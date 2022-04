hat einen Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand Stefan Gaiser gefunden. Michael Wilkens, derzeit Senior Vice President Group Controlling bei der Deutschen Telekom AG, wird den Posten per September übernehmen, wie die Teamviewer AG mitteilte. Wilkens werde die globale Finanzabteilung des Unternehmens leiten und Verantwortung für die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Treasury und Investor Relations sowie Corporate Governance, ESG, IT-Sicherheit und Operations übernehmen. Wilkens ist seit 2001 bei der Telekom beschäftigt.

VILLEROY & BOCH

hat im ersten Quartal sowohl den Umsatz als auch Gewinn um rund ein Zehntel gesteigert. Der Hersteller von Tischkultur und Badkeramik profitiert nach eigenen Angaben zufolge vom anhaltenden Trend zur Renovierung und Neuausstattung von Haus und Bad. Die Umsatz- und Ergebnisprognose bestätigte das Unternehmen trotz "trotz zunehmender Risiken für das Gesamtjahr 2022."

ANHEUSER-BUSCH INBEV

wird in Folge des Verkaufs seines Russlandgeschäfts eine Milliardenabschreibung vornehmen müssen. Die Belastung für den Verkauf des Anteils an der AB InBev Efes bezifferte der Konzern am Freitag auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Aktuell liefen Verhandlungen über die Veräußerung des Anteils an dem russischen Gemeinschaftsunternehmen mit dem türkischen Parnter Anadolu Efes.

ESSILORLUXOTTICA

Gute Geschäfte in allen Regionen haben dem Brillenkonzern im ersten Quartal ein starkes Umsatzplus beschert. Besonders positiv seien die Zuwächse in der Region EMEA - Europa, Mittlerer Osten und Afrika - sowie Lateinamerika ausgefallen.

RENAULT

prüft weiterhin eine Ausgliederung und separate Börsennotierung seines Geschäftsbereichs für Elektrofahrzeuge. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen noch alle Optionen auf dem Tisch", sagte Finanzvorstand Thierry Pieton während der Medienkonferenz zur Veröffentlichung des Quartalsergebnisses. Dazu gehöre die Möglichkeit einer Ausgliederung und eines Börsengangs des Geschäfts, der in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 stattfinden würde. Weitere Details dürfte der Konzern anlässlich des Kapitalmarkttages im Herbst mitteilen.

VOLVO

Belastet von hohen Kosten für Vorprodukte und Fracht hat der Lkw-Hersteller im ersten Quartal ein Fünftel weniger verdient als im Vorjahresquartal. Zudem warnte das schwedische Unternehmen, dass Produktionsunterbrechungen wegen Lieferengpässen anhalten werden.

QUALTRICS

Die SAP-Tochter ist im ersten Quartal zwar tiefer in die roten Zahlen gerutscht, hat aber den Umsatz deutlich gesteigert und zeigt sich für das Gesamtjahr optimistischer. Die Aktie stieg im nachbörslichen US-Handel um rund 4 Prozent auf 25,33 Dollar.

