrheit an VIB Vermögen übernehmen

Die Dic Asset AG will im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Teilangebots die Mehrheit an der VIB Vermögen AG übernehmen. Das im SDAX notierte Gewerbeimmobilienunternehmen hält rund 10,05 Prozent der Anteile an der VIB und ist damit dessen größter bekannter Einzelaktionär.

Porsche AG verlängert Vertrag von Finanzvorstand Meschke bis 2027

Der Sportwagenhersteller Porsche hat den Vertrag von Finanzvorstand Lutz Meschke um weitere fünf Jahre verlängert. Der Vertrag hat nun eine Laufzeit bis 2027, wie ein Sprecher des Unternehmens sagte.

Stabilus wächst weiter und setzt sich neue Langfristziele

Der Gasdruckfederhersteller Stabilus hat in seinem Erstquartal von einer guten Entwicklung in den Bereichen Industrie sowie Automotive Powerise profitiert und Umsatz und Nettogewinn erhöht. Die Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2022 hat die Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg bekräftigt und setzt sich zudem neue Langfristziele.

Surteco bei Umsatz und EBIT über der Prognose

Die Surteco Group SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre zuletzt angehobene Prognose übertroffen. Nach vorläufigen Berechnungen wurde 2021 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von mehr als 70 Millionen Euro erzielt, wie der Hersteller von Oberflächenmaterialien im donauschwäbischen Buttenwiesen mitteilte.

Traton gründet Finanzservice-Einheit

Der Nutzfahrzeughersteller Traton wird das Finanzierungsgeschäft in einer eigenen Einheit bündeln. Wie die Volkswagen-Tochter mitteilte, wird zum 1. April 2022 eine gruppenweite und integrierte Geschäftseinheit für Finanzdienstleistungen aufgebaut. Deren Leitung werde Scania-Finanzvorstand Johan Haeggman übernehmen.

Anglo American Platinum verkauft Minenanteil an Sibanye-Stillwater

Anglo American Platinum hat seinen 50-prozentigen Anteil an den Pool-and-Share-Vereinbarungen für die Kroondal- und Marikana-Platin-Minen für 1 südafrikanischen Rand (6 Cent) an den Platinproduzenten Sibanye-Stillwater Ltd. verkauft.

Faurecia-Aktie vom Handel ausgesetzt

Der französische Automobilzulieferer Faurecia hat am Montagmorgen den Börsenbetreiber Euronext gebeten, seine Aktie vom Handel aussetzen lassen. Hintergrund sei eine Pressemitteilung im Zusammenhang mit dem erwarteten Abschlusses der Übernahme von Hella, so Faurecia.

KPN will 850 Millionen Euro 2022 an Aktionäre ausschütten

KPN will nach einem unerwartet guten Ergebnis im Schlussquartal für das Jahr 2022 mehr als 850 Millionen Euro an seine Aktionäre ausschütten. Neben einem Aktienrückkauf im Wert von bis zu 300 Millionen Euro ist eine Dividende von 14,3 Cent pro Aktie geplant, wie der niederländische Telekomkonzern mitteilte.

Ryanair verringert Verlust im 3. Quartal - Ausblick unsicher

Ryanair hat im dritten Geschäftsquartal den Verlust bei deutlich höheren Erlösen verringert. Für die kommenden Monate äußerte sich die Billigfluggesellschaft angesichts der unsicheren Lage wegen der dynamischen Pandemieentwicklung zurückhaltend.

EU-Ausschuss empfiehlt Sanofi-Mittel Dupixent bei Asthma für Kinder

Sanofi kann auf eine zusätzliche Indikation für sein Blockbuster-Medikament Dupxient in der EU hoffen. Der zuständige Arzneimittelausschuss CHMP empfiehlt den monoklonalen Antikörper als zusätzliche Behandlung für schweres Asthma mit gleichzeitiger Typ-2-Entzündung nun auch für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren.

Totalenergies verkauft Minderheitsbeteiligung an britischen Gasfeldern

Totalenergies hat Minderheitsbeteiligungen an britischen Gasvorkommen westlich der Shetland Inseln an die Kistos Plc verkauft. Die Vereinbarung umfasst die 20-prozentige Beteiligung an den Feldern der Greater Laggan Area und an der Shetland-Gasanlage in Schottland sowie die Beteiligungen an mehreren nahe gelegenen Explorationslizenzen.

Apple soll Bundesregierung Telegram-Kontaktadresse übermittelt haben - Bericht

Die Bundesregierung hat beim Kampf gegen strafbare Hass- und Gewaltaufrufe im Messenger-Dienst Telegram offenbar Hilfe aus den USA erhalten. Das Technologie-Unternehmen Apple, das Telegram in seinem App-Store anbietet, habe eine ladungsfähige Anschrift der Firma übermittelt, berichtete die Zeitung Die Welt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2022 07:22 ET (12:22 GMT)