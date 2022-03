Indizes in diesem Artikel SDAX 13.251,2

Die Lindt & Sprüngli AG hat im vergangenen Jahr mehr verdient und traut sich eine Fortsetzung des Aufwärtstrends an. Aktionäre werden mit einer höheren Dividende und einem Aktienrückkauf daran beteiligt. Ihren Umsatz steigerten die Schweizer vergangenes Jahr auf 4,59 Milliarden Schweizer Franken von 4,02 Milliarden im Vorjahr. Das EBIT legte um 53,4 Prozent auf 644,9 Millionen Franken zu, umgerechnet 641 Millionen Euro. Seine Marge gab der Schokoldanehersteller mit 14,1 Prozent an, nach 10,5 Prozent ein Jahr zuvor. Das Nettoergebnis stieg um 53,2 Prozent auf 490,5 Millionen Franken. Die positive Entwicklung der Gruppenresultate sei von den Ergebnissen aller Segmente getragen worden.

Schaeffler setzt Prognose für Geschäftsjahr 2022 aus

Der Industrie- und Autozulieferer Schaeffler wird angesichts des unsicherer Umfelds den Ausblick für das laufende Jahr aussetzen. Aufgrund der großen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheit, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, sei es derzeit nicht möglich, eine fundierte Prognose für das Geschäftsjahr 2022 abzugeben, teilte das im SDAX notierte Unternehmen mit.

Salzgitter bestellt Direktreduktionsanlage bei Tenova

Die Salzgitter AG verstärkt ihre Bemühungen zur Realisierung des Programms zur Verringerung des CO2-Ausstoßes in der Stahlproduktion (Salcos) und intensiviert die Zusammenarbeit mit der italienischen Tenova. Man beabsichtige, vorbehaltlich entsprechender Fördermittelzusagen, eine Direktreduktionsanlage (DRI) mit einer Jahreskapazität von 2,1 Mio Tonnen für industrielle Produktion von direkt reduziertem Eisenschwamm bei Tenova zu ordern, teilte Salzgitter mit. Ein Memorandum of Understanding sei unterzeichnet worden. Diese Anlage basiere auf der Energiron-Technologie, die gemeinsam von Tenova und Danieli entwickelt wurde.

Uniper: Können nur begrenzte russische Gasfluss-Drosselung kompensieren

Der Energiekonzern Uniper sieht sich in der Lage, eine "begrenzte und kurzfristige Drosselung der Gasflüsse aus Russland" über die Nutzung eigener flexibler Vermögenswerte wie Gasspeicher "weitgehend" zu kompensieren, warnt aber vor "erheblichen Unterbrechungen der Gasflüsse". Sollte es dazu kommen, würden diese die Stabilität des deutschen Gassystems gefährden, teilte der MDAX-Konzern mit.

Chinas Autoabsatz legt nach acht Monaten wieder zu

Nach acht Monaten mit rückläufigen Absatzzahlen in Folge haben die Autoverkäufe in China im Februar wieder angezogen. Der weltgrößte Automarkt erholt sich langsam von den Nebenwirkungen der Corona-Pandemie und den Problemen mit der Versorgung mit Bauteilen. Der Pkw-Verkauf an Endkunden stieg um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 1,25 Millionen Fahrzeuge, wie die chinesische China Passenger Car Association mitteilte. Die Verkäufe enthalten geschätzte Zahlen von jenen Herstellern, die ihre Absatzzahlen nicht offiziell gemeldet haben.

Danone will mit neuer Strategie um 3 bis 5 Prozent pro Jahr wachsen

Die Danone SA setzt sich neue Schwerpunkte für ihre Wachstumsstrategie. Anlässlich des Kapitalmarkttages mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Antoine de Saint-Affrique erklärte der französische Nahrungsmittelkonzern, dass sein neuer Strategieplan darauf abzielt, ein Modell für nachhaltiges und profitables Wachstum aufzubauen, das auf vier Säulen beruht.

