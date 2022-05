Indizes in diesem Artikel MDAX 28.153,1

Der Aufsichtsrat des Flughafenbetreibers Fraport hat sich in einer Sondersitzung mit der Minderheitsbeteiligung des Unternehmens an der Betreibergesellschaft des Flughafens Pulkovo in St. Petersburg befasst. Die Beteiligung ruht seit Kriegsbeginn. Das im MDAX notierte Unternehmen ziehe daraus keinerlei Nutzen oder Gewinn, teilte die Fraport AG nach der Aufsichtsratssitzung mit und bekräftigte ihre Unterstützung der gegen Russland verhängten Sanktionen. Die Fraport-Beteiligung in Russland werde Tag für Tag kritisch überprüft, ein Ausstieg ist bislang nicht geplant.

Hochtief steigert operativen Gewinn um 19 Prozent

Hochtief hat im ersten Quartal dank guten Geschäften der australischen Tochter Cimic und im Autobahn-Mautbetrieb deutlich mehr verdient. Der operative Konzerngewinn stieg um 19,2 Prozent auf 118,2 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 107,3 Millionen Euro gerechnet. Die 20-prozentige Beteiligung am Mautstraßenbetreiber Abertis trug 4,7 Millionen Euro zum Ergebnis bei.

Hornbach Holding erhöht Dividende um 40 Cent auf 2,40 Euro

Die Aktionäre von Hornbach können sich für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 über eine höhere Dividende freuen. Wie die Hornbach Holding AG & Co. KGaA mitteilte, soll dem Aufsichtsrat eine Dividende von 2,40 Euro je Aktie vorgeschlagen werden, 40 Cent mehr als im Vorjahr. Wenn der Aufsichtsrat zustimmt, soll die Hauptversammlung am 8. Juli abstimmen.

Hugo Boss bringt mit Kanine Modekollektion für Hunde heraus

Der Modekonzern Hugo Boss hat mit dem Händler für Heimtierprodukte Kanine Pets World Limited eine globale Lizenzvereinbarung für Hundekleidung und Accessoires abgeschlossen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zunächst fünf Jahren. Die exklusive Lizenz umfasst das Design, die Produktion und den weltweiten Vertrieb von Produkten für Hunde, einschließlich Bekleidung, Accessoires, Haushaltsprodukte und Spielzeug unter der Marke BOSS.

SAF-Holland holt früheren CFO als Interimslösung

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland greift bis zur Neubesetzung des nach dem Abgang von Finanzvorständin Inka Koljonen vakanten Finanzressorts zu einer Übergangslösung. Der Aufsichtsrat hat Wilfried Trepels, von 2005 bis 2016 Finanzvorstand, zum Interims-CFO bestellt.

Singulus erhält Auftrag über Solarzellen-Anlagen

Singulus Technologies hat einen Auftrag für Anlagen und Herstellung von sogenannten Heterojunction (HJT) Solarzellen erhalten. Der Auftrag des "namhaften europäischen Energieversorgers" hat ein Gesamtvolumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Windeln.de verlängert Bezugsfrist abermals - Zahlen kommen am 16. Mai

Weil wegen des Lockdowns in China zwei Investoren ihre Verpflichtungen im Rahmen der laufenden Kapitalerhöhung voraussichtlich nicht im ursprünglich geplanten zeitlichen Rahmen erfüllen können, verlängert der Online-Shop für Babyartikel die Bezugsfrist abermals um rund vier Wochen bis zum 8. Juni. Die Investoren hatten sich verpflichtet, neue Aktien für bis zu 5,5 Millionen Euro zu erwerben. Insgesamt will Windeln.de mit der Kapitalerhöhung 7 Millionen Euro einsammeln. Sollte die Privatplatzierung nicht stattfinden, dürfte die Nachfrage nach neuen Aktien nicht ausreichen, um den Finanzbedarf im Geschäftsjahr 2022 zu decken, wiederholte das Unternehmen. Im April war die Frist schon einmal aus dem gleichen Grund verlängert worden.

Easyjet reduziert Sitzplätze - wegen Personalnot

Der britische Billigflieger Easyjet reduziert wegen massiver Personalnot sein Sitzplatzangebot. In den 60 in Großbritannien stationierten Maschinen vom Typ Airbus A319 könnten die Kundinnen und Kunden künftig nur noch je 150 statt 156 Sitze reservieren. Das Bordpersonal kann Easyjet damit von vier auf drei Menschen reduzieren.

Telefonica kauft deutschen Cloud-Spezialisten

VDer spanische Telekomkonzern Telefonica verstärkt sich mit einem Zukauf im Cloudgeschäft. Die deutsche BE-terna Acceleration Holding wird für einen Unternehmenswert von bis zu 350 Millionen Euro gekauft. Die Spanier wickeln die Übernahme über das Tochterunternehmen Telefonica Tech ab. BE-terna Acceleration ist neben Deutschland unter anderem in Österreich, der Schweiz und Dänemark tätig und bietet Unternehmen Clouddienste für den digitalen Umbau an.

Verbund kauft Solarenergie-Portfolio in Spanien

Der österreichische Energieerzeuger Verbund stärkt sein Erneuerbare-Energien-Portfolio. Die Verbund AG übernimmt ein Photovoltaik-Portfolio mit insgesamt 82 Megawatt installierter Leistung in Spanien. Dazu erwirbt sie eine Entwicklungsplattform für Windenergie und Photovoltaik samt Entwicklungsteam. Finanzielle Details nannte Verbund nicht.

