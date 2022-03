Die Gewerkschaft verdi versucht vor den in dieser Woche erneut anstehenden Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) den Druck zu erhöhen. Für Dienstag ruft die Gewerkschaft nun auch zum Streik am Frankfurter und am Hamburger Flughafen auf.

ATLAS COPCO

kauft die Pumpenhersteller Lewa mit Sitz in Deutschland und Geveke in den Niederlanden für insgesamt 670 Millionen Euro. Die Akquisitionen werden mit Barmitteln des Konzerns finanziert und unterliegen der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, teilte Altas Copco mit. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2022 erwartet.

EDF

rechnet im laufenden Jahr wegen der Strompreisdeckelung in Frankreich und einer geringeren Atomstromproduktion mit einer stärkeren Ergebnisbelastung als zunächst prognostiziert

SANOFI

hat in einer Brustkrebs-Studie einen Rückschlag erlitten. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde in einer Phase-2-Studie mit Amcenestrant, einem Medikamentenkandidaten zum selektiven Östrogenabbau (SERD), der primäre Endpunkt, nicht erreicht.

RIO TINTO

will das Kupfer-Gold-Bergbauprojekt Oyu Tolgoi in der Mongolei in die eigenen Hände nehmen. Wie die Rio Tinto plc mitteilte, hat sie ein Übernahmeangebot für die ausstehenden 49 Prozent an der Turquoise Hill Resources Ltd unterbreitet, der Holdinggesellschaft des Projekts. Der Konzern bietet rund 2,7 Milliarden US-Dollar.

TELECOM ITALIA

führt nach der Übernahmeofferte durch KKR nun formale Gespräche mit dem US-Investor. Das teilte der Konzern am Wochenende mit. KKR hatte angeboten, Telecom Italia für rund 10,8 Milliarden Euro zu übernehmen.

TENCENT

könnte die straffere Regulierung von Fintech-Plattformen durch Peking womöglich bald zu spüren bekommen. Laut informierten Personen könnte die Tencent Holdings Ltd eine Strafe in Rekordhöhe wegen der Verletzung bestimmter Zentralbankvorschriften durch seine Bezahl-App Wechat Pay erhalten.

