Indizes in diesem Artikel MDAX 33.805,1

-0,7% Charts

News

Analysen

SAP und die Bertelsmann-Tochter Arvato Systems wollen gemeinsam eine Cloud-Plattform gezielt für den öffentlichen Sektor in Deutschland schaffen. In der Ankündigung betonen die Unternehmen, dass Datenverarbeitung und Datenhaltung wie auch der Betrieb sämtlicher Services komplett in Deutschland erfolgen werden. Dazu werde ein neues Unternehmen gegründet, an dem beide sich beteiligen, wobei Arvato für den Betrieb zuständig sein werde.

Cewe erreicht 2021 unteres Ende der EBIT-Prognose

Der Fotodienstleister Cewe hat im vergangenen Jahr das untere Ende seiner operativen Ergebnisprognose erreicht. Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie seien Fotoprodukte wie Fotobücher, Kalender oder Wandbilder weiterhin beliebte Weihnachtsgeschenke gewesen. 2020 sei die Wirkung des "Stay-at-home"-Effekts besonders im Weihnachtsgeschäft aber noch größer gewesen, teilte die Cewe Stiftung & Co. KGaA mit.

Bahn, Bund und Länder investieren 13,6 Milliarden in Netz und Bahnhöfe

Die Deutsche Bahn AG setzt nach eigenen Angaben ihr Investitionsprogramm "Neues Netz für Deutschland" fort. 2022 solle die Rekordsumme von 13,6 ?Milliarden Euro von Bahn, Bund und Ländern in die Schieneninfrastruktur fließen - rund 900 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Hannover Rück erreicht 2021 Gewinnziel und bestätigt Ausblick 2022

Hannover Rück hat das vergangene Jahr trotz einer hohen Schadensbelastung mit einem Gewinn am oberen Ende der eigenen Zielspanne abgeschlossen und die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Der im MDAX notierte Rückversicherungskonzern steigerte den Nettogewinn im vergangenen Jahr wieder über die Milliardenschwelle auf 1,23 Milliarden Euro von 883 Millionen im Vorjahr.

Nemetschek übertrifft 2021 Ziele für Umsatz und Profitabilität

Der Softwareanbieter für die Bauindustrie Nemetschek hat seine im Juli angehobenen Jahresziele für 2021 bei Umsatz und Profitabilität übertroffen und erwartet auch im laufenden Jahr weitere Zuwächse.

Vossloh gewinnt einen seiner größten Infrastrukturaufträge

Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat einen der größten Infrastrukturaufträge der Unternehmensgeschichte an Land gezogen. Die Vossloh AG sicherte sich nach eigenen Angaben einen weiteren Großauftrag der staatlichen Bahngesellschaft ARTC (Australian Rail Track Corporation) für das Projekt Inland Rail. Der gesamte Auftrag hat den Angaben zufolge einen Wert von umgerechnet rund 90 Millionen Euro.

Atos: Cybersicherheits-Geschäft steht nicht zum Verkauf

Atos will sein Cybersicherheits-Geschäft nicht verkaufen. "Die Cybersicherheitssparte von Atos steht nicht zum Verkauf", sagte eine Sprecherin des französischen IT-Unternehmens. Damit reagierte sie auf Medienberichte, denen zufolge die Thales SA an Atos' Cyber-Geschäft interessiert sein könnte.

BBVA übertrifft Erwartungen im vierten Quartal

Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) hat im vierten Quartal den Gewinn gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Die spanische Bank profitierte dabei von steigenden Erträgen und gesunkenen Rückstellungen.

BT senkt Umsatzprognose Gj nach 9M-Umsatz- und Gewinnrückgang

BT hat in den ersten neun Monaten rückläufige Umsätze und Gewinne verzeichnet. Belastet haben dem britischen Telekommunikationskonzern zufolge Verzögerungen bei der Erholung des Geschäfts von der Covid-19-Pandemie sowie Probleme in der Lieferkette. Deshalb rechnet der Konzern im Gesamtjahr nun mit einem Umsatzrückgang.

BT Group in exklusiven Gesprächen zu Sport-Fernseh-Joint-Venture

BT befindet sich in Gesprächen für zwei strategische Partnerschaften, um sein Fernseh- und Content-Geschäft zu stärken. Darunter ist ein Sport-Joint-Venture im britischen Markt.

ING steigert 4Q-Nettogewinn - bleibt aber unter Markterwartungen

ING hat im vierten Quartal den Gewinn deutlich gesteigert, blieb dabei aber hinter den Markterwartungen zurück. Die Aktionäre sollen eine Schlussdividende von 0,41 Euro je Aktie bekommen.

Nokia mit 4Q-Nettogewinn - Aktienrückkauf und Dividende

Nokia hat im Schlussquartal 2021 beim bereinigten Nettogewinn einen Rückgang verzeichnet, der aber nicht so stark ausfiel, wie vom Markt befürchtet. Beim berichteten Nettogewinn schaffte es der finnische Mobilfunkausrüster wieder in die schwarzen Zahlen. Der Konzern kündigte die Wiederaufnahme der Ausschüttungen an die Aktionäre sowohl durch eine Dividende als auch durch Aktienrückkäufe an.

Shell verdient mehr als erwartet und kündigt Aktienrückkauf an

Der Energiekonzern Shell hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet und für das erste Halbjahr 2022 ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 8,5 Milliarden US-Dollar angekündigt.

Siemens Gamesa stellt Projektpipeline zum Verkauf

Siemens Gamesa stellt im Rahmen der Maßnahmen zur Lösung seiner operativen Probleme auch seine Projektpipeline für Windparks in Südeuropa zum Verkauf. Das teilte der spanische Windenergiespezialist bei Vorlage seiner Quartalsbilanz mit und bestätigte damit Berichte spanischer Medien. Danach soll es bereits eine Reihe von Kaufinteressenten geben. Das Projektgeschäft könnte 300 Millionen Euro bringen, hieß es in einem Bericht.

Vattenfall verdient dank Sondereffekten 2021 deutlich mehr

Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat 2021 deutlich mehr verdient. Der Konzern profitierte dabei vor allem von Ausgleichszahlungen für die Stilllegung von Kernkraftwerken in Deutschland und dem Verkauf der Berliner Stromnetz GmbH an das Bundesland Berlin. Im operativen Geschäft kamen dem Konzern die gestiegenen Energiepreise zugute.

Honeywell steigert Gewinn - Ausblick unter Erwartungen

Honeywell International hat im vierten Quartal den Gewinn trotz eines leichten Umsatzrückgangs gesteigert. Der Ausblick für das laufende Jahr fällt allerdings schwächer aus als die Erwartungen im Markt.

Nintendo für 2021/22 dank starker Spiele-Nachfrage optimistischer

Der japanische Hersteller von Videospielen und Spielekonsolen Nintendo hat seine Gewinn- und Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Trotz anhaltender Halbleiter-Engpässe, die die Konsolen-Produktion beeinträchtigen, rechnet Nintendo dank starker Spiele-Verkäufe mit geringeren Rückgängen als bislang.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2022 07:09 ET (12:09 GMT)