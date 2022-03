Indizes in diesem Artikel SDAX 14.567,7

hat 2021 auch operativ deutlich mehr verdient. Wie aus dem Geschäftsbericht des im SDAX und TecDAX gelisteten Unternehmens hervorgeht, wurde ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 47,5 (Vj: 32,1) Millionen Euro erzielt.

KNAUS TABBERT

hat im abgelaufenen Jahr aufgrund von höheren Kosten im Zusammenhang mit Lieferkettenproblemen und einer Unterauslastung der Produktionskapazitäten deutlich weniger verdient, die Margen verschlechterten sich. Die Dividende für 2021 will der Hersteller von Wohnmobilen und Caravans unverändert bei 1,50 Euro je Aktie belassen.

KOENIG & BAUER

hat 2021 auch unter dem Strich einen Gewinn geschrieben. Netto wurde ein Gewinn von 13,7 Millionen Euro verzeichnet, nach einem Verlust von 103,7 Millionen im Vorjahr.

PNE

hat 2021 operativ und unter dem Strich deutlich mehr verdient. An die Aktionäre soll eine Gesamtdividende von 0,08 Euro (0,04 Euro plus Sonderdividende von 0,04 Euro) je Aktie ausgeschüttet werden. Im Vorjahr wurde eine Dividende von 0,04 Euro gezahlt.

QBEYOND

hat 2021 unter dem Strich einen Gewinn verbucht. Wie aus dem Geschäftsbericht des IT-Dienstleisters hervorgeht, wurde ein Konzern-Gewinn nach Anteilen Dritter von 9,7 Millionen Euro verzeichnet, nach einem Verlust von 19,9 Millionen im Vorjahreszeitraum.

RHEINMETALL

hat einen Großauftrag aus Ungarn für Munition im Wert von mehreren hundert Millionen Euro erhalten. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, sieht die Order die Lieferung von Munition für Schützenpanzer, Kampfpanzer, Artillerie und Täuschkörpersysteme vor. Die Auslieferungen sollen 2023 beginnen, der Auftrag bis 2031 erfüllt sein. Der überwiegende Teil der Munition wird in Ungarn gefertigt werden.

SNP

hat 2021 unter dem Strich einen Gewinn verbucht. Nach Anteilen Dritter wurde ein Gewinn von 0,989 Millionen Euro verzeichnet, gegenüber einem Verlust von 1,5 Millionen Euro im Vorjahr, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht.

SNP

steht vor Veränderungen in der Geschäftsführung. Wie SNP mitteilte, wird der geschäftsführender Direktor und Chief Financial Officer (CFO), Heiner Diefenbach, das Unternehmen zum 31. März 2022 verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger soll umgehend eingeleitet werden.

STRATEC

hat im abgelaufenen Jahr den Gewinn und Umsatz prozentual zweistellig gesteigert und die Margen verbessert. Die Dividende soll auf 0,95 Euro je Aktie steigen von 0,90 Euro.

TAKKT

rechnet im laufenden Jahr mit etwas langsamerem Wachstum als im Vorjahr und bestenfalls einem eher kleinen Anstieg beim operativen Gewinn. Mittelfristig will das Unternehmen aber "Umsatz, Ergebnis und Cashflow auf ein neues Niveau heben". Helfen sollen dabei die Ende 2021 beschlossene Beschleunigung der Transformation, die strategische und organisatorische Neuausrichtung.

TUI

gibt am Freitag erste, unter anderem staatliche, Kreditlinien in Höhe von 700 Millionen Euro zurück. Nach Abzug verfügt Tui per 1. April mit 3,4 Milliarden Euro nach eigenen Angaben immer noch über hohe liquide Mittel. Wie der Hannoveraner Touristikkonzern mitteilte, fungierten die gewährten staatlichen Kreditlinien als Sicherheitspuffer während der Corona-Pandemie und pandemiebedingtem Lockdown.

ROCHE

muss einen Rückschlag in einer Tiragolumab-Studie hinnehmen. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat eine Phase-3-Studie mit Tiragolumab zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium ihren co-primären Endpunkt nicht erreicht.

UBS

hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 6 Milliarden US-Dollar angekündigt. Das Rückkaufprogramm soll am Donnerstag beginnen und über zwei Jahre laufen.

CITIGROUP

hat einen Abnehmer für ihr Endkundengeschäft in Indien gefunden. Wie die Bank mitteilte, verkauft sie es an die Axis Bank Ltd in Mumbai für 1,6 Milliarden US-Dollar in bar.

===

