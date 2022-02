Die BASF-Vorstände Saori Dubourg und Michael Heinz tauschen ihre inhaltlichen Zuständigkeiten. Ab dem 1. März übernimmt Dubourg die Verantwortung für die Unternehmensbereiche Monomers, Performance Materials, Petrochemicals sowie Intermediates, während Heinz diese für die Unternehmensbereiche Agricultural Solutions, Care Chemicals sowie Nutrition & Health bekommt. Gründe für den Tausch nannte der Chemiekonzern nicht.

Gerresheimer weiter auf Wachstumskurs

Gerresheimer ist im vierten Quartal 2021 weiter gewachsen und hat das selbstgesteckte Umsatzziel im vergangenen Geschäftsjahr übertroffen. In das neue Geschäftsjahr ist die Gerresheimer AG nach eigenen Angaben "sehr gut" gestartet, und sieht sich in einer ausgezeichneten Position, ihr profitables Wachstum weiter zu beschleunigen. Im Schlussquartal per Ende November steigerte Gerresheimer den Umsatz auf 436,1 (Vorjahr 402,8) Millionen Euro.

Klöckner & Co übertrifft 2021 operative Gewinnprognose

Der Stahlhändler Klöckner hat seine Prognose im vergangenen Jahr übertroffen und das beste operative Ergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2006 erzielt. Die positive Geschäftsentwicklung setzte sich im vierten Quartal fort. Nach vorläufigen Zahlen lag das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten 2021 bei 848 Millionen Euro.

PVA Tepla übertrifft Ziele und will weiter wachsen

Der Anlagenbauer PVA Tepla ist im abgelaufenen Geschäftsjahr stärker gewachsen als geplant und rechnet für 2022 mit noch höheren Einnahmen. Nach einem starken Schlussquartal mit unerwartet vielen abgewickelten Bestellungen stieg der Umsatz im Gesamtjahr um 13,9 Prozent auf rund 156 Millionen Euro und der operative Gewinn (EBITDA) um 1,3 Prozent auf 23 Millionen Euro.

Villeroy & Boch steigert Dividende und Gewinn deutlich

Villeroy & Boch will für 2021 die Dividende substanziell erhöhen, nachdem der Konzern den Gewinn unter dem Strich mehr als verdoppeln konnte. Die Dividende für die Vorzugsaktie will das Unternehmen für 2021 auf 1,00 Euro je Aktie erhöhen, von 0,55 Euro ein Jahr zuvor. Für die Stammaktien will der Konzern 0,95 Euro je Anteilsschein ausschütten, nach 0,50 Euro im Vorjahr.

SLM Solutions wächst 2021 kräftig und bestätigt Prognose für 2022

Die SLM Solutions Group AG hat den Umsatz im Jahr 2021 kräftig gesteigert und dabei ihre eigene Prognose übertroffen. Mit Erlösen von rund 75 Millionen Euro wuchs der 3D-Metalldrucker-Hersteller, der sich einen Umsatzanstieg um mindestens 15 Prozent vorgenommen hatte, um über 20 Prozent. Das EBITDA lag nach vorläufigen Berechnungen zwischen minus 9 und minus 10 Millionen Euro, was einer Verbesserung um rund 30 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 entspricht.

Jost erreicht mit hohem Wachstum eigene Ziele 2021

Die Jost Werke AG ist im vergangenen Jahr rasant gewachsen und hat damit die eigenen Ziele vollständig erreicht. Der Umsatz stieg um 32 Prozent auf 1,049 Milliarden Euro, wie der Nutzfahrzeug-Zulieferer mitteilte. Das bereinigte EBIT kletterte um 43 Prozent auf 105 Millionen Euro. Angestrebt hatte Jost einen Umsatz von 1 Milliarde Euro.

Douglas steigert Umsatz und Gewinn - Margen stabil

Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas hat im ersten Geschäftsquartal Umsatz und operativen Gewinn prozentual zweistellig zum Vorjahr gesteigert. Der Konzern hat dabei im Weihnachtsquartal von Kostenmanagement auch nach Wiedereröffnung der Läden, einem optimierten Ladennetz und einem stabilen Online-Umsatz profitiert und die Margen stabil gehalten.

