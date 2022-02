Die spanische Bank BBVA stockt ihre Beteiligung an dem britischen Eigentümer der brasilianischen Online-Bank Neon Pagamentos für rund 300 Millionen US-Dollar auf knapp unter 30 Prozent auf. Wie die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) mitteilte, hat sie mit Neon Payments die Zeichnung von 492.692 Vorzugsaktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung über 300 Millionen Dollar vereinbart. Dies entspreche rund 22 Prozent des Aktienkapitals des britischen Unternehmens.

Clariant überprüft Bilanzen - Aktie bricht ein

Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant verschiebt die Vorlage seiner Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021, weil die Buchhaltung der vergangenen beiden Jahre überprüft wird. Unter anderem werde geprüft, ob Mitarbeiter Rückstellungen und Abgrenzungen falsch verbucht haben, um die Ergebnisse der Clariant AG so zu steuern, dass interne und externe Ziele erreicht werden. Die Aktie bricht nach der Mitteilung um mehr als 18 Prozent ein.

Credit Suisse legt US-Klage für 81 Millionen Dollar bei

Die Credit Suisse hat sich eine Klage mehrerer Pensionsverwaltungen in den USA mit einem Vergleich vom Hals geschafft. Die Schweizer Bank hat sich zur Zahlung von 81 Millionen US-Dollar bereiterklärt, wie aus auf den 11. Februar datierten Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Investor drängt Glencore zu Ausgliederung von Kohlegeschäft - Zeitung

Ein aktivistischer Investor setzt Glencore unter Druck: Der britisch-schweizerische Rohstoffkonzern soll seine Doppelnotierung nutzen, um sein Geschäft mit Kohle auszugliedern und die Produktion zu verringern, schreibt die Financial Times unter Berufung auf ein Schreiben des Hedgefonds Bluebell Capital Partners an Glencore, in das die Zeitung Einblick hatte. In dem Brief werde ein Plan für die Ausgliederung dargelegt, der die Schaffung eines separaten Kohleunternehmens mit A- und B-Aktien vorsehe.

