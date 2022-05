hat nach überproportionalen Gewinnrückgängen im ersten Quartal die Margenprognosen für das Gesamtjahr gesenkt und sieht diese nur noch auf Vorjahresniveau. Bei Umsatz und Gewinn rechnet der Sportartikelkonzern damit, nur noch den unteren Rand der Prognose zu erreichen. Grund sind die deutlichen Auswirkungen der neuen Covid-19-Lockdowns in China.

ADIDAS

sieht sich trotz des erwarteten deutlichen Umsatzrückgangs in China im laufenden Jahr auf Kurs für die Ziele 2025. Dem Ausblick zufolge, den CEO Kasper Rorsted in der Medien-Telefonkonferenz gab, strebt der Sportartikelhersteller weiterhin bis 2025 eine Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge auf 12 bis 14 Prozent an sowie eine Bruttomarge von 53 bis 55 Prozent. Der Nachsteuergewinn im fortgeführten Geschäft soll weiter bis 2025 im Schnitt um 16 bis 18 Prozent pro Jahr steigen verglichen mit 2021, der Nettoumsatz im Schnitt um 8 bis 10 Prozent.

AAREAL BANK

hält die erneute Offerte der Atlantic Bidco nach Prüfung der Angebotsunterlage in Höhe von 33 Euro je Aareal-Bank-Aktie für "fair und angemessen". Das Angebot liegt nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat aus strategischer Sicht im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer Stakeholder. Die Aareal Bank empfehle den Aktionären, das Angebot anzunehmen.

IPO/BAUSCH + LOMB

Beim ersten Börsengang seit Monaten ist Bausch + Lomb hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Hersteller von Kontaktlinsen und Augenpflegeprodukten legte den Ausgabepreis für seine Aktien auf jeweils 18 Dollar fest. Damit werden insgesamt 630 Millionen Dollar bei dem Börsengang eingesammelt.

BERTELSMANN

Der Medien- und Dienstleistungskonzern ist mit einem deutlichen Wachstum ins Jahr gestartet. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählten die RTL Group und die Dienstleistungstochter Arvato. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Bertelsmann, verwies aber darauf, dass die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Corona-Pandemie ungewiss seien und aktuell die wirtschaftlichen Erwartungen dämpfe.

EDAG ENGINEERING

ist mit einem Umsatz und Gewinnwachstum ins Jahr gestartet. Alle drei Segmente trugen mit einem zweistelligen Wachstum zur positiven Geschäftsentwicklung bei. Den Ausblick für das Gesamtjahr hat der Ingenieurdienstleister bekräftigt und geht von einem anhaltenden Wachstum aus.

GEA

Der Anlagenbauer ist zum Jahresauftakt deutlich profitabel gewachsen. Bei margenstarkem Neumaschinengeschäft sowie einem leicht höheren Service-Anteil stieg der operative Gewinn (EBITDA) vor Restrukturierungsaufwand um 14,1 Prozent auf 138 Millionen Euro. Bei einem Umsatzwachstum von 5,7 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro ergab sich eine Umsatzrendite bezogen auf das EBITDA von 12,3 Prozent - das sind 90 Basispunkte mehr als im Vorjahr.

HEIDELBERGER DRUCK

ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende März) in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach vorläufigen Zahlen erwirtschaftete der Maschinenbauer auch unter dem Strich einen kleinen Gewinn von 33 Millionen Euro, nachdem hier im Vorjahr noch ein Fehlbetrag von 43 Millionen Euro zu Buche gestanden hatte. Das operative Ergebnis (EBITDA) kletterte von 95 auf 160 Millionen Euro. Dank rückläufigem Working Capital fiel der freie Cashflow mit 88 Millionen Euro positiv aus.

JENOPTIK

Finanzvorstand Hans-Dieter Schumacher wird den Photonik-Spezialisten Jenoptik mit Ablauf seines Vertrages im März nächsten Jahres verlassen. Aus persönlichen Gründen stehe er für eine Verlängerung nicht zur Verfügung. Man bedauere den Entschluss, sagte Aufsichtsratschef Matthias Wierlacher. Eine Nachfolgeregelung gibt es bislang nicht.

