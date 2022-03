Deutlich abwärts geht es mit den Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Mittwoch. "Die Risikobereitschaft nimmt deutlich zu", sagt ein Händler. Er verweist zum einen auf die Erwartung, nach der die Fed die geldpolitische Wende nur behutsam angehen dürfte, auch weil die Inflationsgefahren mit dem jüngsten drastischen Ölpreisrückgang wieder nachließen. Daneben hofft der Markt nach wie vor auf eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise. Dazu fehlte es zuletzt aber auch an Angebot, weil die Lage um die Ukraine das Primärmarktgeschäft nahezu zum Erliegen gebracht hat.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

VW

rechnet für seine Kernmarke nach einem deutlichen Milliardengewinn im abgelaufenen Jahr auch für 2022 mit weiteren Zuwächsen bei Umsatz, operativem Ergebnis und Marge. "An unserem Ziel von 6 Prozent operativer Umsatzrendite in 2023 halten wir fest. Dafür wollen wir im Jahr 2022 die nächsten Meilensteine erreichen", sagte Volkswagen-Finanzchef Alexander Seitz.

VW

Die Marke Volkswagen wird nach Einschätzung von Finanzvorstand Alexander Seitz ihr Margenziel von 6 Prozent schaffen, auch wenn es in diesem Jahr nur für "bis zu 4 Prozent" reichen wird. "Wir gehen auch davon aus, dass spätestens bis dorthin alle Halbleiter-Kapazitätsthematiken gelöst sind, dass auch die Kabelstrangproduktion normal läuft", sagte der Manager auf der Jahrespressekonferenz.

VW

wird die wegen fehlender Kabelbäume gestoppte Golf-Produktion am Stammsitz Wolfsburg ab nächstem Montag wieder anfahren, zunächst im Einschichtbetrieb, eine Woche später dann im Zweischichtbetrieb, wie Produktionsvorstand Christian Vollmer in der Pressekonferenz sagte. Die ebenfalls gestoppte Fertigung in Zwickau, wo das Elektroauto ID.3 vom Band läuft, werde Anfang April wieder gestartet.

EON

Der Energieversorger plant nicht, sich von seiner Beteiligung an der Gaspipeline Nord Stream 1 zu trennen. "Wir werden 'explizit' nicht aus der Nord-Stream-Position aussteigen", sagte Vorstandschef Leonhard Birnbaum in der Bilanz-Pressekonferenz. Eine Veräußerung sei derzeit auch überhaupt nicht möglich, da das "Asset nicht verkäuflich ist". Hierfür gebe es keinen Markt.

EON

Mit Blick auf Energielieferungen aus Russland sieht sich der Energieversorger Eon gut positioniert. "Eon hat keine langfristigen Lieferverträge direkt mit den Produzenten", so Eon-Vorstandschef Leonhard Birnbaum auf der Bilanzpressekonferenz laut Redetext. Zu einem kleineren Anteil habe man jedoch Erdgasmengen im Portfolio, die von Gazprom-Handelsgesellschaften in Europa eingekauft worden seien.

BMW

erwartet trotz des zunehmend unsicheren Umfelds dieses Jahr zwar einen deutlichen Gewinnanstieg, die Auswirkungen aus dem Krieg in der Ukraine belasten aber wegen Produktionsengpässen das Geschäft. "Die Zahl der Auslieferungen im Segment Automobile wäre ohne diese negativen Auswirkungen leicht über dem Niveau des Vorjahres erwartet worden", teilte der Premiumautohersteller anlässlich der Jahrespressekonferenz mit.

BMW

rechnet auch in den kommenden Monaten mit spürbaren Einschränkungen bei der Versorgung mit Halbleitern. "Aktuell wird mit einer Entspannung der Situation nicht vor dem zweiten Halbjahr 2022 gerechnet", teilte der Premiumautohersteller mit. Für 2022 werde von einer anhaltend hohen internationalen Nachfrage nach Chips und damit einhergehend einer angespannten Versorgungssituation ausgegangen.

BAYER

hat für sein erst kürzlich in der EU zugelassenes Nierenmedikament Finerenon eine Indikationsserweiterung beantragt. Das unter dem Markennamen Kerendia vertriebene Arzneimittel soll bei Typ-2-Diabetes-Patienten auch zur Behandlung schon früher Stadien der chronischen Nierenerkrankung eingesetzt werden.

