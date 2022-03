erwirbt den Fondsdatenspezialisten Kneip Communication SA und will damit sein Angebot an Datendienstleistungen ausweiten. Im Rahmen der Transaktion erwirbt der Konzern laut Mitteilung 100 Prozent der Anteile des Luxemburger Fondsdatenmanagers. Die Transaktion soll bis Ende März dieses Jahres abgeschlossen werden. Weitere Einzelheiten zur Akquisition wurden nicht bekannt gegeben.

RWE

hat im Streit um die Grundstücke eines Landwirts an der Abbruchkante des Tagebaus Garzweiler in Lützerath vor Gericht einen Erfolg errungen. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster wies am Montag die Beschwerden des Landwirts und zweier Mieter zurück. Somit darf der Konzern die betroffenen Grundstücke abbaggern und die dafür erforderlichen Vorbereitungen treffen.

VW NUTZFAHRZEUGE

will die Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge in den kommenden Jahren kräftig erhöhen. "Bis 2030 werden mehr als 55 Prozent unserer Fahrzeuge in Europa Nutzfahrzeuge batterie-elektrische Fahrzeuge sein, die mit 'grünem' Strom angetrieben werden", sagte Volkswagen-Nutzfahrzeuge-CEO Carsten Intra. Im abgelaufenen Jahr lag der Anteil mit nur rund 1 Prozent. Mit dem höheren Anteil elektrischer Fahrzeuge soll in den kommenden Jahren auch die Rendite steigen.

AURELIUS

hat 2021 auch unter dem Strich mehr verdient. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde ein Konzerngewinn von 151,8 Millionen Euro verzeichnet, gegenüber 121,6 Millionen im Vorjahreszeitraum.

RHEINMETALL

hat über die Tochter ZMS einen Auftrag zur Ausstattung der Bundeswehr-Sanitätseinrichtung in Gao (Mali) erhalten. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat die Bundeswehr der Tochter Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS) mit der Bereitstellung und Integration modernster Medizintechnik in die sanitätsdienstliche Versorgungeinrichtung des Bundeswehr-Feldlagers "Camp Castor" beauftragt.

VOSSLOH

hat einen Großauftrag aus China erhalten. Der Bahnzulieferer wurde laut Mitteilung damit beauftragt, Schienenbefestigungssysteme für den Neubau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke zu liefern. Dabei handele es sich um die Verbindung zwischen den Millionen-Metropolen Weifang und Yantai, in der ostchinesischen Provinz Shandong.

ASTRAZENECA

hat für ihr Corona-Medikament Evusheld eine Zulassung für die Europäischen Union (EU) erhalten. Wie der Pharmakonzern mitteilte, wurde die lang wirkende Antikörperkombination Evusheld für die Prävention des Coronavirus in einer breiten Bevölkerungsgruppe zugelassen.

BARCLAYS

erwartet Kosten von 450 Millionen Pfund (540 Millionen Euro) nach Steuern, nachdem sie im Rahmen ihrer US-Shelf-Registrierung festgestellt hat, zu viele Wertpapiere emittiert zu haben. Die britische Bank teilte am Montag mit, dass sie die Wertpapiere etwa ein Jahr lang überverkauft hat.

NATWEST

kauft eigene Aktien von der britischen Regierung zurück. Das britische Finanzinstitut habe zugestimmt 549,9 Millionen Aktien für 1,21 Milliarden Pfund (rund 1,45 Milliarden Euro) vom britischen Schatzamt (HM Treasury) zurückzukaufen, teilte Natwest am Montag mit.

TELECOM ITALIA

hat ein unverbindliches Kaufangebot von CVC Capital Partners für eine Minderheitsbeteiligung an einer Sparte erhalten. Das Kaufangebot soll gelten, wenn die angestrebte Übernahme des Telekomkonzerns durch die Beteiligungsgesellschaft KKR & Co. zustande kommt, wie die Italiener mitteilten.

TESLA

bekommt den Corona-Lockdown in Schanghai zu spüren. Der Autobauer habe die Produktion in seinem Autowerk für vier Tage ausgesetzt, hieß es von mit der Angelegenheit vertraute Personen. Hintergrund sei ein von der Regierung verhängter zweistufiger Corona-Lockdown für die 25 Millionen Einwohner der Stadt. Tesla habe seinen Mitarbeitern und Zulieferern mitgeteilt, dass der Produktionsstopp von Montag bis Donnerstag andauern werde, so die Personen.

