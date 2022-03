Die Dermapharm Holding hat im vergangenen Jahr von einer starken Nachfrage nach Vitamin- und Immuntherapiepräparaten sowie der Impfstoffproduktion in Zusammenarbeit mit Biontech profitiert. Umsatz und operativer Gewinn legten trotz Preissteigerungen bei der Beschaffung und aufkommenden Lieferengpässen kräftig zu.

Stada nach deutlichem Wachstum 2021 weiterhin zuversichtlich

Der Arzneimittelkonzern Stada hat Umsatz und operativen Gewinn im vergangenen Jahr dank des Wachstums in allen drei strategischen Produktsegmenten gesteigert. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte habe sich die Erholung der Nachfrage beschleunigt. Eine konkrete Prognose gab das Unternehmen mit Sitz in Bad Vilbel erneut nicht.

Volks- und Raiffeisenbanken verdienen 2021 deutlich mehr

Die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken haben im vergangenen Jahr von einem Wachstum bei Krediten und Einlagen sowie einer regen Nachfrage nach Wertpapieranlagen profitiert. Der Gewinn stieg im Vergleich zum von der Pandemie geprägten Vorjahr deutlich, wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) mitteilte. Von einer Prognose sieht er angesichts des Ukraine-Kriegs ab.

Credit Suisse erweitert Wealth Management in Deutschland

Die Schweizer Großbank Credit Suisse verstärkt ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in Deutschland. Wie die Bank mitteilte, hat sie den früheren Leiter des Privatkundengeschäfts von HSBC Deutschland, Sven Stephan, mit der Leitung sowie dem Aufbau und Ausbau des neuen Wealth-Management-Teams in Deutschland betraut.

Air Canada bestellt 26 Airbus-Langstreckenmaschinen

Air Canada stockt seine Flotte mit Maschinen von Airbus auf. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es 26 Flugzeuge des Typs A321neo in der Version mit extra großer Reichweite bestellt, die sämtliche Routen in Nordamerika und ausgewählte transatlantische Strecken bedienen können. Die Flugzeuge sollen über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem ersten Quartal 2024 geliefert werden.

Air Liquide will 5 bis 6 Prozent pro Jahr wachsen

Die Air Liquide SA will weiter wachsen und die Emissionen gleichzeitig senken. Das Unternehmen für Industriegase teilte mit, dass es mit einer Beschleunigung des Umsatzwachstums von durchschnittlich 5 bis 6 Prozent pro Jahr rechnet, wobei die Investitionen bis 2025 etwa 16 Milliarden Euro erreichen sollen.

Evergrande-Banken übernehmen Kontrolle über 2 Mrd US-Dollar

Banken haben in China unerwartet die Kontrolle über mehr als 2 Milliarden US-Dollar übernommen, die sich im Besitz einer der wichtigsten Tochtergesellschaften des angeschlagenen Immobilienkonzerns China Evergrande Group befinden. Der Schritt der Kreditgeber führt zu neuer Unsicherheit bei der Umstrukturierung von Evergrande.

Fortum verkauft Beteiligung an norwegischem Fernwärmeanbieter

Der Energiekonzern Fortum Oyj verkauft seine 50-Prozent-Beteiligung am norwegischen Fernwärmeunternehmen Fortum Oslo Varme AS. Die Finnen erhalten dafür 10 Milliarden norwegische Kronen (gut 1 Milliarde Euro) von einem Konsortium aus Hafslund Eco, Infranode und HitecVision AS.

Just Eat Takeaway arbeitet mit McDonald's zusammen

Die Just Eat Takeaway.com hat eine langfristige globale strategische Partnerschaft mit der McDonald's Corp vereinbart. Die Partnerschaft soll das Wachstum der Lieferdienste vorantreiben und bestehende lokale Vereinbarungen verbessern soll. Darüber hinaus werde sie die Komplexität reduzieren und die betriebliche Effizienz verbessern.

Chinesische Tech-Konzerne stehen vor Massenentlassungen

Chinas größte Technologieunternehmen entlassen in diesem Jahr in großem Umfang Mitarbeiter, da sie mit der wirtschaftlichen Abschwächung und dem regulatorischen Druck aus Peking zu kämpfen haben. So will etwa die Tencent Holdings Ltd mit ihrer Chat- und Zahlungs-App Wechat in diesem Jahr Tausende von Mitarbeitern in einigen der größten Geschäftsbereiche entlassen, darunter etwa ein Fünftel der Belegschaft der Cloud-Einheit, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

BDI: Tempo bei Tesla-Werk muss Vorbild für alle Investitionsprojekte sein

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert eine massive Beschleunigung von Genehmigungsverfahren in Deutschland nach dem Vorbild des Elektroauto-Werks von Tesla. "Das Tempo bei Tesla muss als Vorbild für Investitionsprojekte in Deutschland dienen", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Die intensive Unterstützung durch die brandenburgische Landesregierung habe das Verfahren erheblich beschleunigt.

Xiaomi-Gewinn bricht wegen Wertminderungsverlust um 72 Prozent ein

Der Nettogewinn des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi ist im vierten Quartal 2021 trotz höherer Umsätze eingebrochen. Wegen Wertminderungen in Höhe von 3,14 Milliarden Yuan auf Investitionen sackte der Gewinn unterm Strich um 72 Prozent auf 2,44 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 347 Millionen Euro) ab. Der Umsatz kletterte dagegen, getrieben von einem stark gestiegenen Smartphone-Absatz in Kombination mit höheren Verkaufspreisen, um 21 Prozent auf 85,58 Milliarden Yuan.

