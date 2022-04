Fast unverändert zeigen sich am Gründonnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Vor den Osterfeiertagen und den Sitzungsergebnissen der EZB am Nachmittag gebe es kaum Anlässe, am Markt aktiv zu werden, ist aus dem Handel zu vernehmen.

BEIERSDORF

CEO Vincent Warnery hat den Aktionären gegenüber das weitere Engagement des Konsumgüterkonzerns in Russland trotz des Russland/Ukraine-Krieges verteidigt und sieht derzeit wegen des Krieges keinen Anlass, die Prognose für das Gesamtjahr zu ändern. Der Konzern kümmere sich um seine Mitarbeiter vor Ort, unterstütze die wesentlichen Verbraucherbedürfnisse in der Grundversorgung und wolle das Risiko minimieren, die eigenen Marken zu verlieren, sagte Warnery auf der Hauptversammlung des Konzerns.

VW

hat im ersten Quartal 2022 trotz anhaltender Halbleiterengpässe und den Auswirkungen des russischen Einmarsches in der Ukraine operativ einen Milliardengewinn eingefahren. Vor Sondereinflüssen verdiente der Wolfsburger DAX-Konzern nach vorläufigen Berechnungen rund 8,5 Milliarden Euro und erwirtschaftete eine operative Umsatzrendite von rund 13,5 Prozent. Im Auftaktquartal des Vorjahres hatte mit 4,8 Milliarden Euro ein deutlich niedrigeres operatives Ergebnis und eine operative Marge von lediglich 7,7 Prozent zu Buche gestanden.

VW

hat seine Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge (BEV) im ersten Quartal 2022 trotz Versorgungsengpässen bei Halbleitern und Kabelbäumen massiv ausgeweitet. Mit 99.100 BEVs wurden von Januar bis März 65 Prozent mehr vollelektrische Fahrzeuge an Kunden übergeben als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, teilte VW mit.

PORSCHE

Der Sportwagenhersteller hat im ersten Quartal dieses Jahres etwas weniger Fahrzeuge an die Kundschaft ausgeliefert als vor einem Jahr. Wie die Porsche AG mitteilte, sank der weltweite Absatz von Januar bis März 2022 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 68.426 Einheiten. Während die Verkäufe in Deutschland um 16 Prozent und in Europa um 18 Prozent anzogen, gingen die Verkaufszahlen in den USA um 25 Prozent und in China um 20 Prozent zurück. China ist Porsches größter Einzelmarkt. Hier machte sich vor allem das regionale Wideraufflackern der Corona-Pandemie bemerkbar. Insgesamt erfreuten sich die SUV-Modelle aus Stuttgart unverändert hoher Nachfrage.

PORSCHE

Der Volkswagen-Großaktionär hält nach den vorläufigen Erstquartalszahlen der Volkswagen AG an seinem Ausblick fest. Die Porsche Automobil Holding SE sehe "keinen Anlass, ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 zu ändern", teilte das Unternehmen mit. Aufgrund der Kapitalbeteiligung an Volkswagen werde das Konzernergebnis nach Steuern maßgeblich von dem ihr zuzurechnenden At-Equity-Ergebnis und damit von dem Konzernergebnis nach Steuern des Volkswagen-Konzerns beeinflusst. Im laufenden Jahr rechnet die Porsche SE, die die Holding der Familien Porsche und Piech ist, mit einem Nachsteuergewinn von 4,1 bis 6,1 Milliarden Euro, nach 4,6 Milliarden im vergangenen Jahr.

NORDEX

hat vom finnischen Erneuerbare-Energien-Investor Low Carbon einen Auftrag über Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 29,5 Megawatt erhalten. Wie die Nordex SE mitteilte, wird sie fünf N163/5.X-Turbinen für den Windpark Mörknässkogen an der Westküste Finnlands liefern. Die Inbetriebnahme ist für 2023 geplant. Der Windpark soll mehr als 30.600 finnische Haushalte mit Strom versorgen. Der Auftrag umfasst zudem einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren.

SUTRECO

Die Beteiligungsgesellschaft ist nach kräftigem Wachstum im vergangenen Jahr gut in das laufende Jahr gestartet. Wie die Surteco Group SE mitteilte, legte der Konzernumsatz im ersten Quartal 2022 nach vorläufigen Berechnungen um 13 Prozent auf ca. 213 Millionen Euro zu. Wegen deutlich höherer Materialkosten lieg das EBIT dagegen mit etwa 20 Millionen Euro voraussichtlich knapp unter dem Vorjahreswert von 21,5 Millionen. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 730 bis 750 Millionen Euro und einem EBIT in einer Spanne von 55 bis 65 Millionen Euro.

SYMRISE

hat sich 750 Millionen Euro mit Hilfe eines Schuldscheindarlehens mit Nachhaltigkeitskomponente am Kapitalmarkt besorgt. An der Transaktionen mit fünf Tranchen und Laufzeiten von vier bis zehn Jahren beteiligten sich rund 100 Investoren, teilte der Duft- und Aromenhersteller aus Holzminden mit. Der Erlöse dient neben der allgemeinen Unternehmensfinanzierung der Ausfinanzierung von strategischen Wachstumsinvestitionen.

