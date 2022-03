Indizes in diesem Artikel MDAX 31.472,6

baut eine neue große Produktionsanlage für Alkylethanolamine am Verbundstandort im belgischen Antwerpen. Nach der für 2024 geplanten Inbetriebnahme wird die weltweite jährliche Produktionskapazität der Stoffgruppe um fast 30 Prozent auf mehr als 140.000 Tonnen steigen, teilte das Unternehmen in Ludwigshafen mit.

BAYER

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz deutlichen Wachstums weniger verdient. Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) ging um 2,5 Prozent auf 11,18 Milliarden Euro zurück, die entsprechende Marge fiel um 2,3 Prozentpunkte auf 25,4 Prozent, wie der Pharma- und Agrarkonzern in Leverkusen mitteilte.

BEIERSDORF

hat im abgelaufenen Jahr dank der Erholung bei Tesa und Consumer operativ und unter dem Strich wieder mehr verdient und den Umsatz gesteigert. Als Dividende will der DAX-Konzern für 2021 unverändert 0,70 Euro je Aktie ausschütten.

COMMERZBANK

wird dank einer guten Entwicklung im Kundengeschäft und steigender Zinsen in Polen zuversichtlicher. Die Bank hob die in ihrer "Strategie 2024" definierten Ziele für die Erträge, den operativen Gewinn und die Eigenkapitalrendite an, wie das Institut anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte. Dadurch sei es möglich, mehr Geld als bisher vorgesehen an die Aktionäre auszuschütten.

AUTO1

hat sich weitere Finanzmittel gesichert, um den Fahrzeugbestand auszubauen. Wie der Online-Gebrauchtwagen-Marktplatz mitteilte, wurde eine bestehende Verbriefungslinie zur Finanzierung des Bestands von 485 Millionen Euro auf 1 Milliarde Euro erhöht. Zudem wurde eine Verlängerung der Verbriefungslinie bis 2024 vereinbart.

DEUTSCHE BANK

Die Deutsche Bahn verliert ihr für Infrastruktur zuständiges Vorstandsmitglied Ronald Pofalla. Wie die Bahn mitteilte, verlässt der 62-jährige Jurist die Deutsche Bahn AG Ende April auf eigenen Wunsch.

SCOUT24

hat dank eines soliden Schlussquartals die eigenen Erwartungen vergangenes Jahr erreicht beziehungsweise leicht übertroffen. Für das neue Jahr kündigte der im MDAX notierte Betreiber des Portals Immoscout24 weitere Investitionen an, weshalb das erwartete Gewinnwachstum erneut hinter dem Umsatzplus liegen dürfte.

SYMRISE

ist im vergangenen Jahr dank eines zunehmend normalisierten Verbraucherverhaltens und einer anziehenden Nachfrage gewachsen und hat das Konzernergebnis überproportional gesteigert. Die Aktionäre sollen an der guten Entwicklung mit einer höheren Dividende von 1,02 Euro je Aktie teilhaben, nachdem sie im Vorjahr 97 Cent je Aktie erhalten haben.

MV WERFTEN

Das Amtsgericht Schwerin hat für die MV-Werften-Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern das Insolvenzverfahren offiziell eröffnet. Betroffen sind acht Unternehmen an den drei Werft-Standorten in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Damit kann ein Großteil der zuletzt rund 2.000 Beschäftigten in Transfergesellschaften wechseln, die vom Bund und vom Land finanziert werden.

VONOVIA

hat den Vertrag von CEO Rolf Buch vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Der im Februar 2023 auslaufende Vertrag wurde bis Februar 2028 verlängert, wie der Aufsichtsrat der Vonovia SE nach seiner Sitzung bekanntgab.

AURELIUS

trennt sich von der Fernhochschule AKAD University. Für einen Kaufpreis von über 45 Millionen Euro geht Deutschlands älteste private Fernhochschule an den strategischen Käufer Galileo Global Education, wie die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA mitteilte. Damit liege der Kaufpreis deutlich über dem zuletzt berechneten Net Asset Value von 25 Millionen Euro.

NEMETSCHEK

hat ihren Vorstand um ein viertes Mitglied erweitert. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Anbieter von Softwarelösungen für Bau- und Infrastrukturprojekte mitteilte, bestellte der Aufsichtsrat Yves Padrines zum Vorstandsvorsitzenden.

A.P. MOELLER-MAERSK

stoppt wegen des Ukraine-Kriegs vorläufig alle Lieferungen nach Russland. Russische Häfen würden "bis auf Weiteres" nicht mehr angelaufen, teilte Maersk am Dienstag mit. Ausnahmen gelten demnach aber für Lieferungen von Nahrungsmitteln, Medikamenten und weiteren humanitären Gütern. Fahrten in die Ukraine hatte Maersk bereits aus Sicherheitsgründen gestoppt.

FLUTTER ENTERTAINMENT

hat 2021 einen Vorsteuerverlust verbucht. Belastet wurde das Ergebnis von nicht-zahlungswirksamen Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 543 Millionen Pfund (rund 650 Millionen Euro). Wie der Wett- und Glücksspieleanbieter mit Sitz in Dublin mitteilte, lag der Verlust vor Steuern bei 288 Millionen Pfund, gegenüber einem Gewinn von 1 Million Pfund im Vorjahr.

JULIUS BÄR

startet am Mittwoch ihr im Februar angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 400 Millionen Schweizer Franken. Das Rückkaufprogramm wird voraussichtlich bis Ende Februar 2023 dauern, wie Julius Bär mitteilte.

GENERALI

will den amtierenden Verwaltungsratsvorsitzenden der italienischen Börse, Andrea Sironi, zum neuen Verwaltungsratschef machen.

SHELL

hat Sinead Gorman mit Wirkung zum 1. April zur Finanzvorständin bestellt. Die amtierende CFO Jessica Uhl tritt am 31. März zurück, wie die Shell plc mitteilte.

