BAYER

erweitert das klinische Entwicklungsprogramm für Finerenon um eine Phase-II-Studie, in der die Wirkung in einer Kombination mit Empagliflozin bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes untersucht werden soll.

MERCEDES-BENZ

hat im abgelaufenen Jahr dank eines guten Schlussquartals sowohl den Umsatz als auch Gewinn deutlich gesteigert und will den Aktionären eine deutlich höhere Dividende zahlen. Angesichts eines Rekordgewinns 2021 soll die Ausschüttung auf 5,00 von 1,35 Euro je Aktie steigen.

SAP

AP hat wie bereits in Aussicht gestellt die Dividende deutlich erhöht. Die Aktionäre sollen für 2021 insgesamt 2,45 Euro je Anteil erhalten, wobei 0,50 Euro Bonus anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums enthalten sind.

SAP

Der Aufsichtsratsvorsitzende Hasso Plattner stellt sich auf der Hauptversammlung 2022 zur Wiederwahl für eine Verlängerung seiner Amtszeit um zwei Jahre. Der SAP-Mitgründer würde damit 2024 ausscheiden. Er steht seit 2003 an der Spitze des Aufsichtsgremiums, nachdem er zuvor sechs Jahre lang Vorstandssprecher gewesen war.

VW

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen haben eine durch Leasingforderungen besicherte Asset Backed Securities (ABS) Transaktion mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro platziert. Das ursprüngliche Emissionsvolumen wurde aufgrund der hohen Investorennachfrage um 250 Millionen Euro erhöht, wie das Unternehmen mitteilte. Insgesamt wurden zwei Tranchen an Investoren vermarktet, die mehrfach überzeichnet waren.

AAREAL BANK

ist im vierten Quartal dank höherer Erträge und einer geringeren Risikovorsoge stärker in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt als erwartet. Nach der gescheiterten Übernahme durch die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge will die Aareal Bank nun ihren Wachstumskurs aus eigener Kraft forcieren und präsentierte detailliertere Angaben zu ihren Wachstumsplänen in allen Segmenten, inklusive Aareon.

ADVA

hat trotz steigender Umsätze im vierten Quartal wegen Sondereffekten operativ weniger verdient. Der Umsatz kletterte um 12,2 Prozent auf 157,7 Millionen Euro, wie der IT-Konzern mitteilte.

AIXTRON

will nach überproportionalen Gewinn- und deutlichen Umsatzsteigerungen 2021 auch die Dividende signifikant erhöhen. Wie der Konzern mitteilte, soll die Dividende für 2021 auf 30 Cent je Aktie von 11 Cent im Vorjahr steigen. Im laufenden Jahr will der Konzern bei Umsatz und Auftragseingang wieder zweistellig wachsen und die Margen in etwa stabil halten.

BEFESA

Der Entsorgungskonzern hat im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2021 unter anderem von einer guten Kapazitätsauslastung profitiert. Das Unternehmen konnte den Nettogewinn im Gesamtjahr mehr als verdoppeln. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende von 1,25 Euro je Aktie erhalten nach 1,17 Euro im Vorjahr.

BOSCH

verstärkt sich mit einem Zukauf im Bereich Automatisiertes Fahren. Wie der Konzern mitteilte, soll durch den Zukauf des Kartenspezialisten Atlatec die Kompetenz und die Marktposition in dem Bereich gestärkt werden.

DÜRR

hat im abgelaufenen Jahr und Schlussquartal den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und nach Steuern wieder schwarze Zahlen geschrieben.

FIELMANN

will für 2021 eine um 30 Cent höhere Dividende zahlen, nachdem der Konzern trotz Corona-Beeinträchtigungen und Investitionen in das Geschäft Gewinne und Umsätze prozentual zweistellig gesteigert hat. Im laufenden Jahr rechnet die Fielmann AG weiter mit zweistelligem Umsatzwachstum.

KRONES

hat sich im vergangenen Jahr von dem coronabedingten Einbruch 2020 erholt und traut sich 2022 weiteres Wachstum zu. Den Umsatz verbesserte der Hersteller von Abfüllanlagen 2021 um 9,4 Prozent auf 3,635 Milliarden Euro, wie Krones mitteilte.

