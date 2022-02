übernimmt die Mehrheit an ihrem chinesischen Joint Venture BMW Brilliance Automotive Ltd (BBA) und erzielt dadurch einen Sondergewinn in Milliardenhöhe. Die chinesischen Behörden hätten für die Übernahme der Mehrheit die nötige Genehmigung erhalten, teilte der deutsche Autohersteller mit.

INFINEON

hat am Donnerstag eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet, wie der Chipkonzern mitteilte.

MERCEDES-BENZ

Hohe Preise für Neu- und Gebrauchtwagen haben Mercedes-Benz im Schlussquartal 2021 einen überraschend hohen Gewinn beschert. Der Premiumautohersteller erzielte bei Cars & Vans mit 15 Prozent eine außergewöhnlich hohe bereinigte Gewinnmarge. Damit liegt der Stuttgarter Konzern über den eigenen Erwartungen und setzt Maßstäbe in der Branche, die trotz Lieferengpässen bei Halbleitern insgesamt gut durch die Krise kam.

METRO

will seinen 20-prozentigen Anteil am chinesischen Joint Venture reduzieren oder verkaufen und führt CFO Christian Baier zufolge entsprechende Gespräche mit dem chinesischen JV-Partner Wumei Technology. Die Partnerschaft mit Wumei sei "fest etabliert" und solle intensiviert werden, dafür benötige Metro aber keine Beteiligung mehr und habe im Dezember eine entsprechende Put-Option ausgeübt, sagte Baier der Hauptversammlung. Zur Bewertung des Anteils sei eine externe Bewertung vorgesehen, der genaue Kaufpreis werde davon abhängen, so Baier.

METRO

Im Rahmen der Neuordnung des Vorstands wird Personalchefin Andrea Euenheim das Unternehmen Ende März verlassen. Ihre Position werde nachbesetzt, sagte Metro-Chef Steffen Greubel den Aktionären auf der virtuellen Hauptversammlung des Konzerns.

VOLKSWAGEN

Der Konzern hat auch zum Jahresstart wegen anhaltender Lieferengpässe bei Halbleitern weltweit weniger Fahrzeuge abgesetzt. Wie der Zwölfmarken-Konzern mitteilte, sanken die Auslieferungen um 15,2 Prozent auf 699.500 Einheiten. Allein im mit Abstand wichtigsten Automarkt China sackten die Auslieferungen um gut 18 Prozent auf 342.500 Fahrzeuge ab. In Westeuropa hielt sich der Rückgang mit 3,9 Prozent in Grenzen.

COVESTRO

Der Chemiekonzern will nach einer Gewinnverdopplung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 seine Aktionäre am Unternehmenserfolg beteiligen. "Die Dividende pro Aktie für 2021 wird die höchste sein, die Covestro bisher gezahlt hat", sagte Finanzvorstand Thomas Toepfer der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag.

RHEINMETALL

Der Rüstungskonzern hat im vergangenen Jahr operativ ein Drittel mehr verdient und damit sein eigenes Margenziel sowie die Markterwartungen übertroffen. Die verbesserte Profitabilität sei im Wesentlichen auf ein striktes Kostenmanagement und einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen, teilte die Rheinmetall AG mit. Das Umsatzwachstum blieb dagegen hinter der Konzernprognose zurück. Grund dafür sei vor allem die eingeschränkte Verfügbarkeit von Rohstoffen und Halbleiterkomponenten sowie zeitliche Verschiebungen im internationalen Projektgeschäft vom vierten Quartal 2021 in das erste Quartal 2022. Das Unternehmen hat für das Gesamtjahr 2021 folgende Zahken bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Gj21 ggVj Zahl Gj20

Umsatz 5.658 +5% 5.722 +6% 12 5.405

Operatives Ergebnis 595 +33% 570 +28% 12 446

Operatives Ergebnis Marge 10,5 -- 10,0 -- 12 8,4

APOLLO

Die Beteiligungsgesellschaft steht offenbar kurz davor, das Point-of-Sale-Terminal-Geschäft des europäischen Zahlungsunternehmens Worldline SA zu übernehmen. Es gehe dabei um eine Transaktion im Wert von fast 2,3 Milliarden Euro, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

startet ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Milliarden Pfund Sterling (umgerechnet 2,4 Milliarden Euro), nachdem der Vorsteuergewinn 2021 dank gefallener Kosten zugelegt hat.

EDF

hat ihre Schätzungen für die Kernkraftwerksleistung in Frankreich für 2023 gesenkt, nachdem Defekte bereits zu einer Korrektur der Leistung für 2022 geführt hatten. Das französische Energieunternehmen gab an, dass die Produktion im nächsten Jahr zwischen 300 und 330 Terawattstunden liegen werde, gegenüber 340 bis 370 TWh in früheren Schätzungen.

GOOGLE

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA hat von der Alphabet-Tochter Google Zusagen erhalten, um wettbewerbsrechtliche Bedenken zu zerstreuen. Dabei geht es um die so genannte Privacy Sandbox und Drittanbieter-Cookies im Chrome-Browser.

VOLVO

Der Premiumautohersteller hat im vierten Quartal 2021 wegen Lieferengpässen vor allem bei Halbleitern weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahreszeitraum. Für das neue Jahr zeigte sich der Wettbewerber von Audi, BMW und Mercedes-Benz laut Mitteilung vorsichtig optimistisch. Die Nachfrage sei sehr stark. Da sich die angespannte Situation bei der Versorgung von Zulieferteilen langsam bessere, rechne Volvo 2022 wieder mit einem Absatzplus.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2022 07:24 ET (12:24 GMT)