HERMES

Das französische Luxusgüterunternehmen hat seinen Umsatz im ersten Quartal trotz der Lockdown-Maßnahmen in China über alle Produktlinien und geografischen Regionen hinweg gesteigert. Mit 2,77 Milliarden Euro lagen die Gesamteinnahmen währungsbereinigt um 27 Prozent über dem Vorjahreswert, wie Hermes mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 2,53 Milliarden gerechnet, wie eine Umfrage von Factset ergab.

ENI

Der italienische Öl- und Gaskonzern ist in der ägyptischen Wüste auf neue Vorkommen gestoßen. Wie die Eni SpA mitteilte, belaufen sich die Öl- und Gasfunde auf insgesamt auf etwa 8.500 Barrel Öläquivalent pro Tag. Die neu entdeckten Vorkommen seien in die Produktion aufgenommen worden. Laut Eni sind weitere Explorationsaktivitäten mit viel versprechenden Anzeichen im Rahmen der Konzession im Gange.

ERICSSON

hat im ersten Quartal unerwartet weniger verdient. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn ging auf 2,94 Milliarden schwedische Kronen (290 Millionen Euro) nach 3,17 Milliarden Euro im Vorjahr zurück, wie der schwedische Telekomausrüster mitteilte. Zugleich stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 55,06 Milliarden Kronen. Von Factset befragte Analysten hatten einen mit 4,07 Milliarden Kronen Überschuss bei Einnahmen von 54,14 Milliarden Kronen gerechnet.

NATIONAL GRID

Der britische Übertragungsnetzbetreiber hat das Geschäftsjahr 2021/22 voraussichtlich leicht über den eigenen Erwartungen abgeschlossen. Wie die National Grid plc mitteilte, legte das bereinigte Ergebnis je Aktie im am 31. März abgelaufenen Geschäftsjahr aller Voraussicht etwas stärker zu als zuletzt prognostiziert. Im November hatte National Grid einen Anstieg deutlich über dem oberen Ende der bisherigen Spanne von 5 bis 7 Prozent in Aussicht gestellt.

STANDARD CHARTERED

will sich aus sieben Märkten Afrikas und des Nahen Ostens vollständig zurückziehen und in zwei weitere Teile des Geschäfts aufgeben. In Angola, Kamerun, Gambia, Jordanien, Libanon, Sierra Leone und Simbabwe werde das Geschäft eingestellt, teilte die auf Asien fokussierte britische Bank mit. In Tansania und der Elfenbeinküste sollen ausschließlich die Bereiche mit Firmenkunden und das institutionelle Geschäft fortgeführt werden, nicht jedoch das Privatkundengeschäft.

STELLANTIS

Stellantis-Aktionäre haben am Mittwoch bei der diesjährigen Hauptversammlung in einem ungewöhnlichen Schritt den Vergütungsplan des Multimarken-Autoherstellers für seine Top-Führungskräfte abgelehnt. Die Kritik entzündete sich vor allem an den hohen Zahlungen für Konzernchef Carlos Tavares, der 19,15 Millionen Euro für 2021 direkt bekommen soll zuzüglich weiterer 47 Millionen Euro an langfristigen Anreizen, wie der französische aktivistische Investor Phitrust vorrechnete.

VOESTALPINE

hat 80 Prozent der Anteile an der US-Tochter Voestalpine Texas an Arcelormittal verkauft und erhöht unabhängig von der Transaktion die Prognose für den operativen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll nun im Geschäftsjahr 2021/22, das am 31. März endete, "etwas unter" 2,3 Milliarden Euro landen anstatt "bis zu" 2,2 Milliarden Euro.

WIZZ AIR

ist im abgelaufenen Geschäftsjahr noch tiefer in die roten Zahlen geflogen, rechnet aber mit Blick auf die Sommersaison mit einer Erholung des Geschäftes. Die vor allem auf Osteuropa fokussierte Billigairline teilte mit, sie rechne für das am 31. März beendete Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Nettoverlust in der Größenordnung von 632 und 652 Millionen Euro. Im Jahr zuvor war ein Fehlbetrag von 572,1 Millionen Euro ausgewiesen worden.

TESLA

kommt im Streit mit einem farbigen Ex-Mitarbeiter um rassistische Diskriminierung deutlich günstiger davon. US-Bundesrichter William Orrick senkte die dem Mitarbeiter Owen Diaz zugesprochene Summe auf 15 Millionen Dollar und bezeichnete die von einer Jury im vergangenen Oktober ursprünglich verhängten 137 Millionen Dollar als überhöht.

TWITTER

Der Milliardär Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter nach seinem kürzlichen Einstieg nun offenbar vollständig übernehmen. Der Tesla-Gründer gab in einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC ein Angebot über 54,20 Dollar pro Aktie bekannt. Das wären 18 Prozent mehr als nach dem Schlusskurs vom Mittwoch und sogar 38 Prozent mehr als am 1. April, dem letzten Handelstag, bevor Musk eine 9,2-prozentige Beteiligung an Twitter öffentlich machte.

UNITEDHEALTH