MUNICH RE

Der Rückversicherungskonzern zieht Konsequenzen aus dem Angriff Russlands auf die Ukraine und die Sanktionen gegen den Aggressor. Wie das Unternehmen mitteilte, zieht es sich aus dem Russland-Geschäft zurück. Bestehende Verträge in Russland und Belarus werden nicht erneuert. Das Neugeschäft habe Munich Re eingestellt. Mit Kapitalanlagen in der Region werde analog verfahren.

GRAND CITY PROPERTIES

hat im abgelaufenen Jahr die wichtigste Kenngröße FFO I leicht gesteigert. Unter dem Strich verdiente das Immobilienunternehmen dank Bewertungsgewinnen im Portfolio deutlich mehr als im Vorjahr. Die Dividende für 2021 soll um 1 Cent auf 0,83 Euro je Aktie steigen.

TRATON

erhöht angesichts des Wandels zu elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen die Investitionen in die Technologie. Bis zum Jahr 2026 sollen 2,6 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung der Elektromobilität investiert werden. Bisher hatte die Traton Group, zu der Marken wie MAN und Scania gehören, ein Budget von 1,6 Milliarden Euro bis 2025 veranschlagt.

SYNLAB

Angetrieben vom starken Geschäft mit Covid-19-PCR-Tests ist der Labordienstleister Synlab im abgelaufenen Geschäftsjahr um 44 Prozent gewachsen und hat zugleich den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) um 78 Prozent auf 1,21 Milliarden Euro gesteigert. Für 2022 wird mit rückläufigen Umsatzzahlen gerechnet. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 33 Cent bekommen.

ADLER GROUP

wird eine Anleihe, die am 17. April fällig wird, pünktlich und vollständig zurückzahlen. Dies machte die Adler Group SA in einer Mitteilung deutlich und begründete dies mit der "Nachfrage von Investoren und zur Vermeidung asymmetrischer Informationen im Markt". Adler kämpft derzeit mit Bilanzvorwürfen eines Aktionärs, die aufgeklärt werden sollen.

OMV

will sich bis zum Ende des Jahrzehnt verstärkt auf das Chemie- und Materialgeschäft konzentrieren und die Förderung von Öl und Gas schrittweise reduzieren. Bis 2030 soll die Produktion um rund 20 Prozent verringert werden, 2050 will der Konzern dann komplett auf Öl und Gas zur energetischen Nutzung verzichten. Spätestens 2050 will OMV auch klimaneutral wirtschaften (Scope 1, 2 und 3).

INDITEX

hat im Schlussquartal wegen neuer Covid-19-Einschränkungen ein langsameres Umsatzwachstum verzeichnet, sieht aber zu Beginn des neuen Geschäftsjahres steigende Erträge und eine starke Erholung des Geschäfts. Im abgelaufenen Jahr steigerte die spanische Modekette mit Marken wie Zara, Massimo Dutti und Bershka den Umsatz deutlich, der Nettogewinn konnte fast verdreifacht werden, die Margen verbesserten sich deutlich.

EQT

erweitert sein Investmentgeschäft in Asien deutlich. Für 6,8 Milliarden Euro erwirbt die schwedische Beteiligungsgesellschaft Baring Private Equity Asia, eine der führenden Unternehmen auf diesem Gebiet mit einem verwalteten Vermögen von 17,7 Milliarden Dollar. In der Mitteilung von EQT heißt es, der Zukauf werde vom ersten Tag an im hohen einstelligen Bereich zum Gewinn je Aktie beitragen.

FOXCONN /APPLE

Foxconn Technology Group hat im vierten Quartal weniger verdient und weniger umgesetzt, dabei aber die operative Marge leicht verbessert. Für das laufende Jahr sieht der taiwanische Elektronikhersteller Verbesserungen im Cloud- und Komponentengeschäft. Im Zeitraum Januar und Februar betrug der Umsatzrückgang 0,1 Prozent auf 900,78 Milliarden Taiwan-Dollar (28,7 Milliarden Euro), allerdings von einer hohen Vergleichsbasis im Vorjahr.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2022 08:28 ET (12:28 GMT)