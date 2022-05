Nachdem die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen zum Wochenschluss auf dem erreichten hohen Niveau eine Pause einlegten, geht es am Montag weiter nach oben. So hat sich der iTraxx Senior Financials nun über 100 festgesetzt. Die Umsätze sind vergleichsweise dünn, da die Börse in London wegen eines Feiertages geschlossen bleibt. Am Primärmarkt war es nach Aussage der Credit-Strategen der DZ Bank im April ruhig, mit lediglich rund 8 Milliarden Euro Corporate-Emissionsvolumen war es der schlechteste April seit 2012. Der Krieg in der Ukraine sorge anhaltend für große Verunsicherung, so dass seit Beginn des Jahres bereits ein Rückgang von über 30 Prozent bei den Neuemissionen zu verzeichnen sei.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

INFINEON

Marketingvorstand Helmut Gassel verlässt Infineon Ende Mai auf eigenen Wunsch, um neue Aufgaben wahrzunehmen. Nachfolger wird der Manager Andreas Urschitz, der aktuell die Konzernsparte Division Power & Sensor Systems leitet, wie der Halbleiterkonzern nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte.

VONOVIA

ist mit 20,5 Prozent der größte Einzelaktionär der Adler Group und erachtet das Engagement als klein verglichen mit der eigenen Bilanz, sieht es als "reine Finanzinvestition" an und plant derzeit nicht, weiter aufzustocken. Das Adler-Portfolio kenne die Vonovia SE "sehr gut", es habe sich deshalb nichts an der grundsätzlichen Einschätzung geändert, "dass in Adler mehr Wert steckt, als der Aktienmarkt vermuten lässt", teilte der DAX-Konzern mit. Daran ändere auch die jüngste Marktreaktion nichts.

ADLER

hat zwar 2021 unter dem Strich einen milliardenschweren Verlust eingefahren, operativ aber mehr verdient. Eine Aussage zur einer möglichen Dividendenausschüttung werde das Unternehmen Verwaltungsratschef Stefan Kirsten zufolge aber erst Mitte Mai mit dem Vorschlag an die Hauptversammlung machen.

ENCAVIS

hat im ersten Quartal deutlich mehr umgesetzt und verdient. So seien die Einnahmen um mehr als 53 Prozent gegenüber Vorjahr auf 90,4 Millionen Euro gestiegen, teilte der SDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber mit. Das bereinigte EBITDA wuchs um 63 Prozent auf 64,4 Millionen Euro. Für das bereinigte EBIT gab Encavis einen Anstieg um 168 Prozent auf 34,8 Millionen Euro an.

FRAPORT

Der Flughafenbetreiber hat die Sicherheitsdienstleister ausgewählt, die ab dem kommenden Jahr die Passagierkontrollen am Flughafen Frankfurt im Auftrag der Fraport AG durchführen. Das Unternehmen erteilte den Zuschlag an die FraSec Luftsicherheit GmbH (FraSec), die I-SEC Deutsche Luftsicherheit SE & Co. KG (I-Sec) und die Securitas Aviation Service GmbH & Co. KG (Securitas). Ab dem 1. Januar 2023 überträgt der Bund der Fraport AG die Verantwortung für die Organisation, Steuerung und Durchführung der Luftsicherheitskontrollen, das Bundesinnenmininsterium bleibt dabei verantwortlich für alle luftsicherheitsrelevanten Fragestellungen.

VITESCO

hat einen 2-Milliarden-Euro Auftrag gewonnen, der die Lieferung der neuen Achsantriebsgeneration EMR4 an die Hyundai Motor Group umfasst. Der Auftrag wurde bereits im März auf der Jahrespressekonferenz von Vitesco Technologies - ohne Kundennennung - erwähnt, wie der Antriebsspezialist nun ergänzte. Der Fahrzeughersteller Hyundai Motor Group wird die Einheit mit 400 V/160 kW ab dem Jahr 2024 in seinem globalen B/C-Elektrofahrzeug-Segment einsetzen.

FENNOVOIMA

Die finnische Unternehmensgruppe Fennovoima hat einen Vertrag mit dem russischen Energieriesen Rosatom über den Bau eines Atomreaktors aufgekündigt. "Der Krieg in der Ukraine hat die Risiken für das Projekt erhöht", erklärte Fennovoima. Die Rosatom-Tochter Raos Project sei nicht in der Lage gewesen, "diese Risiken zu mindern". Darüber hinaus habe es "erhebliche Verzögerungen" im Zusammenhang mit dem Projekt an der finnischen Ostseeküste gegeben.

VESTAS

muss hohe Abschreibungen auf ihr Russland- und Ukraine-Geschäft vornehmen. Zudem machen höhere Garantierückstellungen und Wertminderungen auf alte Offshore-Aktivitäten die bisherige Jahresprognose nicht mehr erreichbar.