Baader Bank erhöht nach Gewinnsteigerung 2021 Dividende

Die Baader Bank hat im vergangenen Jahr unter anderem dank eines guten Handelsgeschäfts und höherer Provisionserlöse mehr verdient. Alle Tochtergesellschaften trugen positiv zum Gesamtergebnis bei. Die Aktionäre sollen für das Geschäftsjahr 2021 eine um 10 Cent höhere Dividende von 35 Cent pro Aktie erhalten. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen stieg der Vorsteuergewinn um 2,5 Prozent auf 57,4 Millionen Euro.

Nestle steigert Umsatz und Gewinn - 2022 langsameres Wachstum

Nestle hat 2021 Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei vom dynamischen Einzelhandelsgeschäft, einer stetigen Erholung der Außer-Haus-Verkaufskanäle, Preissteigerungen und Marktanteilsgewinnen profitiert. Die Dividende je Aktie soll auf 2,80 Schweizer Franken steigen von 2,75. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit langsamerem Wachstum.

Schneider Electric toppt dank starker Nachfrage Markterwartungen

Der französische Industriekonzern Schneider Electric hat das Jahr 2021 dank starker Nachfrage besser als erwartet abgeschlossen. Der Nettogewinn stieg auf 3,20 (Vorjahr 2,13) Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs organisch um 12,7 Prozent auf 28,91 Milliarden Euro und markierte damit einen neuen Rekord. Analysten hatten dem Siemens-Wettbewerber dagegen lediglich einen Nettogewinn von 2,99 Milliarden Euro bei Erlösen von 28,73 Milliarden zugetraut.

Orange steigert Quartalsumsatz und hält Dividende für 2022 stabil

Der französische Telekomkonzern Orange hat im vierten Quartal trotz höherer Einnahmen weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Geschäfte in Afrika und im Nahen Osten verzeichneten das höchste Umsatzwachstum unter den Konzernsegmenten. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasing (EBITDAAL) - ein Schlüsselindikator für die Rentabilität - sank auf 3,18 (3,20) Milliarden Euro.

Reckitt Benckiser hält Dividende stabil trotz Verlust 2021

Reckitt Benckiser ist im vergangenen Jahr bei leichtem Umsatzrückgang in die roten Zahlen gerutscht. Grund waren vor allem Veräußerungsverluste, unter anderem im Zusammenhang mit dem Verkauf von IFCN China und Scholl. Bereinigt um diese ergaben sich operative Gewinne, die unter anderem wegen gestiegener Rohstoffkosten im Vergleich zum Vorjahr allerdings geringer ausfielen.

Air France-KLM mit operativem Gewinn im Schlussquartal

Air France-KLM hat im vierten Quartal einen operativen Gewinn erzielt, unter dem Strich den Verlust reduziert und den Umsatz mehr als verdoppelt. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft will im laufenden Jahr das Eigenkapital gezielt stärken. Der Nettoverlust im Quartal betrug 127 Millionen Euro, deutlich geringer als der Nettoverlust von 1 Milliarde Euro ein Jahr zuvor.

Kering erholt sich von der Pandemie - Gucci mit starkem 4. Quartal

Kering hat im abgelaufenen Jahr Umsatz und operativen Gewinn gesteigert und dabei auch die Ergebnisse des Vor-Pandemie-Jahres 2019 übertroffen. Ein starkes Schlussquartal der Kernmarke Gucci unterstützte die Entwicklung. Wie der französische Luxusgüterkonzern mitteilte, stieg der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 6,47 Milliarden Euro, verglichen mit 4,57 Milliarden im Vorjahr und 6,02 Milliarden Euro 2019.

Repsol schreibt im vierten Quartal wieder einen Nettogewinn

Der spanische Energiekonzern Repsol hat im vierten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben und beim Ergebnis und der Cashflow-Generierung wieder das Niveau vor Beginn der Pandemie erreicht. Die Aktionäre sollen für das vergangene Geschäftsjahr eine um 5 Prozent höhere Dividende von 0,63 Euro pro Aktie erhalten. Zudem wird Repsol 75 Millionen eigene Aktien einziehen, was etwa 4,91 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens entspricht.

Akzo Nobel bekräftigt operatives Gewinnziel 2023

Der niederländische Farbenhersteller Akzo Nobel hat sein mittelfristiges operatives Gewinnziel bekräftigt. Das Adjusted EBITDA soll 2023 weiterhin 2 Milliarden Euro erreichen. Auch sei die "Grow & Deliver"-Strategie gut gestartet. Im vergangenen Jahr sei der organische Umsatz stärker als der Markt gewachsen und die Ergebnisse für das vierte Quartal zeigten, dass das Unternehmen robust sei, teilte die Akzo Nobel NV mit.