Global Fashion Group weitet Verlust aus - Ausblick 2022 nur vage

Die Global Fashion Group SA ist im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2021 zwar weiter gewachsen, hat dabei aber auch die Ausweitung der Verluste in Kauf genommen. Beim Ausblick bleibt der Online-Modehändler wegen des Ukraine-Kriegs unkonkret.

Google kauft Cybersicherheitsfirma Mandiant für rund 5,4 Mrd USD

Der Suchmaschinenkonzern Google hat die Übernahme der Cybersicherheitsfirma Mandiant für rund 5,4 Milliarden US-Dollar in bar vereinbart. Je Aktie zahlt die Google Inc 23 Dollar für die Mandiant Inc. Das Papier hatte am Montag bei 22,49 Dollar den Börsenhandel geschlossen. Der Deal, über den die Webseite The Information am Montag zuerst berichtete, soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Mandiant wird dann Teil der Google Cloud werden.

JPMorgan wirft russische Anleihen aus Bond-Indizes

JPMorgan Chase & Co nimmt angesichts der Wirtschaftssanktionen gegen Russland alle Anleihen aus dem Land aus ihren weit verbreiteten Anleihe-Indizes heraus. Ab dem 31. März sind russische Staats- und Unternehmensanleihen in den Benchmarks für festverzinsliche Papiere nicht mehr enthalten, darunter Emerging Market Bond Index (EMBI) und Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI), wie das Geldhaus mitteilte. Neben Schuldtiteln aus Russland werden auch die Staatsanleihen von Weißrussland ab dem 31. März aus den umwelt-, sozial- und governancebezogenen Indizes der Bank ausgeschlossen.

Moderna plant Entwicklung von Impfstoffen gegen 15 Viren und Bakterien

Der US-Pharmakonzern Moderna will Impfstoffe gegen 15 neue oder bisher vernachlässigte Viren und Bakterien entwickeln und damit das Risiko einer erneuten Pandemie verringern. Wie das Unternehmen mitteilte, will es sich auf die 15 Krankheitserreger konzentrieren, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der globalen Impf-Partnerschaft Cepi als die größten Risiken für die öffentliche Gesundheit angesehen werden.

Shell zieht sich aus Geschäften in Russland zurück

Shell zieht sich aus Russland zurück. In einem ersten Schritt werde der Energiekonzern alle Spotkäufe von russischem Rohöl mit sofortiger Wirkung einstellen und sich dann schrittweise aus allen Geschäftsaktivitäten in dem Land, einschließlich Rohöl, Erdölprodukten, Gas und Flüssigerdgas (LNG), zurückziehen, teilte die Shell plc mit. Auch die Shell-Tankstellen in Russland werden geschlossen und die Aktivitäten im Bereich Flugkraftstoff und Schmiermittel eingestellt. In enger Absprache mit Regierungen werde zudem die Lieferkette angepasst, um russische Mengen zu entfernen.

Samsung von Hacker-Angriff auf Galaxy-Daten betroffen

Hacker sind in das Sicherheitssystem der Samsung Electronics Co eingedrungen und haben auf Daten im Zusammenhang mit den Galaxy-Geräten zugegriffen. Der südkoreanische Elektronikkonzern teilte mit, dass er vor kurzem auf den Einbruch aufmerksam gemacht wurde, der einige Quellcodes für Galaxy-Handys betraf. "Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls haben wir unser Sicherheitssystem verstärkt", teilte das Unternehmen mit.

Zumtobel verdoppelt Gewinn und warnt vor schwierigem Marktumfeld

Die Zumtobel Group AG hat ihren operativen Gewinn (EBIT) in den ersten neun Monaten 2021/22 (per Ende Januar) fast verdoppelt - auf 52,2 Millionen Euro. Das Periodenergebnis fiel mit 32,7 Millionen Euro sogar mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr (14,9 Millionen), wie der österreichische Lichttechnikkonzern mitteilte. Der Umsatz kletterte unterdessen um 11,5 Prozent auf 846,6 Millionen Euro.

