Die Deutsche Bahn lässt sich 43 weitere Züge des neuen ICE 3neo von Siemens liefern. Der Auftrag für rund 1,5 Milliarden Euro wurde von den Vorstandschefs beider Konzerne, Richard Lutz (Bahn) und Roland Busch (Siemens) in Berlin vorgestellt. Das Bundesunternehmen erweitert seine ICE-Flotte damit um insgesamt 73 Züge des Typs 3neo.

Bike24 Holding erreicht Wachstumsziel 2021

Der Online-Fahrradhändler Bike24 hat trotz Lieferschwierigkeiten sein Wachstumsziel vergangenes Jahr erreicht. Der Umsatz kletterte laut Mitteilung um ein Viertel auf 250 Millionen Euro. Die Anzahl aktiver Kunden stieg um gut 18 Prozent.

Centogene bestellt Interimschefin Kim Stratton fest als CEO

Die Rostocker Diagnostikfirma Centogene hat seine Interimschefin Kim Stratton dauerhaft zum CEO bestellt. Stratton hatte das Ruder im Dezember zunächst nur befristet übernommen, weil sich der Konzernchef Andrin Oswald aus medizinischen Gründen beurlauben lassen musste.

Compleo Charging erreicht Umsatzziel 2021

Die Compleo Charging Solutions AG hat das selbst gesteckte Umsatzziel für 2021 auch dank einer Übernahme erreicht. Für das laufende Jahr stellt der Anbieter von Ladelösungen weitere Zuwächse in Aussicht: Der Umsatz soll sich 2022 mindestens verdoppeln.

Creditshelf wächst 2021 kräftig und erreicht eigene Ziele

Der Mittelstandsfinanzierer Creditshelf ist im vergangenen Jahr kräftig gewachsen und hat seine eigenen Ziele erreicht. Wie die Creditshelf AG mitteilte, kletterten die Konzern-Umsätze nach vorläufigen Berechnungen auf 7,3 Millionen von 4,9 Millionen Euro vor Jahresfrist. Creditshelf hatte sich für 2021 Erlöse zwischen 6 und 8 Millionen Euro zum Ziel gesetzt.

Deka gründet Blockchain-Tochter

Die Dekabank bündelt ihr Blockchain-Know-How in der SWIAT GmbH. Kern der hundertprozentigen Dekabank-Tochter ist die Transaktions- und Innovationsplattform SWIAT (Secure Worldwide Interbank Asset Transfer), auf der schon heute Wertpapierprozesse digitalisiert werden und die zu einem Marktkonsortium aufgebaut werden soll, wie die Bank mitteilte.

Hapag-Lloyd vervielfacht dank höherer Frachtraten Gewinn

Hapag-Lloyd hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr fast verdoppelt und seinen operativen Gewinn dank der höheren Frachtraten infolge einer sehr starken Nachfrage nach Exportgütern aus dem asiatischen Raum vervielfacht.

Salzgitter beliefert BMW-Werke in Europa ab 2026 mit CO2-armem Stahl

Die europäischen BMW-Werke werden ab 2026 von der Salzgitter AG mit CO2-armem Stahl beliefert. Zum Einsatz soll dabei Stahl kommen, der mit Hilfe von grünem Strom und Wasserstoff erzeugt wird, wie der Hersteller mitteilte.

Regierung: Bei neuem Siltronic-Anlauf wird Investitionsprüfung erneut vorgenommen

Nach dem Nichtzustandekommen der Übernahme des Münchner Siliziumwafer-Hersteller Siltronic durch den taiwanischen Halbleiterhersteller Globalwafers betong die Bundesregierung, dass im Fall eines neuen Anlaufs erneut eine entsprechende Prüfung erfolgen würde.

Tui initiiert Hotelfonds mit Brutto-Zielvolumen von 500 Mio Euro

Der Touristikkonzern Tui legt einen globalen Hotelfonds mit einem Brutto-Zielvolumen von 500 Millionen Euro auf. Der Fonds ermöglicht Anlegern die Beteiligung an Ferien-Immobilien mit Marken wie Robinson und Tui Blue und richtet sich vor allem an institutionelle Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont, wie der Konzern mitteilte.