LANXESS

Der Spezialchemiekonzern treibt sein Lithiumprojekt mit Standard Lithium voran. Wie der Konzern mitteilte, wird der Partner nach einem 20-monatigen Testbetrieb eine Studie durchführen, um den Bau einer ersten industriellen Anlage zur Produktion von Lithiumcarbonat am Lanxess-Standort im US-Bundesstaat Arkansas zu bewerten. Das Ergebnis der Studie soll im vierten Quartal vorliegen.

NEW WORK

will die Dividende für das vergangene Jahr um 8 Prozent auf 2,80 Euro je Aktie erhöhen. Zudem sei die Ausschüttung einer Sonderdividende von je 3,56 Euro geplant, teilte der Betreiber der Internetplattform Xing mit.

TAKKT

hat im Schlussquartal und Gesamtjahr 2021 mehr verdient und mehr umgesetzt, die pandemiebedingte Delle nach eigenen Angaben ausgebügelt und das Vorkrisenniveau erreicht.

WINTERSHALL DEA

Höhere Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft haben 2021 ein deutlich höheres Ergebnis beschert. Der bereinigte Nettogewinn kletterte vergangenes Jahr auf 950 Millionen Euro, nach 195 Millionen Euro im Jahr zuvor. Der Betriebsgewinn vor Explorationskosten (EBITDAX) kletterte ebenfalls spürbar auf 3,83 Milliarden von 1,64 Milliarden Euro, wie der Öl- und Gasproduzent mitteilte.

AB INBEV

Der Brauereikonzern hat trotz Gegenwinds von Devisen- und Rohstoffseite die Markterwartungen im vierten Quartal übertroffen und traut sich 2022 weiteres Wachstum zu.

ACCOR

hat im abgelaufenen Jahr dank deutlicher Umsatzsteigerungen auch wieder einen Nettogewinn erwirtschaftet. Die französische Hotelgruppe hat dabei von der weiteren Erholung von den schlimmsten Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen profitiert.

ANGLO AMERICAN

Der Rohstoffkonzern will eine Sonderdividende in Höhe von insgesamt 1 Milliarde US-Dollar zahlen, nachdem sich der Nettogewinn 2021 dank höherer Rohstoffpreise vervierfacht hat.

AXA

Bruttoeinnahmen und Gewinn des Versicherers im Jahr 2021 sind unerwartet deutlich gestiegen. Getragen worden sei das Ergebnis von dem US-Geschäft Axa XL, wie es in einer Mitteilung des Konzerns heißt.

BAE SYSTEMS

Der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern hat 2021 dank gestiegener Umsätze einen höheren Vorsteuergewinn verzeichnet. Auch für 2022 wird ein anhaltendes Umsatzwachstum mit einer Ausweitung der Margen und guter Cashgenerierung erwartet.

BOUYGUES

ist nach dem von der Pandemie gebremsten Vorjahr wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Das Telekommunikations- und Industrieunternehmen steigerte den Nettogewinn 2021 auf 1,13 Milliarden von 696 Millionen Euro im Vorjahr.

LLOYDS BANKING

hat im vierten Quartal vor Steuern weniger verdient als erwartet, da hohe Kosten im Zusammenhang mit einem Betrugsfall anfielen. Dennoch startet die britische Bank ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Milliarden Pfund Sterling, umgerechnet 2,4 Milliarden Euro.

ROLLS-ROYCE

hat im abgelaufenen Jahr trotz rückläufiger Umsätze den Vorsteuerverlust deutlich reduziert. Wie der britische Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungskonzern mitteilte, wird CEO Warren East nach fast acht Jahren an der Spitze zum Jahresende zurücktreten.

TELEFONICA

ist im vierten Quartal wegen Sondereffekten in die Verlustzone gerutscht. Der spanische Telekomkonzern schrieb einen Nettoverlust von 1,2 Milliarden Euro, verglichen mit einem Gewinn von 911 Millionen Euro im vierten Quartal 2020. Das Unternehmen erklärte, dass Sonderposten den Gewinn mit 1,5 Milliarden Euro belastet hätten. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 459 Millionen Euro.

BLACKROCK / WARNER

Der Vermögensverwalter Blackrock und der Medienkonzern Warner Music investieren offenbar in einen Fonds, der einen Musikkatalog mit Stücken von Frauen und Menschen mit einem dritten Geschlecht aufbauen soll. Dazu würden 750 Millionen US-Dollar investiert, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2022 07:34 ET (12:34 GMT)