JUNGHEINRICH

hat im ersten Quartal trotz der angespannten Lieferketten und Engpässe in der Materialversorgung Umsatz und EBIT erhöht. Der Flurförderzeug- und Gabelstaplerhersteller behält die Prognose für das Gesamtjahr bei, verweist aber darauf, dass der Krieg in der Ukraine zu hohen Unsicherheiten für die europäische und weltweite Wirtschaft führe, was auch die Geschäftsentwicklung von Jungheinrich betreffe.

KRONES

ist mit einem Rekordauftragseingang ins Jahr gestartet und hat trotz Lieferengpässe und höherer Kosten bei der Materialbeschaffung ihre Profitabilität verbessert. Den Ausblick auf das Gesamtjahr hat der Hersteller von Abfüllanlagen bekräftigt, weist aber darauf hin, dass die Prognosen unter der Voraussetzung stehen, dass der Krieg in der Ukraine nicht weiter eskaliert und der pandemiebedingte Shutdown in China auf wenige Wochen beschränkt sein wird.

RHEINMETALL

hat im ersten Quartal bei leicht sinkenden Umsätzen das operative Ergebnis verbessert. Laut Mitteilung stieg die Marge des Rüstungskonzerns und Autozulieferers auf 7,3 von 6,7 Prozent im Vorjahreszeitraum. Bei den Auftragseingängen wurden angesichts der hohen Nachfrage nach Kriegsgerät Rekorde verzeichnet. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen.

SÜSS MICROTEC

hat zwei Tochtergesellschaften miteinander verschmolzen und erwartet davon neben strategischen Vorteile auch signifikante Synergieeffekte. Am 5. Mai ist die Süss Microtec Lithography GmbH auf die Süss Microtec Photomask Equipment GmbH & Co. KG verschmolzen worden, wie der Anlagenbauer aus dem Großraum München mitteilte. Der gemeinsame Fokus beider Unternehmen liegt auf der Bereitstellung von Anlagen und Lösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte.

DROPBOX

hat mit deutlichem Wachstum zum Jahresauftakt die Erwartungen von Analysten bei Umsatz und Ergebnis leicht übertroffen. Das Softwareunternehmen meldete für das abgelaufene erste Quartal einen Nettogewinn von 79,7 (Vorjahr: 47,6) Millionen Dollar oder 21 (12) Cent je Aktie. Das bereinigte Ergebnis lag bei 38 Cent je Aktie. Der Umsatz kletterte um 10 Prozent auf 562,4 Millionen Euro.

EQUINOR

Der norwegische Energiekonzern verlängert Verträge für Bohr- und Spezialdienstleistungen im Wert von insgesamt 20 Milliarden norwegischen Kronen (rund 2 Milliarden Euro) unter anderem mit den Gesellschaften Baker Hughes Norge, Halliburton und Schlumberger Norge. Nach Aussage von Equinor gelten die Aufträge für 18 feste Plattformen und 10 mobile Bohranlagen des Konzerns.

IAG

International Consolidated Airlines (IAG) hat den Verlust im operativen Geschäft in den ersten drei Monaten mit Hilfe steigender Einnahmen eingegrenzt und will im laufenden Quartal wieder profitabel fliegen.

ING

hat nach hohen Rückstellungen für ihr Russland-Engagement den Nettogewinn im ersten Quartal mehr als halbiert. Bei Vorlage der Zwischenbilanz kündigte die niederländische Bank an, den Aktionären 1,25 Milliarden Euro zukommen zu lassen, davon 380 Millionen Euro in Form von Aktienrückkäufen. Am 18. Mai soll eine Dividende von 23,20 Euro-Cent gezahlt werden.

RTL GROUP

hat ihren Umsatz im ersten Quartal dank höherer TV-Werbeerlöse und eines Wachstums im Streaming-Geschäft gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Bertelsmann-Tochter.