Wacker Chemie: Wollen weiter Siltronic-Anteil mittelfristig verkaufen

Wacker Chemie, die Hauptaktionärin und ehemalige Mutter von Siltronic, bedauert die Entscheidung der Bundesregierung, nicht bis Ablauf der Frist, den Zusammenschluss von Siltronic und Globalwafers freizugeben. An den Plänen von Wacker Chemie, sich mittelfristig von der Siltronic-Beteiligung zu trennen, ändere die Entscheidung aber nichts.

IPO/Ibercaja legt Börsenpläne wegen geopolitischer Spannungen auf Eis

Die spanische Bank Ibercaja hat ihre Pläne für einen Börsengang auf Eis gelegt und das mit der hohen Volatilität der Weltmärkte infolge der geopolitischen Spannungen begründet. Die Ibercaja Banco SA mit Sitz in Zaragoza hatte am 20. Januar angekündigt, in Spanien an die Börse zu gehen.

Boursorama soll ING-Privatkunden in Frankreich künftig bedienen

Die niederländische Bank ING verhandelt exklusiv mit der Societe-Generale-Tochter Boursorama darüber, dass diese den ING-Privatkunden in Frankreich künftig Bankdienstleistungen anbietet. Dabei gehe es um Produkte des täglichen Bankgeschäfts sowie Spar- und Anlageprodukte, teilte die ING Groep NV mit.

Tesco schließt Discounttochter Jack's und baut 130 Stellen ab

Der britische Lebensmittelhändler Tesco schließt die Filialen seiner Discount-Tochter Jack's. Die Marke an sich soll aber fortbestehen. Von der Schließung von sieben Filialen der Marke in den kommenden Monaten sind rund 130 Arbeitsplätze betroffen, wie die Tesco plc mitteilte.

UBS setzt sich nach starkem Jahr ehrgeizigere Ziele

Die Schweizer Großbank UBS hat sich nach einem erfolgreichen Jahr teils höhere Ziele gesteckt. An dem von beständigen Wachstum geprägten Jahr 2021 sollen die Aktionäre in Form einer höheren Dividende und weiteren Aktienrückkäufen teilhaben. Der Rücksetzer im Schlussquartal war einem Rechtsaufwand geschuldet.

AT&T spaltet Warnermedia an seine Aktionäre ab - Dividende sinkt

Der Medien- und Telekommunikationskonzern AT&T will Warnermedia nach dem geplanten Zusammenschluss der Tochtergesellschaft mit Discovery an seine Aktionäre abspalten. Der AT&T-Verwaltungsrat hat außerdem die erwartete Jahresdividende von 1,11 Dollar genehmigt, die nach Abschluss der Transaktion ausgezahlt werden soll. Sie sinkt damit deutlich im Vergleich zur Vorjahresdividende von 2,08 Dollar, weil darin der Spinoff berücksichtigt ist.

Tesla ruft knapp 54.000 Autos in USA wegen Softwareproblem zurück

Tesla muss in den USA knapp 54.000 Fahrzeuge zurückbeordern. Dabei geht es um eine Funktion in der Software für das vollständige autonome Fahren, so die zuständige Behörde. Diese sorge dafür, dass Autos an Stoppschildern an Kreuzungen vorbeirollten ohne dass sie komplett anhalten würden.

Paktdienst UPS übertrifft Erwartungen im Schlussquartal deutlich

Der Paketdienst UPS hat im vierten Quartal sowohl von einem starken US-Geschäft als auch von einem kräftigen internationalen Wachstum profitiert. Der Konzern übertraf die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz deutlich. Die Aktionäre können sich über eine Quartalsdividende von 1,52 Dollar je Aktie freuen, fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr.

Ethiopian Airlines nimmt Betrieb mit Boeing 737 MAX wieder auf

Knapp drei Jahre nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX in Äthiopien mit 157 Toten nimmt die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines den Betrieb mit dem Flugzeugtyp wieder auf. Ein Passagierflug mit einer Boeing 737 MAX werde im Laufe des Dienstag starten, teilte die Airline der Nachrichtenagentur AFP mit. Genauere Angaben zu dem Flug machte das Staatsunternehmen nicht.

