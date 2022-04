Mehrheitsaktionäre drängen auf Dividenenzahlung bei Demire

Die Mehrheitsaktionäre der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate bestehen auf eine Dividendenzahlung. Wie Demire mitteilte, haben Apollo und die Wecken-Gruppe den Vorstand informiert, dass sie die Auszahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe des Bilanzgewinns anpeilten.

Credit Suisse will ein neues "Greensill" verhindern

Die Credit Suisse Group AG will eine ähnliche Situation wie beim Zusammenbruch von Greensill Capital künftig vermeiden und hat entsprechende Vorkehrungen getroffen. Ihre Untersuchung zu diesem Thema will die Bank allerdings aufgrund eines anhängigen Rechtsstreits nicht veröffentlichen, wie die Schweizer mitteilten.

Ryanair schreibt 2021/22 Verlust von 350 bis 400 Millionen Euro

Die Ryanair Holdings plc hat im Geschäftsjahr 2021/22 einen Nettoverlust vor Sondereinflüssen in der Größenordnung von 350 bis 400 Millionen Euro geschrieben. Damit engte der Billigfluganbieter seine Prognose für das am 31. März beendete Geschäftsjahr von den bislang genannten 250 bis 450 Millionen Euro Verlust ein.

Natwest prüft Übernahme von Tilney Smith & Williamson - Presse

Die Natwest Group plc prüft ein Angebot für den Vermögensverwalter Tilney Smith & Williamson. Das berichtete Sky News unter Berufung auf Quellen in London. Tilney, das sich im Besitz der Private-Equity-Firmen Permira und Warburg Pincus befindet, könnte laut Sky zwischen 2,5 und 3 Milliarden britische Pfund einbringen.

Volvo Car verkauft 22,1 Prozent weniger im März

Der Autobauer Volvo Car AB hat im März 22,1 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft als ein Jahr zuvor. Im zweiten Quartal werde die Produktion durch Komponentenengpässe beeinträchtigt, warnte der schwedische Automobilhersteller, der sich mehrheitlich im Besitz der chinesischen Zhejiang Geely Holding Group befindet. Im März verkaufte Volvo 58.677 Autos, gegenüber 75.315 im gleichen Monat des Vorjahres.

Elon Musk beteiligt sich an Twitter

Tesla-Chef Elon Musk hat eine Beteiligung von 9,2 Prozent am Kurznachrichtendienst Twitter aufgebaut. Diese Nachricht ließ den Twitter-Aktienkurs am Montag um ein Viertel steigen. Musk meldete einen Anteil von 73,5 Millionen Aktien. Musk hat in der Vergangenheit in Frage gestellt, ob Twitter noch zum Versprechen der freien Meinunungsäußerung steht. Dabei hatte er gedroht, selbst eine Alternative zu dem Dienst aufbauen zu können.

Starbucks-Interimschef Schultz legt Aktienrückkäufe auf Eis

Die US-Kaffeehauskette Starbucks legt ihre Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe erstmal aufs Eis. Interimschef Howard Schultz will die Barmittel in die Cafés und Mitarbeiter investieren. Die Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms, das Starbucks im vergangenen Herbst initiiert hatte, sei der beste Weg für den Konzern, in die nächste Wachstumsphase zu investieren, schrieb Schultz in einem Brief an die Mitarbeiter vom Montag anlässlich seiner Rückkehr als CEO.

